मुंगेर : बिहार की सियासत में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुंगेर की मशहूर खानकाह रहमानी का रुख किया. यह वही खानकाह है, जहां करीब 40 साल पहले राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी पहुंचे थे. अब इतने लंबे अंतराल के बाद गांधी परिवार की वापसी राजनीतिक संदेशों से भरी मानी जा रही है.
क्यों अहम है यह मुलाकात? : वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अमीरे शरीयत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की. यह बैठक लगभग आधे घंटे तक चली. बिहार में मतदाता सूची से नाम कटने की शिकायतें और मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत के बीच यह कदम विपक्ष की अल्पसंख्यक समाज तक गहरी पैठ बनाने की कोशिश और भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है.
40 साल बाद गांधी परिवार की वापसी : खानकाह रहमानी और गांधी परिवार का जुड़ाव नया नहीं है. यह वही जगह है जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता आ चुके हैं. 1985 में राजीव गांधी यहां पहुंचे थे और अब 40 साल बाद राहुल गांधी की एंट्री ने इसे सियासी चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है.
तेजस्वी का भी पुराना रिश्ता : तेजस्वी यादव भी इस खानकाह के लिए अनजाने मेहमान नहीं हैं. वे पिछले साल भी यहां आए थे और मौलाना रहमानी से मुलाकात की थी. उस वक्त उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की फोन पर मौलाना से बात कराई थी. तेजस्वी खुद कई बार यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके परिवार का इस खानकाह से गहरा जुड़ाव रहा है.
''आज मुंगेर में खानकाह रहमानी के बुजुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा अमीर-ए-शरीअत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मुलाकात की.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
सिर्फ धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक केंद्र है खानकाह रहमानी : खानकाह रहमानी की स्थापना 1901 में हुई थी. यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र रहा है. स्वतंत्रता संग्राम के समय इस खानकाह ने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया था. समय के साथ यह संस्थान मुस्लिम समाज में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार का बड़ा केंद्र बना.
AIMPLB में निभाई अहम भूमिका : इस खानकाह का नाम सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा. इसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. यह बोर्ड मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून और पहचान की सुरक्षा के लिए काम करता है.
नेतृत्व की परंपरा और सियासी जुड़ाव : शुरुआत में इस संस्थान का संचालन मौलाना सैयद शाह लुत्फुल्लाह रहमानी ने किया. उनके बाद मिनतुल्लाह रहमानी और फिर मोहम्मद वली रहमानी ने इसकी कमान संभाली. फिलहाल अमीरे शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी इस संस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं.
मुंगेर से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा : गौरतलब है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत मुंगेर के चंदनबाग से की. हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यह यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए नेशनल हाईवे से भागलपुर की ओर रवाना हुई. यात्रा के दौरान नेताओं ने जनता का अभिवादन किया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे.
