ETV Bharat / bharat

ओडिशा में कांग्रेस का BJP सरकार के खिलाफ 'हल्ला बोल'! भुवनेश्वर में सार्वजनिक रैली करेंगे राहुल गांधी - RAHUL GANDHI ODISHA VISIT

राहुल गांधी ( ANI )

By Amit Agnihotri Published : June 30, 2025 at 11:11 PM IST | Updated : July 1, 2025 at 12:01 AM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है. पार्टी के हालिया विरोध प्रदर्शनों से उत्साहित राहुल गांधी 11 जुलाई को राजधानी भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करके भाजपा सरकार के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे. 2024 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक झटका था. पार्टी पूर्वी राज्य में तीसरे स्थान पर खिसक गई थी. यहां भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ बीजद को हराकर पहली बार सत्ता में आई थी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल की रैली इस फीडबैक के आधार पर निर्धारित की गई है कि राज्य भर में पुरानी पार्टी को एक व्यवहार्य विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है, जबकि बीजद को अपने काम को एकजुट करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. ओडिशा के एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य में राहुल गांधी की रैली आयोजित करने का प्रस्ताव है. हम जुलाई के दूसरे सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. हमें उम्मीद है कि राज्य इकाई को इस यात्रा से बड़ा बढ़ावा मिलेगा." पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में राज्य में 65,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे लापता हुए हैं और अंग व्यापार हो रहा है. 2022 तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 9.3 प्रतिशत थी, लेकिन पिछले एक साल में ही इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसमें ज़्यादातर पीड़ित दलित और आदिवासी हैं. पिछले एक साल में बलात्कार के 54 मामले और बलात्कार और हत्या के 1600 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए. इस वजह से पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए महिलाओं की एक टीम भेजी थी. इस टीम में वरिष्ठ दीपा दासमुंशी, लोकसभा सांसद प्रणीति शिंदे और एस जोथिमनी, राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन और पूर्व महिला कांग्रेस प्रमुख शोभा ओझा शामिल थीं. इसी के तहत राज्य इकाई ने भी एक घटना की जांच के लिए एक टीम भेजी थी जिसमें कथित तौर पर दो दलितों को प्रताड़ित किया गया था. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनी चिंता जताने के अलावा, राहुल गांधी हाल ही में एक साल पूरे करने वाली राज्य सरकार के विकास के दावों में भी खामियां निकाल सकते हैं.

लोकसभा सांसद सप्तगिरि उलाका ने ईटीवी भारत से कहा, 'जब राज्य सरकार ने एक साल पूरा किया, तो उन्होंने गांवों में बैनर लगाना शुरू कर दिया. उन्होंने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए. बीजेपी सरकार ने कहा था कि वे मेट्रो शहरों में सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. सांसद सप्तगिरि उलाका ने कहा कि, राज्य सरकार ने मछुआरों को 10,000 रुपये की वित्तीय मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन वे इसे भूल गए. हर जगह निवेश-ओडिशा के बैनर हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. राज्य की बीजेपी सरकार ने कहा था कि 51,000 नौकरियां पैदा करने के लिए तीन एकीकृत पार्क बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. सांसद सप्तगिरि उलाका ने कहा कि, राज्य सरकार 3,000 रुपये प्रति वृद्धावस्था पेंशन का वादा किया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि केवल 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 3,500 रुपये पेंशन मिलेगी. मुद्दा यह है कि ऐसे कितने लाभार्थी होंगे. फिर छात्रों के लिए लैपटॉप का क्या होगा.' पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि प्रभारी लल्लू कुछ महीने पहले नियुक्त होने के बाद से ही राज्य में डेरा डाले हुए हैं और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. राज्य इकाई ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को बहुत ध्यान से उठाया है, जो भाजपा सरकार के पिछले एक साल और उससे पहले बीजद शासन के दौरान स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय रहा है. लल्लू ने कहा, "हम भाजपा और बीजद दोनों से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दोनों ही पार्टियां सत्ता में थीं. पिछले 11 सालों में राज्य में डबल इंजन की सरकार रही है. 2009 से 2014 तक भाजपा और बीजद सरकार और पिछले साल से अकेले भाजपा. दोनों ने ही राज्य को लूटा है." राहुल पुरी में एक धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ के पीछे प्रबंधन की खामियों को भी उजागर करने जा रहे हैं, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. ये भी पढ़ें: परंथूर में हवाई अड्डे का निर्माण, अधिग्रहित जमीन के बदले भूमि मालिकों को मिलेगा करोड़ों का मुआवजा -

