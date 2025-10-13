ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे में बदलाव, वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलेंगे, लिखा था - "जाति के नाम पर इंसानियत को कुचला जा रहा"

चंडीगढ़ : हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में सियासी जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है. कांग्रेस, बीजेपी समेत कई पार्टियों के बड़े नेताओं के दौरे के बाद अब खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ आने वाले हैं.

राहुल गांधी चंडीगढ़ आएंगे : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार(14 अक्टूबर) सुबह 10.15 बजे चंडीगढ़ आएंगे और आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार समेत उनके पूरे परिवार से मुलाकात करेंगे. पहले उन्हें शाम 5.15 बजे आने था. बाद में शेड्यूल को बदल दिया गया है.

राहुल गांधी का पोस्ट : राहुल गांधी चंडीगढ़ आने के बाद परिवार को ढांढस बंधाएंगे. वे इससे पहले भी 9 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट कर चुके हैं. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि " हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक ज़हर का प्रतीक है, जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है. जब एक IPS अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़ें - तो सोचिए, आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा. रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु - ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के ख़िलाफ़ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है. BJP-RSS की नफ़रत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है. दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं. ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं - हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है."

राहुल के पोस्ट को अब तक 2 मिलियन व्यूज़ : आपको बता दें कि ख़बर लिखे जाने तक राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट को अपने एक्स अकाउंट में पिन कर रखा है ताकि उनके अकाउंट को देखने वाला कोई भी शख्स सबसे पहले उनका ये पोस्ट पढ़े. राहुल गांधी के इस पोस्ट को 2 मिलियन व्यूअर्स अब तक देख चुके हैं.