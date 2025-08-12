ETV Bharat / bharat

लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छिड़ी बहस, मेनका गांधी के बाद अब राहुल गांधी ने भी पूछा सवाल - RAHUL GANDHI ON STRAY DOGS

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानवीय कदमों से पीछे बताया.

Etv Bharat
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 1:33 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 1:45 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के 'आतंक' पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली से लेकर नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों यानि शेल्टर होम में रखने को कहा गया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सियासी तकरार की स्थिति बन गई है. एक तरफ दिल्ली की रेखा सरकार ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है. वहीं ये आदेश कितना प्रैक्टिकल है इस पर अब बहस छिड़ी हुई है.

कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले पर सवालिया निशाना लगा दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्ते कोई समस्या नहीं जिसे मिटाया जा सके.

राहुल गांधी ने अपने X हैंडल पर लिखा 'दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है. ये बेज़ुबान आत्माएं कोई "समस्या" नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके. आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं. कंबल हटाना क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को खत्म करता है. हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ-साथ चलें'.

इससे पहले बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस फैसले को "क्रोध में दिया गया असामान्य निर्णय" और "अव्यवहारिक" करार दिया है. मेनका गांधी ने कहा कि यह आदेश व्यावहारिक नहीं है... यह बहुत ही अजीब फैसला है, जो शायद किसी गुस्से में दिया गया है. गुस्से में दिए गए फैसले कभी भी समझदारी भरे नहीं होते..." उन्होंने ये भी कहा कि "दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे" मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए.

दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था. बीते सालों में दिल्ली NCR में कई घटनाएं ऐसी भी सामने आ चुकी हैं. जिसमें कुत्ते के काटने पर लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी. जिसमें मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार राजनीतिक और सामाजिक लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है.

दिल्ली NCR की विभिन्न सोसायटियों में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर कई बार प्रदर्शन भी देखने को मिल चुके हैं. ग़ाज़ियाबाद में आवारा कुत्तों ने हमला कर मासूम को गंभीर रूप से ज़ख़्मी कर दिया था. मासूम के चेहरे पर डेढ़ सौ से अधिक टांके आए थे. दिल्ली NCR की कई सोसायटियों में आवारा कुत्तों का आतंक इतना है कि बच्चे और बुजुर्ग डर के चलते पार्क तक में नहीं जाते हैं, यहां हर महीने हज़ारों की संख्या में लोग आवारा कुत्तों के काटने का शिकार होते है.

बता दें, लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. SC ने दिल्ली के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के राज्यों, एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश दिए हैं और सभी शहरों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आठ हफ़्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें. साथ ही, किसी भी आवारा कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा.

ये भी पढ़ें- लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश

ये भी पढ़ें- कुत्ते इंसानों के अच्छे दोस्त, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो: दिल्ली हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें- "दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे" मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें- 'बेटी को कुत्तों ने काटा और कोई कुछ नहीं कर सका'- जानिए- आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले लोग

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के 'आतंक' पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली से लेकर नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों यानि शेल्टर होम में रखने को कहा गया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सियासी तकरार की स्थिति बन गई है. एक तरफ दिल्ली की रेखा सरकार ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है. वहीं ये आदेश कितना प्रैक्टिकल है इस पर अब बहस छिड़ी हुई है.

कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले पर सवालिया निशाना लगा दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्ते कोई समस्या नहीं जिसे मिटाया जा सके.

राहुल गांधी ने अपने X हैंडल पर लिखा 'दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है. ये बेज़ुबान आत्माएं कोई "समस्या" नहीं हैं जिन्हें मिटाया जा सके. आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं. कंबल हटाना क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी करुणा को खत्म करता है. हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ-साथ चलें'.

इससे पहले बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस फैसले को "क्रोध में दिया गया असामान्य निर्णय" और "अव्यवहारिक" करार दिया है. मेनका गांधी ने कहा कि यह आदेश व्यावहारिक नहीं है... यह बहुत ही अजीब फैसला है, जो शायद किसी गुस्से में दिया गया है. गुस्से में दिए गए फैसले कभी भी समझदारी भरे नहीं होते..." उन्होंने ये भी कहा कि "दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे" मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए.

दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था. बीते सालों में दिल्ली NCR में कई घटनाएं ऐसी भी सामने आ चुकी हैं. जिसमें कुत्ते के काटने पर लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी. जिसमें मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार राजनीतिक और सामाजिक लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है.

दिल्ली NCR की विभिन्न सोसायटियों में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर कई बार प्रदर्शन भी देखने को मिल चुके हैं. ग़ाज़ियाबाद में आवारा कुत्तों ने हमला कर मासूम को गंभीर रूप से ज़ख़्मी कर दिया था. मासूम के चेहरे पर डेढ़ सौ से अधिक टांके आए थे. दिल्ली NCR की कई सोसायटियों में आवारा कुत्तों का आतंक इतना है कि बच्चे और बुजुर्ग डर के चलते पार्क तक में नहीं जाते हैं, यहां हर महीने हज़ारों की संख्या में लोग आवारा कुत्तों के काटने का शिकार होते है.

बता दें, लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. SC ने दिल्ली के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के राज्यों, एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश दिए हैं और सभी शहरों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आठ हफ़्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें. साथ ही, किसी भी आवारा कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा.

ये भी पढ़ें- लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्ते के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश

ये भी पढ़ें- कुत्ते इंसानों के अच्छे दोस्त, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो: दिल्ली हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें- "दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं, 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे" मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें- 'बेटी को कुत्तों ने काटा और कोई कुछ नहीं कर सका'- जानिए- आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले लोग

Last Updated : August 12, 2025 at 1:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

आवारा कुत्तोंSUPREME COURT ON STRAY DOGSDOGS SUPREME COURTDOGS IN DELHIRAHUL GANDHI ON STRAY DOGS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.