नई दिल्ली: ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है. पार्टी के हालिया विरोध प्रदर्शनों से उत्साहित राहुल गांधी 11 जुलाई को राजधानी भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करके भाजपा सरकार के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे. 2024 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक झटका था. पार्टी पूर्वी राज्य में तीसरे स्थान पर खिसक गई थी. यहां भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ बीजद को हराकर पहली बार सत्ता में आई थी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल की रैली इस फीडबैक के आधार पर निर्धारित की गई है कि राज्य भर में पुरानी पार्टी को एक व्यवहार्य विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है, जबकि बीजद को अपने काम को एकजुट करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. ओडिशा के एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य में राहुल गांधी की रैली आयोजित करने का प्रस्ताव है. हम जुलाई के दूसरे सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. हमें उम्मीद है कि राज्य इकाई को इस यात्रा से बड़ा बढ़ावा मिलेगा." पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में राज्य में 65,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे लापता हुए हैं और अंग व्यापार हो रहा है. 2022 तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 9.3 प्रतिशत थी, लेकिन पिछले एक साल में ही इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसमें ज़्यादातर पीड़ित दलित और आदिवासी हैं. पिछले एक साल में बलात्कार के 54 मामले और बलात्कार और हत्या के 1600 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए. इस वजह से पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए महिलाओं की एक टीम भेजी थी. इस टीम में वरिष्ठ दीपा दासमुंशी, लोकसभा सांसद प्रणीति शिंदे और एस जोथिमनी, राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन और पूर्व महिला कांग्रेस प्रमुख शोभा ओझा शामिल थीं. इसी के तहत राज्य इकाई ने भी एक घटना की जांच के लिए एक टीम भेजी थी जिसमें कथित तौर पर दो दलितों को प्रताड़ित किया गया था. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनी चिंता जताने के अलावा, राहुल गांधी हाल ही में एक साल पूरे करने वाली राज्य सरकार के विकास के दावों में भी खामियां निकाल सकते हैं. लोकसभा सांसद सप्तगिरि उलाका ने ईटीवी भारत से कहा, 'जब राज्य सरकार ने एक साल पूरा किया, तो उन्होंने गांवों में बैनर लगाना शुरू कर दिया. उन्होंने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए. बीजेपी सरकार ने कहा था कि वे मेट्रो शहरों में सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. सांसद सप्तगिरि उलाका ने कहा कि, राज्य सरकार ने मछुआरों को 10,000 रुपये की वित्तीय मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन वे इसे भूल गए. हर जगह निवेश-ओडिशा के बैनर हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. राज्य की बीजेपी सरकार ने कहा था कि 51,000 नौकरियां पैदा करने के लिए तीन एकीकृत पार्क बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. सांसद सप्तगिरि उलाका ने कहा कि, राज्य सरकार 3,000 रुपये प्रति वृद्धावस्था पेंशन का वादा किया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि केवल 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 3,500 रुपये पेंशन मिलेगी. मुद्दा यह है कि ऐसे कितने लाभार्थी होंगे. फिर छात्रों के लिए लैपटॉप का क्या होगा.' पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि प्रभारी लल्लू कुछ महीने पहले नियुक्त होने के बाद से ही राज्य में डेरा डाले हुए हैं और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. राज्य इकाई ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को बहुत ध्यान से उठाया है, जो भाजपा सरकार के पिछले एक साल और उससे पहले बीजद शासन के दौरान स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय रहा है. लल्लू ने कहा, "हम भाजपा और बीजद दोनों से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दोनों ही पार्टियां सत्ता में थीं. पिछले 11 सालों में राज्य में डबल इंजन की सरकार रही है. 2009 से 2014 तक भाजपा और बीजद सरकार और पिछले साल से अकेले भाजपा. दोनों ने ही राज्य को लूटा है." राहुल पुरी में एक धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ के पीछे प्रबंधन की खामियों को भी उजागर करने जा रहे हैं, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. ये भी पढ़ें: परंथूर में हवाई अड्डे का निर्माण, अधिग्रहित जमीन के बदले भूमि मालिकों को मिलेगा करोड़ों का मुआवजा -

Last Updated : July 1, 2025 at 12:01 AM IST