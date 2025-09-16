ETV Bharat / bharat

2027 में BJP को हराने की कसम! गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीन तैयार करने के लिए आने वाले महीनों में पश्चिमी राज्य में अधिक समय बिताने की योजना बना रहे हैं. राहुल ने गुजरात में भाजपा को हराने की कसम खाई है.

राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उन्होंने संगठनात्मक सुधार के लिए गुजरात को आदर्श राज्य के रूप में चुना है, जहां कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा सशक्त और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद जिला इकाई प्रमुखों का चयन किया गया. पर्यवेक्षकों में देश भर के वरिष्ठ नेता शामिल थे.

कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 30 वर्षों से सत्ता से बाहर है और 2027 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेताब है.

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी गुजरात में जीत दर्ज कर लेती है, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो इससे पूरे देश में एक सकारात्मक संकेत जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को सत्ता हासिल करने में योगदान देगा.

2024 में, इंडिया ब्लॉक 543 लोकसभा सीटों में से 232 सीट जीतने में कामयाब रहा था, यानी बहुमत से 40 सीट पीछा था. विपक्षी गठबंधन ने भाजपा को 240 सीटों तक सीमित कर दिया, जिसने 2019 में 303 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था. बहुमत से पीछे रहने के कारण भाजपा को क्षेत्रीय दलों टीडीपी और जेडीयू से समर्थन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.

राहुल गांधी 2024 में विपक्ष के नेता बने. इसके बाद उन्होंने कहा था कि वह 2027 में गुजरात में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे.

गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परेश धनानी ने ईटीवी भारत को बताया, "कांग्रेस को अहसास हो गया है कि 2027 का गुजरात चुनाव, 2029 में दिल्ली का प्रवेश द्वार होगा. गुजरात में जीतने के लिए, हमें अपनी गणना सही करनी होगी और मतदाताओं के बीच सही धारणा बनानी होगी. गणना हो चुकी है और अब हमें आने वाले महीनों में इस धारणा पर काम करना होगा."

कांग्रेस नेता के अनुसार, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास गुजरात में भाजपा को हराने का एक मौका था, लेकिन कुछ कमियों के कारण वह यह मौका गंवा बैठी. 2017 में, गुजरात इकाई 182 में से 77 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि भाजपा 99 सीटों पर सिमट गई थी. उस समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था.

धनानी ने कहा, "2017 में हमारे पास अच्छा मौका था, लेकिन कुछ कमियों के कारण हम उसे गंवा बैठे. अब राज्य इकाई में एक समाचार प्रणाली लागू की जा रही है. नेता-केंद्रित रणनीति के बजाय, अब पार्टी-केंद्रित नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है."

राहुल गांधी, जो 12 सितंबर को कांग्रेस जिला इकाई प्रमुखों के प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए गुजरात गए थे, 18 सितंबर को फिर से राज्य का दौरा करेंगे ताकि किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके और उनके विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा सके. राहुल राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ आने वाले दिनों की रणनीति की समीक्षा भी कर सकते हैं.