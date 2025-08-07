नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को एक बार फिर उजागर किया है. दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोटों की चोरी की गई.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा मतदाताओं के वोटर लिस्ट में जोड़ने से हमारा संदेह बढ़ा और फिर शाम 5 बजे के बाद मतदान में भारी उछाल आया. विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन साफ हो गया, जबकि लोकसभा में हमारा गठबंधन पूरी तरह से हावी था, जो बहुत ही संदिग्ध है. हमने पाया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच एक करोड़ नए मतदाता जोड़े गए.

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करते हुए कहा कि हजारों मतदाताओं के फर्जी पत दिए गए. उन्होंने कहा, ये ज्यादातर तीन तरह के होते हैं: या तो ऐसा पता जो होता ही नहीं. आप उसे ढूंढने जाते हैं, तो वह वहां होता ही नहीं, या पता 0 होता है, मकान नंबर 0, गली नंबर 0 या फिर पता सत्यापित नहीं हो पाता. ऐसे 40,000 मतदाता हैं... बूथ नंबर 366 पर 46 मतदाता सभी अलग-अलग परिवारों से हैं और एक ही बेडरूम वाले घर में रहते हैं और जब हम वहां जाते हैं, तो वे वहां होते ही नहीं. तो यह एक ही बेडरूम वाला घर है, 46 मतदाता वहां रहते हैं, उनके होने का कोई संकेत नहीं."

राहुल गांधी ने कहा, यहां एक डुप्लीकेट मतदाता है. इस तरह के 11,965 मतदाता हैं। यह गुरकीरत सिंह डांग नाम के सज्जन हैं. गुरकीरत सिंह डांग निर्वाचन क्षेत्र के चार अलग-अलग मतदान केंद्रों पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिखाई देते हैं. एक ही नाम, एक ही पता, अलग-अलग मतदान केंद्रों के लिए एक ही व्यक्ति. यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है; यह एक विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग हैं..."

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं. 25 सीटें... हम चुनाव आयोग से यही कह रहे हैं कि आपका काम भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना नहीं है. आपका काम इसे बचाने का है. ये सारी जानकारी अब सबूत है. यह भारतीय संविधान और भारतीय ध्वज के खिलाफ किया जा रहा अपराध है.

बड़ा आपराधिक घोटाला कर रहे चुनाव आयोग और भाजपा: राहुल

उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि हम पैटर्न देख रहे हैं. हमने पैटर्न का अध्ययन किया है. हम पूरा विश्वास है कि यह अपराध पूरे देश में, एक के बाद एक राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. हमारे लिए सीसीटीवी फुटेज और मतदाता सूची अब अपराध का सबूत है और चुनाव आयोग इसे नष्ट करने में लगा हुआ है. इसलिए मैं देश को बताना चाहता हूं कि इस देश में एक बहुत बड़ा आपराधिक घोटाला किया जा रहा है. यह चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया जा रहा है. हमने आपको यहां बिल्कुल स्पष्ट और निर्विवाद सबूत दिए हैं."

उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग गए और यह लेख लिखा, और हमारे तर्क का सार यह था कि महाराष्ट्र चुनाव चुराया गया था. समस्या की जड़ क्या है? मतदाता सूची इस देश की संपत्ति है. चुनाव आयोग हमें मतदाता सूची देने से इनकार कर रहा है... और फिर उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प किया. चुनाव आयोग ने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर देंगे. यह हमारे लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे के बाद भारी मतदान के बारे में एक प्रश्न था ताकि संख्याओं का मिलान किया जा सके. इन बातों ने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव चुराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहा था.

भाजपा सत्ता-विरोधी लहर से प्रभावित नहीं...

कांग्रेस सांसद ने कहा कि सत्ता-विरोधी लहर एक ऐसी चीज है जो हर लोकतंत्र में हर पार्टी को प्रभावित करती है. लेकिन किसी कारण से, भाजपा लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मूल रूप से सत्ता-विरोधी लहर से ग्रस्त नहीं है. एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक बात कहते हैं, जैसा आपने हरियाणा चुनाव में देखा, आपने मध्य प्रदेश चुनाव में देखा, और फिर अचानक परिणाम बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ पूरी तरह से अलग दिशा में चले जाते हैं. इसमें हमारा अपना आंतरिक सर्वेक्षण भी शामिल है, जो काफी शुद्ध है. इसलिए, सर्वेक्षण हमें कुछ दिखा रहे थे, जनमत सर्वेक्षण हमें कुछ दिखा रहे थे, नियमित सर्वेक्षण हमें कुछ दिखा रहे थे, और अचानक हम पा रहे हैं कि परिणाम विपरीत दिशा में हैं."

