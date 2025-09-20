'भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है'- राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा पर भारी शुल्क लगाने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा.
Published : September 20, 2025 at 3:09 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की सालाना फीस 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) कर दी है. एच1बी वीजा शुल्क बढ़ाये जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं दोहराता हूं, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है."
राहुल गांधी 5 जुलाई 2017 में सोशल मीडिया एक्स पर किये गये पोस्ट का संदर्भ दिया. राहुल ने उस पोस्ट में तब डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एच1बी वीजा मुद्दे को नहीं उठाने के लिए सवाल पर पीएम मोदी पर हमला किया था. तब भी राहुल गांंधी ने कहा था कि 'भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं.' अब एक बार फिर एच1बी वीजा फीस बढ़ाये जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा.
I repeat, India has a weak PM. https://t.co/N0EuIxQ1XG pic.twitter.com/AEu6QzPfYH— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2025
एक अन्य कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहा है. उन्होंने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है. 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था कि ऐसा होने वाला है और उन्हें कुछ करना चाहिए. लेकिन वह तब भी कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं. नतीजा आज आपके सामने है...इस देश के करोड़ों युवाओं को नुकसान होने वाला है...ट्रंप हर दिन हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं. राहुल गांधी ने उन्हें सदन में यह कहने का मौका दिया कि ट्रंप झूठे हैं. अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो देश उनके साथ खड़ा होता."
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका जानबूझकर भारत के साथ आक्रामक रवैया अपना रहा है. तिवारी ने कहा, "एच-1बी वीज़ा के मामले में जो हुआ, वह कोई संयोग नहीं है. अमेरिका जानबूझकर भारत के प्रति आक्रामक रुख अपना रहा है और यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए अच्छा संकेत नहीं है."
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप "कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध" नामक नई नीति लागू की है. जिसमें एच-1बी वीजा आवेदनों पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाया गया है. 21 सितंबर से प्रभावी इस उपाय का उद्देश्य प्रशासन द्वारा एच-1बी कार्यक्रम के व्यापक दुरुपयोग, खासकर आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा, जिन्हें अमेरिकी कामगारों को विस्थापित करने और वेतन कम करने का आरोप है, से निपटना है.
अमेरिका के इस फैसले ने वैश्विक टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. भारत पर इसका विशेष असर पड़ेगा क्योंकि H-1B वीजा धारकों में लगभग 73% भारतीय हैं. भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अमेरिका में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस वीजा पर लंबे समय से निर्भर हैं. H-1B वीजा आमतौर पर तीन साल के लिए वैध होता है और इसे अधिकतम छह साल तक रिन्यू किया जा सकता है.
