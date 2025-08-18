ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी-तेजस्वी की बिहार यात्रा को मिल रहा भारी समर्थन, विपक्ष को चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद - RAHUL GANDHI BIHAR YATRA

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं.

Rahul Gandhi Tejashwi Yadav yatra in Bihar getting huge response INDIA bloc hopping poll benefits
राहुल गांधी-तेजस्वी की बिहार यात्रा को मिल रहा भारी समर्थन, विपक्ष को चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : August 18, 2025 at 9:01 PM IST

नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को मिली शुरुआती प्रतिक्रिया से उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष का 'वोट चोरी' का संदेश चुनावी राज्य के गरीबों के बीच पहुंच गया है.

विपक्षी नेताओं ने कहा कि 17 अगस्त को सासाराम में और 18 अगस्त को औरंगाबाद में 'वोटर अधिकार यात्रा' के प्रति जनता की प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन के लिए बहुत उत्साहजनक है. इसको देखते हुए नेताओं को यात्रा को और अधिक आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के सदस्य और कटिहार (बिहार) से लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने ईटीवी भारत को बताया, "सासाराम और औरंगाबाद, दोनों जगहों पर लोगों का समर्थन काफी उत्साहजनक रहा है. यह एक अच्छी शुरुआत है. मुझे लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों का 'वोट चोरी' का संदेश उन गरीब मतदाताओं के बीच अच्छी तरह से बैठ गया है, जो मतदाता सूची संशोधन से प्रभावित हुए हैं. ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की इस कवायद का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नामों को हटाना था."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार, एसआईआर बिहार में प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक होगा और राहुल गांधी यात्रा से इंडिया गठबंधन को राज्य भर में मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी.

Rahul Gandhi Tejashwi Yadav yatra in Bihar getting huge response INDIA bloc hopping poll benefits
औरंगाबाद में 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ANI)

तारिक अनवर ने कहा कि यह यात्रा 1 सितंबर को राजधानी पटना में संपन्न होगी और 243 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 100 क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और इससे इंडिया ब्लॉक को लाभ मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना में 2025 में अधिक संगठित और आक्रामक दिख रहा है.

अनवर ने कहा, "पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस-राजद गठबंधन बेहतर दिख रहा है. दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल है. यह यात्रा से निश्चित रूप से गठबंधन को चुनावी लाभ पहुंचेगा. कांग्रेस भी मजबूत होगी."

कांग्रेस नेता ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी द्वारा 'वोट चोरी' का आरोप राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और यात्रा का संदेश निश्चित रूप से चुनावी राज्य से आगे तक जाएगा. अनवर ने कहा, "चुनाव आयोग या भाजपा को यह पसंद हो या न हो, और वे राहुल गांधी को चाहे जैसे भी निशाना बनाएं, वोट चोरी का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है. इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दल इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं. इस मुद्दे ने विपक्षी एकता में बड़ा योगदान दिया है. लेकिन चुनाव आयोग और भाजपा राहुल गांधी को निशाना बनाने में व्यस्त हैं. चुनाव आयोग हमारे नेता को धमका रहा है और उनसे हलफनामा देने या माफी मांगने को कह रहा है. उन्होंने (राहुल गांधी) जो मुद्दा उठाया है, उसके लिए वे कभी माफी नहीं मांगेंगे."

राजद के राज्यसभा सांसद एडी सिंह भी 'वोटर अधिकार यात्रा' को मिले समर्थन से खुश दिखे. उन्होंने कहा कि यात्रा को स्थानीय लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि लोग अपने वोट के अधिकार को छीने जाने से बहुत चिंतित हैं. सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं पिछले कुछ दिनों से बिहार में था. इस यात्रा को स्थानीय लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. लोग बड़ी संख्या में खुद ही बाहर आ रहे हैं क्योंकि वे विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन से अपने साथी निवासियों के वोट के अधिकार को छीने जाने से चिंतित हैं. आने वाले दिनों में यह यात्रा और भी जोरदार होगी और इसका असर विपक्ष के पक्ष में चुनाव नतीजों पर पड़ेगा."

Rahul Gandhi Tejashwi Yadav yatra in Bihar getting huge response INDIA bloc hopping poll benefits
'वोटर अधिकार यात्रा' में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ANI)

इंडिया ब्लॉक के नेताओं के अनुसार, जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक खबरें सामने आ रही हैं.

सिंह ने कहा, "मैंने अपने पैतृक गांव के लोगों को कई बार फोन किया. स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि उनके पास कोई भी बीएलओ नहीं आया. इससे पता चलता है कि एसआईआर के दौरान गणना फॉर्म लापरवाही से जमा किए गए. हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 35,000 नाम गायब हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं, मुझे लगता है कि छूटे हुए लोगों की अंतिम सूची का आकार कहीं ज्यादा बड़ा होगा."

सोमवार शाम को वोट अधिकार यात्रा गया पहुंची. इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जीप की अगली सीटों पर बैठे रहे, जबकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, वीआईपी नेता मुकेश सहनी और भाकपा-माले नेता दीपांकर बारी-बारी से उनके साथ रहे. पूरे रास्ते में गठबंधन दलों के समर्थक कतार में खड़े थे और अपनी-अपनी पार्टियों के झंडे लहरा रहे थे.

बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु (Krishna Allavaru) ने ईटीवी भारत को बताया, "यात्रा में उमड़ा जनसैलाब बिहार में बदलाव के मूड का संकेत है. यह यात्रा देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिहार की धरती से उठी वोट चोरी के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन गई है. इंडिया ब्लॉक जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है."

