'राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे', बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का ऐलान - VOTER ADHIKAR YATRA

तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे.

TEJASHWI YADAV
राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे तेजस्वी यादव! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 8:54 PM IST

पटना: कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के तमाम नेता भी इस यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं. मंगलवार को यात्रा के तीसरे दिन नवादा में तेजस्वी ने भीड़ को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अगले चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की.

'राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे': पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार पहले बिहार से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को हटाना है. उसके बाद आगे जब लोकसभा का चुनाव होगा, सब लोग मिलकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे.

"इस बार एनडीए को बिहार में उखाड़ फेकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हमलोग बनाने का काम करेंगे."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

TEJASHWI YADAV
नवादा में वोट अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

बीजेपी और चुनाव आयोग पर भड़के: तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वाले गरीब युवाओं का मताधिकार छीन रहे हैं. गरीब लोगों के नाम काट दिए गए हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान वोट देने वाले जीवित व्यक्ति को अब मृत घोषित कर दिया गया है. ये चुनाव आयोग और भाजपा वाले सोचते हैं कि वे बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे लेकिन हम बिहारी हैं. एक बिहारी सब पर भारी.

TEJASHWI YADAV
वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल-तेजस्वी (ETV Bharat)

बीजेपी ने कसा तंज: राहुल गांधी को पीएम बनाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दो महीने से लालू यादव और तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम पद की घोषणा को लेकर परेशान हैं. कृष्णा अल्लावरु ने साफ कह दिया है कि उनके पास सीएम उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वे राहुल गांधी को 'मक्खन' लगा रहे हैं ताकि वह आश्वस्त हो जाएं और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार की घोषणा करें.

TEJASHWI YADAV
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा ने बताया 'बेमानी': वहीं, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के बयान को बेफिजूल बताया. उन्होंने कहा, 'बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और वे किस बारे में बात कर रहे हैं? ऐसी टिप्पणियों पर हम क्या बोलेंगे, यह बेमानी है.

