2027 में BJP को हराने की कसम! गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी
राहुल गांधी 18 सितंबर को दोबारा गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वह किसानों के मुद्दों के साथ-साथ पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करेंगे.
Published : September 16, 2025 at 7:53 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीन तैयार करने के लिए आने वाले महीनों में पश्चिमी राज्य में अधिक समय बिताने की योजना बना रहे हैं. राहुल ने गुजरात में भाजपा को हराने की कसम खाई है.
राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उन्होंने संगठनात्मक सुधार के लिए गुजरात को आदर्श राज्य के रूप में चुना है, जहां कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा सशक्त और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद जिला इकाई प्रमुखों का चयन किया गया. पर्यवेक्षकों में देश भर के वरिष्ठ नेता शामिल थे.
कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 30 वर्षों से सत्ता से बाहर है और 2027 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेताब है.
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी गुजरात में जीत दर्ज कर लेती है, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो इससे पूरे देश में एक सकारात्मक संकेत जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को सत्ता हासिल करने में योगदान देगा.
2024 में, इंडिया ब्लॉक 543 लोकसभा सीटों में से 232 सीट जीतने में कामयाब रहा था, यानी बहुमत से 40 सीट पीछा था. विपक्षी गठबंधन ने भाजपा को 240 सीटों तक सीमित कर दिया, जिसने 2019 में 303 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था. बहुमत से पीछे रहने के कारण भाजपा को क्षेत्रीय दलों टीडीपी और जेडीयू से समर्थन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.
राहुल गांधी 2024 में विपक्ष के नेता बने. इसके बाद उन्होंने कहा था कि वह 2027 में गुजरात में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे.
गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परेश धनानी ने ईटीवी भारत को बताया, "कांग्रेस को अहसास हो गया है कि 2027 का गुजरात चुनाव, 2029 में दिल्ली का प्रवेश द्वार होगा. गुजरात में जीतने के लिए, हमें अपनी गणना सही करनी होगी और मतदाताओं के बीच सही धारणा बनानी होगी. गणना हो चुकी है और अब हमें आने वाले महीनों में इस धारणा पर काम करना होगा."
कांग्रेस नेता के अनुसार, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास गुजरात में भाजपा को हराने का एक मौका था, लेकिन कुछ कमियों के कारण वह यह मौका गंवा बैठी. 2017 में, गुजरात इकाई 182 में से 77 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि भाजपा 99 सीटों पर सिमट गई थी. उस समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था.
धनानी ने कहा, "2017 में हमारे पास अच्छा मौका था, लेकिन कुछ कमियों के कारण हम उसे गंवा बैठे. अब राज्य इकाई में एक समाचार प्रणाली लागू की जा रही है. नेता-केंद्रित रणनीति के बजाय, अब पार्टी-केंद्रित नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है."
राहुल गांधी, जो 12 सितंबर को कांग्रेस जिला इकाई प्रमुखों के प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए गुजरात गए थे, 18 सितंबर को फिर से राज्य का दौरा करेंगे ताकि किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके और उनके विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा सके. राहुल राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ आने वाले दिनों की रणनीति की समीक्षा भी कर सकते हैं.
गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने ईटीवी भारत को बताया, "राहुल गांधी ने 12 सितंबर को जूनागढ़ में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में संगठनात्मक और परिणाम देने वाले कार्यों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से उत्साह, जोश और भावनात्मक संवाद के साथ संबोधित किया था. सभी शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ. एक परिवार की तरह, सभी ने कुशासन के खिलाफ लड़ने और गुजरात में आशा की किरण बनने का संकल्प लिया."
गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी ने ईटीवी भारत से कहा, "राज्य में किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं और उन्हें व्यवस्थित तरीके से उठाने की जरूरत है."
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, एक हफ्ते के अंदर दो छोटे दौरे राहुल के गुजरात पर फोकस को दर्शाते हैं. आने वाले महीनों में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लेने की योजना बना रहे हैं.
इस तरह के दौरों के दौरान राहुल गांधी संबंधित जिला इकाई प्रमुखों के साथ स्थानीय मुद्दों और रणनीति पर चर्चा करेंगे और यहां तक कि नई व्यवस्था में स्थानीय जिला प्रमुखों के महत्व को दर्शाने के लिए उनके घर पर रात में ठहर भी सकते हैं.
धनानी ने कहा, "राहुल गांधी एक जननेता और ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं. देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने दौरा न किया हो. जब वह गुजरात में स्थानीय लोगों के साथ समय बिताएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो इससे पार्टी को अपने अभियान की योजना बनाने में मदद मिलेगी. जनता 2027 में बदलाव की उम्मीद कर रही है."
नई व्यवस्था के तहत, जिला प्रमुखों को सशक्त बनाया जाएगा और वे राज्य इकाई का संचालन करेंगे, जो इस पुरानी पार्टी में निर्णय लेने के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है. वे संभावित उम्मीदवारों की पहचान करेंगे और टिकट वितरण में भी उनकी भूमिका होगी, जो कांग्रेस में हमेशा से एक समस्या रही है.
गुजरात में नए कांग्रेस जिला प्रमुख अब एक प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहे हैं, जहां उन्हें पार्टी की विचारधारा, नीतियों, राज्य सरकार का मुकाबला करने और राजनीतिक अभियान की योजना बनाने के बारे में जानकारी दी जा रही है.
2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस मात्र 17 सीटें जीत सकी और उसका वोट शेयर 40 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गया. आम आदमी पार्टी (AAP) के आने से कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा. AAP ने 2022 में 5 सीटें और 13 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया था. भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 156 सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 52 प्रतिशत रहा.
यह भी पढ़ें- राहुल के डेटाबेस पर उठी उंगली को कांग्रेस ने बताया बकवास, बीजेपी को लताड़ा, कहा- अभी और होंगे महाखुलासे