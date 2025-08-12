ETV Bharat / bharat

बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में दिखेगी भारत जोड़ो यात्रा की झलक - RAHUL GANDHI

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ 17 अगस्त से शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा में इंडिया ब्लॉक के कई नेता शामिल होंगे.

Rahul Gandhi Voter Rights Yatra against SIR in Bihar will be on lines of Bharat Jodo Yatra
राहुल गांधी (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : August 12, 2025 at 6:29 PM IST

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की विवादास्पद प्रक्रिया के खिलाफ 17 अगस्त से यात्रा शुरू करेंगे. उनकी इस यात्रा को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार पिछले कई दिनों से दिन-रात मेहनत कर रहे हैं.

राहुल गांधी की आगामी यात्रा 2022 की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हो सकती है, जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने समाज ने नफरत के खिलाफ संदेश देने के लिए दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक लगभग 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी.

बिहार यात्रा, देश भर में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और बिहार में विवादास्पद एसआईआर की आड़ में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से 65 लाख से अधिक नामों को हटाए जाने के खिलाफ होगी, जिसकी विपक्षी दलों ने एक स्वर में निंदा की है. राहुल गांधी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी और मतदाताओं को जानबूझकर हटाने का पर्दाफाश करने की कोशिश में लगे हैं.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी आगामी यात्रा को हाइब्रिड मोड में संचालित करेंगे. इसका मतलब यह होगा कि विपक्ष के नेता 2022 की भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही रात नकली कंटेनर में बिताएंगे और दिन के समय पैदल या काफिले में यात्रा करेंगे. वह दिन में दो बार, सुबह और दोपहर में यात्रा कर सकते हैं. इस बीच, विपक्ष के नेता स्थानीय लोगों के साथ छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं करेंगे और एसआईआर या अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भी मिलेंगे.

राहुल की बिहार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम जिले से शुरू होगी और रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढी, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा, आरा और पटना समेत 25 जिलों से होकर गुजरेगी. कुल मिलाकर, यात्रा का उद्देश्य उस मुद्दे पर जनता का समर्थन जुटाना होगा, जिसे राहुल ने भारतीय संविधान पर हमला बताया है.

यात्रा का प्रभाव अधिक से अधिक हो, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिलावार समन्वयक नियुक्त किया है. इसके अलावा, अन्य राष्ट्रीय नेता भी विभिन्न चरणों में यात्रा में शामिल होंगे, जैसा कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था. इंडिया ब्लॉक के नेता भी विभिन्न स्थानों पर यात्रा में शामिल होंगे, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव एसआईआर विरोधी अभियान के दौरान एक स्थायी सदस्य होंगे.

1 सितंबर को पटना में होने वाली महारैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इस यात्रा के समापन के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करेगा. विपक्ष ने एसआईआर को चुनाव आयोग और भाजपा के बीच साठगांठ करार दिया है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह यात्रा एक मेगा शो होने जा रही है. हमारे नेता एसआईआर मुद्दे को सीधे लोगों तक ले जा रहे हैं. यह यात्रा हाइब्रिड मोड में होगी. यह पहले की भारत जोड़ो यात्रा की तरह होगी, जब हमारे नेता लोगों के बीच गए थे. मुख्य फोकस बिहार के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करना होगा कि उनका वोट देने का अधिकार खतरे में है. निश्चित रूप से, यह भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही एक राष्ट्रव्यापी संदेश भेजने वाला है. हमारे राष्ट्रीय नेता और इंडिया ब्लॉक के नेता भी यात्रा में शामिल होंगे. यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली के साथ समाप्त होगी."

उन्होंने कहा, "राजनीतिक दलों से ज्यादा, बिहार में एसआईआर आम मतदाता के लिए चिंता का विषय बन गया है. यह संदेश गांवों तक पहुंच गया है कि एसआईआर का उद्देश्य उनका अधिकार छीनना है. लोग अब अपने वोट के जरिये अपनी बात कहेंगे."

कांग्रेस नेता शकील अहमद खान, जो अपने विधानसभा क्षेत्र कटिहार में यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हैं, ने कहा कि बिहार कांग्रेस को यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ की उम्मीद है और उन्हें उन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी व्यवस्था करने की जरूरत है जो यात्रा के साथ जाएंगे.

खान ने ईटीवी भारत से कहा, "काफी समन्वय और व्यवस्था पर काम करना होगा. पार्टी की पूरी राज्य इकाई यात्रा के लिए आवास और भोजन व्यवस्था की समीक्षा में व्यस्त है, जिसमें रात्रि विश्राम भी शामिल है. हमें उम्मीद है कि हमारे नेता का संदेश पूरे देश में जाएगा. वोट चोरी के खुलासे से वह पहले ही चर्चा में हैं, लेकिन देखिए कि 11 अगस्त को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश कर रहे विपक्षी सांसदों को बीच रास्ते में ही कैसे हिरासत में ले लिया गया. एसआईआर अव्यवस्थित तरीके से किया गया है और तथ्य हर दिन सामने आ रहे हैं. हमारी चिंताओं पर गौर करने के बजाय चुनाव आयोग कह रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है."

उन्होंने कहा, "सासाराम को एसआईआर के खिलाफ यात्रा के लिए शुरुआती स्थान के रूप में चुना गया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश जाने से पहले राज्य में यहीं संपन्न हुई थी."

खान के अनुसार, एसआईआर के बाद 124 वर्षीय महिला मिंता देवी को पहली बार मतदाता के रूप में दिखाया गया है और यह हास्यास्पद है. प्रियंका गांधी वाड्रा सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद के बाहर मिंता देवी के नाम वाली सफेद टी-शर्ट पहनकर इस मुद्दे को उठाया. विपक्षी सांसदों ने कहा कि वे एसआईआर को वापस लेने और इस मुद्दे पर तब तक बहस की मांग करते रहेंगे जब तक सरकार इस पर सहमत नहीं हो जाती.

