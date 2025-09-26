ETV Bharat / bharat

UKSSSC पेपर लीक केस: राहुल गांधी ने बीजेपी को दिया दूसरा नाम, भाजपा ने भी दिया मजेदार जवाब

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी को जमकर लपेटा है.

UKSSSC पेपर लीक केस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2025 at 7:14 PM IST

देहरादून: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग) पेपर लीक के मामले में अब विपक्ष दलों ने भी धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है.

राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देशभर में बार-बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की ज़िंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है. उत्तराखंड का UKSSSC पेपर लीक इसका ताज़ा उदाहरण है. लाखों युवाओं ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन BJP ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया.

हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मज़बूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंदकर बैठी है. क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोज़गारी की नहीं, बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है.

बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और यह सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है. पेपर चोरों को पता है. अगर युवाओं को रोज़गार नहीं भी मिलेगा, तो भी वे चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे. युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं, पेपर चोर, गद्दी छोड़!

राहुल गांधी यहीं नहीं रूके, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है. मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं. वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का भी प्रतिक्रिया आई है.

बीजेपी का जवाब: उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल में भी पहले बहुत बड़े पेपर लीक के मामले हुए है. इसलिए राहुल गांधी अपने राज्य (कांग्रेस शासित प्रदेश) में देखें और सुधार करें. राहुल गांधी को उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है. बीजेपी सरकार ने साफ किया है क दोषियों को बख्सा नहीं जायेगा. इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस कुछ ना ही बोले तो ठीक है.

बता दें कि 21 सितंबर को यूकेएसएसएससी का एग्जाम हुआ था. तभी एग्जाम शुरू होने के कुछ देर बाद ही हरिद्वार के एक एग्जाम सेंटर से प्रश्न पत्र के तीन पन्ने बाहर आ गए थे, यानी उनकी फोटों खीचकर असिस्टेंट प्रोफेसर को भेज गए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया था. इस मामले में पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी आखिद, जो उसी एग्जाम सेंटर में पेपर दे रहा था, उसे गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि खालिद ने ही प्रश्न पत्र के तीन पन्नों की फोटों खींचकर अपनी बहन साबिया को भेजे थे. साबिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साबिया ने ही वो फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर को भेजे थे और उसने प्रश्न हल कराए थे.

UKSSSC PAPER LEAK CASE

