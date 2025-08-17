ETV Bharat / bharat

राहुल बोले-गरीबों के पास सिर्फ वोट की ताकत है, तेजस्वी ने कहा-वोट भी छीन लोगे क्या? - RAHUL GANDHI

सासाराम से राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की. चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी नहीं होने देंगे.

वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और लालू यादव
वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और लालू यादव (ETV Bharat)
Published : August 17, 2025 at 5:02 PM IST

पटना: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की. सासाराम की जनसभा में राहुल गांधी ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह संस्था अब निष्पक्ष नहीं रही. वह सरकार के दबाव में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे.

हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि गरीबों के पास सिर्फ वोट की ताकत है, हम चुराने नहीं देंगे. राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी यही पैटर्न दोहराया जा रहा है, जहां गरीबों और वंचितों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है.

मलिल्का अर्जुन गड़गे से मिले लालू यादव
मलिल्का अर्जुन गड़गे से मिले लालू यादव (ETV Bharat)

वीडियोग्राफी नहीं कराई गई: राहुल ने कहा कि कांग्रेस की मांग के बावजूद वीडियोग्राफी नहीं कराई गई, उल्टा निर्वाचन आयोग ने पार्टी से हलफनामा मांगा. वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर तक चलेगी और बिहार के करीब 20 जिलों की 60 विधानसभा सीटों को कवर करेगी.

लालू प्रसाद यादव को पीने का पानी देते राहुल गांधी
लालू प्रसाद यादव को पीने का पानी देते राहुल गांधी (ETV Bharat)

"महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चार महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को चमत्कारिक जीत मिली. जब हमने इसकी जांच की, तो पाया कि इस दौरान एक करोड़ नए वोटर लिस्ट में जुड़ गए. जिनमें से अधिकांश ने एनडीए को वोट किया." - राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

बिहार में राहुल गांधी की सियासी वापसी की रणनीति: राहुल गांधी की यह यात्रा केवल एक मुद्दा आधारित अभियान नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्स्थापना की एक सोची-समझी रणनीति भी है. 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'न्याय यात्रा' के बाद यह राहुल का तीसरा बड़ा राष्ट्रीय अभियान है और इस बार फोकस है बिहार, जहां कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पिछले वर्षों में कमजोर पड़ी है.

राहुल गांधी
राहुल गांधी (ETV Bharat)

राहुल ने लालू यादव का गर्मजोशी से किया स्वागत: सासाराम की जनसभा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से और अधिक वजनदार बना दिया. मंच पर लालू के आते ही राहुल गांधी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि डॉक्टरों की सलाह के बावजूद वे यहां आए हैं. इसके लिए मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं.

राजद और कांग्रेस के रिश्तों में मजबूती: यह बयान सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसका साफ राजनीतिक संदेश था. राजद और कांग्रेस के रिश्तों में मजबूती है और इंडिया गठबंधन एकजुट है. लालू यादव की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि राहुल गांधी बिहार में अपने सहयोगियों के साथ तालमेल साधने में लगे हैं और गठबंधन की लीड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं.

जनता से सीधा संवाद: इस यात्रा में राहुल गांधी लगातार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं. उन्होंने सभा में कहा कि पहले आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, फिर राशन कार्ड और सरकारी सुविधाओं से भी आपको बाहर कर दिया जाएगा. यह गरीब विरोधी साजिश है.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच पर लालू यादव
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच पर लालू यादव (ETV Bharat)

"राहुल गांधी की यात्रा बिहार में राजनीतिक प्रासंगिकता पाने की कोशिश है, जो कभी सफल नहीं होगी. जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती. कांग्रेस कितनी भी सीटों पर लड़े, परिणाम शून्य ही रहेगा." - प्रभाकर मिश्रा, भाजपा प्रवक्ता

900 KM की यात्रा: करीब 900 किलोमीटर की यह यात्रा कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जनसंपर्क यात्रा मानी जा रही है, जिसमें राहुल गांधी प्रत्येक जिले और विधानसभा में जाकर मतदाताओं से संवाद करेंगे. पार्टी को उम्मीद है कि इससे कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में फिर से आधार बनाने में मदद मिलेगी.

"राहुल गांधी का यह सारा अभियान केवल हवा हवाई है, जिसे बिहार की जनता नजरअंदाज कर देगी. वह केवल गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए दौरे कर रहे हैं."-अभिषेक झा, जेडीयू प्रवक्ता

वोट भी छीन लोगे क्या?: वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से एक तीखा सवाल दागा. उन्होंन कहा कि 'अब तो गरीबों से उनका वोट भी छीन लोगे क्या?' तेजस्वी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग गहन पुनरीक्षण के नाम पर सुनियोजित तरीके से गरीबों, दलितों और पिछड़ों का नाम मतदाता सूची से हटा रहा है.

राहुल गांधी से गले मिलते लालू यादव
राहुल गांधी से गले मिलते लालू यादव (ETV Bharat)

"यह सिर्फ वोट नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है.जब वोट नहीं रहेगा, तो राशन कार्ड, पेंशन और सम्मान भी छिन जाएगा." -तेजस्वी यादव, राजद नेता

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

सरकार कर रही नकल: तेजस्वी का दावा था कि आज बिहार सरकार उन्हीं की योजनाओं की 'नकल' कर रही है लेकिन अधूरी. उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार पहले फ्री बिजली के विरोधी थे. आज वही 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं. फॉर्म की फीस 100 रुपये कर दी गई है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया जा रहा है.

