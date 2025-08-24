अररिया: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता से सीधा जुड़ाव शुरू किया है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और इस बार एनडीए को करारा जवाब मिलेगा.

तेजस्वी ने दिया चिराग पासवान को शादी का सुझाव : प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा- चिराग पासवान हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए. तेजस्वी की इस बात पर मंच पर मौजूद सभी नेता हंस पड़े.

"वे एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं. हम जनता के हनुमान हैं. चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं हैं... मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगा, वह हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

राहुल गांधी का मजेदार जवाब : तेजस्वी की बात खत्म होते ही राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा- यह बात मेरे ऊपर भी लागू होती है. राहुल के इस जवाब पर सभा में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे. राहुल ने फिर तेजस्वी का हाथ पकड़कर माहौल को हल्का कर दिया.

राहुल गांधी बोले- वोट चोरी नहीं होने देंगे : इसी हल्के-फुल्के माहौल के बीच राहुल गांधी ने मंच से कहा कि INDIA गठबंधन एकजुट है और हमारा लक्ष्य है वोट चोरी पर रोक लगाना. उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है लेकिन जनता इस बार सच्चाई के साथ खड़ी है.

रोजगार और किसानों पर फोकस : तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन का एजेंडा साफ है- नौजवानों को रोजगार और किसानों को सम्मान. वहीं राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि बिहार में लोकतंत्र को बचाने और युवाओं के अधिकार दिलाने के लिए INDIA गठबंधन पूरी मजबूती से लड़ेगा.

लालू भी दे चुके हैं शादी की सलाह: आपको याद दिलाएं कि जून 2023 में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा था, 'बात तो हमलोगों का सलाह माने नहीं. ब्याह नहीं किए आप. शादी कर लेना चाहिए था. अभी भी समय बीता नहीं है. शादी करिए और हमलोग बाराती चलें.' वहीं, लालू के कहने पर राहुल गांधी ने भी मुस्कुराते हुए कहा था, 'हो जाएगा. अब आपने कहा दिया तो हो जाएगी.'

