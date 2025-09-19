ETV Bharat / bharat

‘क्या GEN Z के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी?, रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला

‎'देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं राहुल' : बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ऑनलाइन नाम नहीं काटे जाते हैं. ‎उन्होंने कई समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को भी दिखाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं. क्योंकि जनता उन्हें वोट नहीं देती. वे मानते हैं कि प्रदेश और देश में राज करने का पट्टा उनके परिवार को मिला हुआ है.

"झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्‍यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है. उन्होंने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिराया है. राहुल बाबू, आप कितना झूठ बोलेंगे?. कांग्रेस के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों अपने नेता के लिए अच्छा शिक्षक रखो, जो उन्हें बताए कि उन्हें सही से क्या बोलना है.'' - रविशंकर प्रसाद, सांसद पटना साहिब

‎EC ने राहुल गांधी के आरोपों को नकारा : सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को नकारा है. चुनाव आयोग ने साफ कहा कि कुछ शिकायतें आई थीं, जिसे लेकर 2023 में मामला दर्ज कराया गया है. इसके बाद इसकी जांच सीआईडी को करनी है. 2023 से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और सीआईडी उन्हीं के अंदर है. अब बात 2025 में उठाई गई है. राहुल गांधी को तो यह सवाल अपनी सरकार से पूछना चाहिए.

‎'‎झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना राहुल की आदत' : पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ''राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आलंद विधानसभा को लेकर चर्चा की है. बीजेपी वहां 2018 तक जीती थी, 2023 में कांग्रेस 248 वोट से जीती है. कर्नाटका उच्च न्यायालय ने वहां पर री-पोलिंग का आदेश दिया है.'' ‎उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे में राहुल गांधी अपनी ही पार्टी की खटिया खड़ा कर रहे हैं?.

‎‎पटना: बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ''वे (राहुल गांधी) देश के लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं. राहुल गांधी जब देश को 'ज्ञान' देते हैं तो देश के लोग प्रभावित नहीं 'आतंकित' हो जाते हैं.''

'‎मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करें' : ‎रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी 2014, 2019 और 2024 के चुनाव को फर्जी बता रहे हैं. राहुल गांधी देश के मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करें. राहुल गांधी को उनकी ही करनी के कारण वोट नहीं मिलता है. राहुल गांधी चुनाव आयोग, संसद, अदालत, मीडिया यानी सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं.

'‎Gen Z के नाम पर लोगों को उसका रहे हैं' : ‎पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के एक्स पर किए गए एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि "क्या जेन जेड के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल? राहुल गांधी इसके नाम पर हिंसा और अराजकता फैला रहे हैं. देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना बंद करें. उनका इको सिस्टम उनके ही इशारे पर काम करता है."

55 साल के राहुल मैच्योर कब होंगे? : ‎ रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद कीजिए. कहीं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. राहुल गांधी जितना बोलते हैं, उतना खुद को एक्सपोज करते हैं. लोकतंत्र लोकलाज और जिम्मेदारी से चलता है. देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है, तोड़ने की प्रक्रिया से नहीं. हम इसकी बहुत-बहुत भर्त्सना करते हैं. राहुल गांधी 55 साल के हो गए, पर मैच्योर कब होंगे?

‎'राहुल गांधी अर्बन नक्सल की राह पर' - गिरिराज सिंह : वहीं राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी हताशा में हैं, मैंने पहले ही कहा था, ये कभी मोदी जी की नकल करते हैं कभी Gen-Z की बात करते हैं ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं, भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकार करेगा. ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते है.''

''उनसे (राहुल गांधी) ज्यादा भ्रमित नेता, नेता प्रतिपक्ष आज तक देश में पैदा नहीं हुआ, जिसे कुछ पता नहीं है. देश को एक निराशाजनक नेता मिला है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है." - गिरिराज सिंह, सांसद बीजेपी

राहुल के पोस्ट पर भड़के सम्राट चौधरी : राहुल गांधी के 'Gen Z' वाले पोस्ट पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "राहुल गांधी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाएं, सब फुसकी बम हो जाता है. उनकी ही सरकार है. 2 साल पहले कर्नाटक में चुनाव आयोग ने वहां की सरकार को जांच के लिए दिया. आज तक जांच पूरी नहीं हुई. लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है."

वोट चोरी पर राहुल ने क्या कहा था? : लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि, ''देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं.'' इसी के साथ उन्होंने आज प्रेस कॉफ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया.