गया/नवादा : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में यात्रा पर हैं. इस दौरान वह लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं. यही नहीं उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि हमारी सरकार आई तो देख लेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव चोरी किया गया है.
क्या बोले राहुल गांधी? : वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई न कोई गड़बड़ी हो रही है. महाराष्ट्र में साफ पता लगा कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में चार महीनों में एक करोड़ नए वोटर जादू से चुनाव आयोग ने पैदा कर दिए.
''लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है. चार महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है. हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे, उतने ही हमें मिले. लेकिन जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी की जीत हुई थी. मतलब चुनाव में इन्होंने चोरी किया.''- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
'डुप्लिकेट वोटर, फेक एड्रेस, फेक फोटो' : राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद हमने जांच शुरू की. कर्नाटक में एक सीट चुनी बैंग्लोर सेंट्रल और उसमें एक विधानसभा में हमने सारे वोटर लिस्ट चेक की, फोटों और नाम मिलाकर एक लाख फर्जी वोट निकालें. हमने उनको बताया कि पांच तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं, डुप्लिकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग, फॉर्म 6 एड्रेस 0 0 0 0 और फेक फोटो.
''मैंने साफ कहा कि एक लाख फर्जी वोट हैं. चुनाव आयोग क्या करता है? ये नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है चलो जांच करते हैं. उल्टा मुझे कहते हैं कि आप हलफनामा दो और उसके बाद कहते हैं कि पहले शिकायत क्यों नहीं की? कहते हैं कि अगर एक सप्ताह के अंदर हलफनामा नहीं दिया तो इस शिकायत का कोई मतलब नहीं है. जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं कि आप हलफनामा लाओ.''- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
'थोड़ा इंतजार कीजिए..' : राहुल गांधी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि, चुनाव आयोग से मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश आपसे हलफनामा मांगने का काम करेगा. थोड़ा समय दे दो हर राज्य में, हर लोकसभा, विधानसभा में आपकी चोरी पकड़कर देश को दिखाएंगे. मगर इन्होंने क्या किया?
हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य और तिरंगे की शान, लोकतंत्र और संविधान से सुरक्षित है - इन्हें 'वोट चोरी' से कभी छिनने नहीं देंगे! pic.twitter.com/x4pbkXKnSZ— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 19, 2025
''बिहार के लिए मोदीजी जैसे स्पेशल पैकेज की बात करते हैं. उसी तरह बिहार के लिए ये एक स्पेशल पैकेज लेकर आए हैं, उसका नाम है SIR. इसका मतलब नए तरीके से चोरी करना है. इन्हें पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा पकड़ ली. इसलिए अब बिहार में नए तरीके से वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं.''- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
'बिहार की जनता सबक सिखाएगी' : राहुल गांधी ने कहा कि, बिहार की जनता चुनाव आयोग और बीजेपी नेताओं को एक आवाज से कहेगी कि बिहार से वोट चोरी नहीं हो सकती है. इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू की है. हम लोग हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को यह पता चल जाए कि अगर उन्होंने बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है.
LIVE: #VoterAdhikarYatra | Gaya | Bihar https://t.co/uNdNLJBQDb— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2025
''जब मैं कुछ कहता हूं तो करके दिखाता हूं. मैं झूठ नहीं बोलता हूं, चुनाव आयोग से कह रहा हूं, आपने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है. आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी फिर हम आपको देखेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.''- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
राहुल गांधी ने आगे कहा कि, संविधान में तीन हजार साल पुरानी आवाज है. हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है. जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं. लेकिन हम न नरेन्द्र मोदी को, न चुनाव आयोग को इसपर आक्रमण करने देंगे. चुनाव आयोग आप समझ लीजिए, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है.
'राहुल ने की घटिया किस्म की बात' : राहुल गांधी की चेतावनी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, उसकी शुरुआत में ही हवा निकल गई है क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें साफ़ संदेश दे दिया है कि यहां के मतदाताओं का वोट चुराने का हक़ किसी को नहीं है और न ही कोई ऐसा कर पाएगा.
''बिहार की जनता सतर्क है और इसीलिए उसने राहुल गांधी के इस अभियान से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि वो जानती है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग उनके वोट के अधिकार की रक्षा करेंगे. ये धमकी कि हमारी सरकार आई तो देखे लेंगे, घटिया किस्म की बात है." - दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, " राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, उसकी शुरुआत में ही हवा निकल गई है क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें साफ़ संदेश दे दिया है कि यहां के मतदाताओं का वोट चुराने का हक़ किसी को नहीं है और न ही कोई ऐसा कर पाएगा। बिहार की जनता… pic.twitter.com/UooNEY38wk— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
