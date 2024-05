ETV Bharat / bharat

रायबरेली-अमेठी जीतने के लिए पूरा गांधी परिवार मैदान में उतरा, राहुल-अखिलेश फिर दिखेंगे एक मंच पर - Rahul Gandhi Public Meeting

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 17, 2024, 9:41 AM IST | Updated : May 17, 2024, 9:48 AM IST

लखनऊ: कांग्रेस की गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर जीत के लिए इंडी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली के आईटीआई मैदान पर जनसभा संबोधित करेंगे. इस जनसभा में प्रियंका गांधी और रायबरेली से अब तक सांसद रहीं सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी. इंडी गठबंधन की यह रैली इसके बाद बगल की अमेठी सीट पर भी होगी. वहां से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांगेंगे. प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी रायबरेली सीट पर पूरा जोर लगा रही है. कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां जनसभा करेंगे. इस जनसभा में सोनिया गांधी भी रहेंगी. जनसभा के लिए सोनिया गांधी रायबरेली पहुंच गई हैं. दोनों दलों की रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. आईटीआई मैदान पर यह जनसभा दोपहर 2:00 बजे के बाद होगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है. चौथे फेस में कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे. चौथे चरण के प्रचार में 10 मई को वहां पर उनके समर्थन में रैली करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे. अब रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन के लिए अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे. बता दें कि अमेठी से चुनाव लड़ रहीं भाजपा प्रत्याशी व मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के लिए अमित शाह भी आज रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं. ये भी पढ़ेंः बिजनौर में दो बच्चियों की गला घोंटकर हत्या, बड़ी बहन पुलिस हिरासत में

Last Updated : May 17, 2024, 9:48 AM IST