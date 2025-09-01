पटना : राहुल गांधी के 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर बिहार में सियासत जारी है. यात्रा के समापन के बाद इंडिया ब्लॉक के नेता जहां उत्साहित दिख रहे हैं, वहीं भाजपा नेता इसे विफल करार दे रहे हैं. केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है.

'राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं' : जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है. एक समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे लेकिन सत्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में थी. उस दौर में भ्रष्टाचार चरम पर था. आज विपक्ष सरकार पर आरोप लगा सकता है लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहा है.

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी (ETV Bharat)

'राहुल गांधी कर रहे भ्रम पैदा' : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है लेकिन इन्हें दिक्कत हो रही है. अब जब इनके पास मुद्दा नहीं है तो एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं. यह बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं.

''आज जब इनके (राहुल-तेजस्वी) पास मुद्दा नहीं है तो एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं. सही अर्थों में यह बच्चों की तरह बात कर रहे हैं. आज इन लोगों का किसी संस्था पर विश्वास नहीं है. ऐसा विपक्ष का नेता किसी देश में नहीं हुआ. आज चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है लेकिन इन्हें तकलीफ हो रही है''- जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री

'राजद ने चारा तक चुरा लिया' : जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने सिर्फ बिहार का भविष्य ही नहीं चुराया बल्कि गाय का चारा तक खा लिया. बिहार में अब बदलाव हुआ है. राज्य 'जंगलराज' से 'विकास' की ओर बढ़ रहा है. शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है.

'कांग्रेस सरकार में आतंकवाद और अत्याचार हावी' : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'गुंडाराज' में क्या स्थिति थी यह सब जानते हैं. बिहार को आगे ले जाना है. पहले आतंकवादियों के विस्फोट होते थे. कांग्रेस के शासन में अत्याचार चरम पर था. 11 साल से देश में किसी बड़े शहर में विस्फोट नहीं हुआ है.

तमिलनाडु के CM पर भी निशाना : रेड्डी ने बिहार आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि इन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है. ये बिहारियों का सम्मान नहीं करते. कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कलंकित किया.

'बूथ लूट से विकास तक का सफर' : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले बिहार में बूथ लूट होता था. अब न माफिया है न बूथ कैप्चरिंग. जम्मू-कश्मीर में भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है. एसआईआर की मांग पर भी चर्चा चल रही है.

''बिहार में पहले बूथ लूट होता था, लेकिन आज बिहार में न माफिया है, न बूथ कैप्चरिंग है. बिहार में कांग्रेस और राजद वालों ने क्या नहीं किया, बिहार के भविष्य की ही चोरी नहीं की, बल्कि गाय का चारा तक चोरी कर लिया गया. कांग्रेस ने तो आपातकाल लगाकर प्रजातंत्र की चोरी की.''- जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री

राहुल गांधी माफी मांगें : केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी की मां को 'वोटर अधिकार यात्रा' के मंच से गाली दी गई. यह देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान है. राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए लेकिन कांग्रेस बेशर्म बनी हुई है.

कांग्रेस को सबक सिखाना होगा : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. आने वाले दिनों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सबक सिखाना होगा.

ये भी पढ़ें-