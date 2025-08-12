नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर 'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया है. बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कथित तौर पर 124 साल की मतदाता मिंता देवी का नाम शामिल होने पर उन्होंने कहा, "ऐसे अनगिनत मामले हैं. पिक्चर अभी बाकी है."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा में लगी हुई है और ऐसा करना जारी रखेगी. संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सिर्फ एक सीट नहीं है (जहां 'वोट चोरी' हो रही है) बल्कि कई सीटें हैं. यह राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है. चुनाव आयोग इसे जानता है और हम भी इसे जानते हैं."

उन्होंने कहा, "पहले सबूत नहीं थे, लेकिन अब सबूत मौजूद हैं. हम संविधान की रक्षा करते हैं. 'एक व्यक्ति, एक वोट' संविधान की नींव है."

राहुल गांधी ने कहा कि 'एक व्यक्ति, एक वोट' को लागू करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है और उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है. उन्होंने कहा, "इसलिए हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे. हम पीछे नहीं हटेंगे."

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पते और रिश्तेदारों के नाम आदि सब फर्जी हैं.

इससे पहले, मंगलवार को इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के कई सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इनमें से कई सांसदों ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर कथित तौर पर राज्य की मतदाता सूची में शामिल "124 वर्षीय मतदाता" का नाम अंकित था.

इंडिया ब्लॉक के सांसदों का बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन (ANI)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन, द्रमुक के टीआर बालू, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले और वामपंथी दलों के अन्य विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के पास एकत्र हुए. उन्होंने हाथों में पोस्टर लिए और नारे लगाते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की.

प्रियंका गांधी सहित कई सांसद सफेद टी-शर्ट पहने नजर आए, जिस पर 'मिंता देवी' और उनकी तस्वीर छपी थी और पीछे '124 नॉट आउट' लिखा था.

कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग भाजपा का एक विभाग बन गया है. उन्होंने कहा, "मिंता देवी पहली बार मतदाता बनी हैं और उनकी उम्र 124 वर्ष है. मतदाता सूची में उनका नाम पहली बार मतदाता के रूप में दर्ज है. हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं. कैसे चुनाव आयोग भाजपा का सहयोगी बन गया है. मतदाता सूची इस तरह की धोखाधड़ी से भरी है."

