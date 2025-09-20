ETV Bharat / bharat

'भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है'- राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की सालाना फीस 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) कर दी है. एच1बी वीजा शुल्क बढ़ाये जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं दोहराता हूं, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है."

राहुल गांधी 5 जुलाई 2017 में सोशल मीडिया एक्स पर किये गये पोस्ट का संदर्भ दिया. राहुल ने उस पोस्ट में तब डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एच1बी वीजा मुद्दे को नहीं उठाने के लिए सवाल पर पीएम मोदी पर हमला किया था. तब भी राहुल गांंधी ने कहा था कि 'भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं.' अब एक बार फिर एच1बी वीजा फीस बढ़ाये जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा.

एक अन्य कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहा है. उन्होंने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है. 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था कि ऐसा होने वाला है और उन्हें कुछ करना चाहिए. लेकिन वह तब भी कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं. नतीजा आज आपके सामने है...इस देश के करोड़ों युवाओं को नुकसान होने वाला है...ट्रंप हर दिन हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं. राहुल गांधी ने उन्हें सदन में यह कहने का मौका दिया कि ट्रंप झूठे हैं. अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो देश उनके साथ खड़ा होता."