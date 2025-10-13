राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे में बदलाव, वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलेंगे, लिखा था - "जाति के नाम पर इंसानियत को कुचला जा रहा"
हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को चंडीगढ़ आ रहे हैं.
चंडीगढ़ : हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में सियासी जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है. कांग्रेस, बीजेपी समेत कई पार्टियों के बड़े नेताओं के दौरे के बाद अब खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ आने वाले हैं.
राहुल गांधी चंडीगढ़ आएंगे : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार(14 अक्टूबर) सुबह 10.15 बजे चंडीगढ़ आएंगे और आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार समेत उनके पूरे परिवार से मुलाकात करेंगे. पहले उन्हें शाम 5.15 बजे आने था. बाद में शेड्यूल को बदल दिया गया है.
राहुल गांधी का पोस्ट : राहुल गांधी चंडीगढ़ आने के बाद परिवार को ढांढस बंधाएंगे. वे इससे पहले भी 9 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट कर चुके हैं. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि " हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक ज़हर का प्रतीक है, जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है. जब एक IPS अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़ें - तो सोचिए, आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा. रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु - ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के ख़िलाफ़ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है. BJP-RSS की नफ़रत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है. दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं. ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं - हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है."
राहुल के पोस्ट को अब तक 2 मिलियन व्यूज़ : आपको बता दें कि ख़बर लिखे जाने तक राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट को अपने एक्स अकाउंट में पिन कर रखा है ताकि उनके अकाउंट को देखने वाला कोई भी शख्स सबसे पहले उनका ये पोस्ट पढ़े. राहुल गांधी के इस पोस्ट को 2 मिलियन व्यूअर्स अब तक देख चुके हैं.
अब तक नहीं हो सका पोस्टमार्टम : आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार का आज सातवें दिन भी पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है और उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया की गिरफ्तारी पर अड़ी हुई है. वाई पूरन कुमार आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे. आज ही तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भी चंडीगढ़ का दौरा कर आईएएस अमनीत पी कुमार और उनके परिवार से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा था कि "हरियाणा सरकार कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है. दोनों बेटियां अपने पिता को नहीं देख पाई है. ये बहुत ही अमानवीय है. 100 साल का व्यक्ति भी क्यों न मरणासन्न पर पड़ा हो, वो भी डॉक्टर से कहता है कि वो जीना चाहता है, और ऐसे में वाई पूरन कुमार जैसे अफसर ने किन परिस्थितियों में अपनी जान ली होगी. आप समझ सकते हैं. हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र सरकार के कंट्रोल में है. मेरे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सीनियर आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार से फोन पर बात की और मुझे यहां भेजा है. केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे और परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाये."
