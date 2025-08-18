गया : राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन गया पहुंचे. औरंगाबाद जिले से यात्रा आज दोपहर 12 बजे गया जिले के डबुर गांव पहुंची. डबुर गांव में लंच विश्राम (दोपहर का खाना) के लिए कैंप लगाया गया था. यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लगभग ढाई घंटे का समय गुजारा. 2 बजे के बाद यात्रा डबुर गांव से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई.

पेड़ पर घंटों चढ़े रहे युवक : राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए डबुर गांव में हजारों की संख्या में गांव और आस पास के लोग मौजूद थे. इस दौरान भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि भीड़ को कट्रोल करने में जिला पुलिस को काफी समस्या हुई. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए युवा पेड़ पर चढ़कर बैठ गए. वो वहीं पेड़ से ही वीडियो और फोटो बनाते नजर आए.

गया से सरताज की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

''हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने आए हैं. उनसे उम्मीद है कि वो वोट चोरी रोकने के साथ-साथ हम लोगों की एक बड़ी समस्या पेपर लीक का भी मामला उठाएंगे. हम पढ़े लिखे युवाओं के लिए ये ज्यादा बड़ा मामला है. वह इस पर भी ध्यान देंगे तो हम लोगों का भला होगा, वोट चोरी हो रही है यह हम लोग भी मान रहे हैं.''- दीपक कुमार, स्थानीय युवक

'दिवाली है गांव के लिए' : 500 घरों की आबादी वाले डबुर गांव के लोग इस बात से खुश हैं कि उनके गांव में पहली बार कोई बड़ा नेता आया है. रमेश यादव ने कहा कि वो इसी गांव के रहने वाले हैं. गांव के लोग राहुल गांधी से मिलने के प्रयास में भी हैं.

''हम लोगों को अनुमति मिलती है तो हम लोग राहुल गांधी को अपने गांव में आने के लिए धन्यवाद कहेंगे. आज तो हम लोगों के लिए दिवाली जैसा माहौल है. जिस गांव में लोग कम ही पहुंचते हैं वहां राहुल गांधी आए हैं.''- रमेश यादव, स्थानीय ग्रामीण

'मेरे भाई का नाम काट दिया गया है' : राहुल गांधी की यात्रा में रफीगंज औरंगाबाद से पहुंचे रवि रंजन ने कहा कि वोट चोरी का मामला हमारे लिए सच साबित हो रहा है. हम रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं. वोट चोरी का मामला राहुल गांधी उठा रहे हैं, वह हमारे लिए सच है, क्योंकि हम अपने घर से देख रहे हैं कि हमारे भाई का नाम नहीं है.

''पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में हमारे भाई शशि रंजन कुमार का नाम वोटर लिस्ट में था. लेकिन अभी एसआईआर में हमारे भाई का नाम हटा दिया गया है. हमारा भाई और हम कई कार्यालय में गए लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं जुटा है.''- रवि रंजन, औरंगाबाद से आया युवक

राहुल गांधी की एक झलक पाने पहुंचे युवा (ETV Bharat)

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में डबुर गांव के युवकों की ओर से 'वोट चोर गद्दी छोड़' जैसे नारे लगाए जा रहे थे. एक युवक ने कहा कि अभी बिहार में ही नहीं देश में वोट चोर और वोट चोरी जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं. हम लोग भी इस शब्द का खूब प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यह हम लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है.

''राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह सच है. हमारे गांव के सिर्फ एक वार्ड में 50 से अधिक मतदाताओं का नाम काट दिया गया है. ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बिहार में कितने मतदाताओं का नाम काट दिया गया है.''- स्थानीय ग्रामीण

लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

बाइक से पहुंचे पप्पू यादव : वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अलग ही अंदाज में दिखे. वो बाइक से राहुल गांधी के लंच पड़ाव तक पहुंचे. उनके साथ उनके कार्यकर्ता नारा लगाते आगे बढ़ रहे थे. इस दौरान ईटीवी भारत से पप्पू यादव ने बात करते हुए कहा कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा सफलता के साथ आगे बढ़ रही है. वोट चोरी को रोका जाए इसके लिए जनता सड़कों पर है.

