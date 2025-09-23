ETV Bharat / bharat

'देश में फैली बेरोजगारी का सीधा रिश्ता वोट चोरी से है': राहुल का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए राहुल गांधी. यह तस्वीर गुरुवार, 18 सितंबर की है. ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 23, 2025 at 1:38 PM IST | Updated : September 23, 2025 at 2:57 PM IST 3 Min Read

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने बेरोजगारी में वृद्धि के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की. इसे वोट धोखाधड़ी और वोट चोरी से भी जोड़ा. सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, "भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है, और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है. जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोज़गार और अवसर देना. लेकिन BJP चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती- वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर के सत्ता में बने रहते हैं. इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है." राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में दो वीडियो भी शेयर किये हैं. एक वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठियां भांजी जा रहीं है. वहीं दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पौधरोपण करते और पानी डालते हुए दिखाया है.

