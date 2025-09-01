अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर पटना में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला.

राहुल गांधी ने दावा किया कि महादेवपुरा (कर्नाटक) में उनकी पार्टी ने 'एटम बम' के रूप में वोट चोरी का पर्दाफाश किया था, और अब 'हाइड्रोजन बम' लाने की तैयारी है. उन्होंने कहा, "बीजेपी वाले तैयार हो जाएं, वोट चोरी की सच्चाई जल्द देश के सामने आएगी." राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए.

पटना के गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन समारोह में राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया. साथ ये भी कहा कि हमने महादेवपुरा में वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है और बीजेपी वाले तैयार हो जाएं, वोट चोरी की सच्चाई जल्द देश के सामने आएगी."

राहुल ने दावा किया कि बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के जरिए 65 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है, जिसे वे 'वोट चोरी' करार दे रहे हैं. उन्होंने इसे रोजगार, शिक्षा और लोकतंत्र की चोरी बताया और कहा, "वोट चोरी का मतलब है आपका राशन कार्ड, जमीन छीनकर अडानी-अंबानी को देना."

बिहार में कांग्रेस की 'वोट अधिकार यात्रा' के समापन के रूप में निकाली जा रही 'गांधी से अंबेडकर मार्च ' में राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत और अन्य इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए.

बीजेपी का तीखा पलटवार

राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की आलोचना की. उन्होंने कहा, "जब भी मैं राहुल गांधी को सुनता हूं, समझने में वक्त लगता है कि वे कहना क्या चाहते हैं. आज उन्होंने कहा कि 'मैंने एटम बम फोड़ा, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा.' वोट चोरी का इससे क्या लेना-देना?

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, राहुल गांधी खुद को विपक्ष के नेता के रूप में अपमानित कर रहे हैं. प्रसाद ने राहुल के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग अब संभव नहीं है, और चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी को डुबो रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि, क्या इस तरह की बातें करके तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं?"

मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम नीतीश पर साधा निशाना

बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल की पटना रैली में भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया से 20,000 लोग लाए गए थे. यही नहीं इस यात्रा के समापन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार एक जमाने में समाजवाद की विचारधारा की बात करते थे. उन्होंने कहा कि, नीतीश कुमार पहले पूरे देश में जाकर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के गुण गाते थे और अब भाजपा-आरएसएस की झोली में जा गिरे हैं.

उन्होंने कहा कि, एक दिन नीतीश कुमार को बीजेपी और आरएसएस वाले किनारे लगा देंगे. ईटीवी भारत के इस सवाल पर बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, नीतीश कुमार ऐसे नहीं आए हैं हमारे साथ. जिस तरह से बिहार में लालू और तेजस्वी की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी थी तब जाकर नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा था और एनडीए के साथ आए थे. आज भी वो (नीतीश कुमार) अपने विचारों और आदर्श को लेकर ही एनडीए की सरकार चला रहे हैं.

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 160 बार गाली दी

भाजपा ने ये भी दावा किया कि गांधी परिवार और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 160 बार गाली दी है. पीएम मोदी की मां जिन्होंने बर्तन मांजकर अपने बेटों को पाला है उनको तो गाली ना दें. साथ ही भाजपा ने ये भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जो बड़ी-बड़ी दावेदारी कर रहे हैं, बिहार चुनाव में वो बैक सीट पर आ गए हैं .

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए कहा, "तेजस्वी आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं बिहार में फिर भी आपने फील्ड क्यों छोड़ दिया. फ्रंट ड्राइव आपने राहुल गांधी के लिए छोड़ दिया है. आप बेल पर हैं न और आपके पिताजी चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं. क्या इसके पीछे यही वजह है."

भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो चारा घोटाले में भी वकील थे. उन्हीं की वकालत पर लालू यादव को जेल हुई. साथ ही भाजपा ने दावा करते हुए ये भी कहा कि बिहार में बड़ी बड़ी फोटो राहुल गांधी की ही लगी है लेकिन कुछ नेता सिर्फ कटआउट में रहते हैं. उन्होंने कहा कि, राहुल कितनी बार चेतावनी देंगे कि मोदी आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. हर बार SIR के मुद्दे पर वो यही दोहरा रहे हैं.

उधर राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर का एकबार फिर आरोप लगाया है. उनकी 'वोटर अधिकार यात्रा', जो 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी, 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी. इस बीच, बीजेपी ने राहुल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर का उद्देश्य डुप्लिकेट और मृत मतदाताओं को हटाना है.

वहीं बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने इसे 'लोकतंत्र को कलंकित करने' की कोशिश बताया. सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि इसमें 22 लाख मृत, 7 लाख डुप्लिकेट और 36 लाख प्रवासी मतदाता शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला बोलते हुए इसे घुसपैठियों बचाव यात्रा बताया. उन्होंने कहा कि घुसपैठिया गठबंधन बना हुआ है. उन्होंने कहा कि, आज-कल बिहार में यात्राएं निकल रही हैं. वो यात्रा वोट चोरी की यात्रा नहीं है बल्कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा है.

राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' वाले दावे और बीजेपी के जवाब ने बिहार में सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है. बीजेपी इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर अपने वोटर बेस को मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि इंडिया गठबंधन वोट चोरी और संविधान के मुद्दे को उठाकर मतदाताओं को लामबंद कर रहा है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

जैसे-जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह सियासी जंग और तेज होने की संभावना है. राहुल गांधी का 'हाइड्रोजन बम' कब और कैसे सामने आएगा, और क्या यह बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, यह देखना अभी बाकी है. फिलहाल, बिहार की जनता इस सियासी ड्रामे के बीच असल मुद्दों पर ध्यान देने की उम्मीद कर रही है.

ये भी पढ़ें: वोटर लिस्ट में 18 लाख मृतकों के नाम, बिहार में चल रहे SIR में आई चौंकाने वाली जानकारी