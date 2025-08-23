कटिहार: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं. 'वोटर अधिकार यात्रा' के सातवें दिन वह कटिहार पहुंचे. इसी बीच वह अचानक सड़क किनारे खेतों में मखाना किसानों के बीच पहुंच गए और उनके साथ संवाद किया. इस दौरान मखाना किसानों ने राहुल को बताया कि उनलोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
पैंट चढ़ाकर तालाब में उतरे राहुल: कटिहार के सिमरिया के पास मखाना खेत में उतरकर राहुल गांधी ने मखाना किसानों से बात की. वह मखाने की खेती देखने के लिए घुटनों तक पैंट चढ़ाकर तालाब में उतर गए. उन्होंने किसानों की समस्याओं और चुनोतियों को समझने की कोशिश की. साथ ही कटिहार समेत अन्य इलाकों में मखाने की डिमांड और बाहर निर्यात के संबंध में किसानों से बातचीत की.
क्या बोले राहुल गांधी?: मखाना किसानों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'दुनिया को सुपरफूड देने वाले मखाना किसानों की दयनीय स्थिति बेहद शर्मनाक है. मोदी और नीतीश सरकार वादे और भाषण तो बहुत देती हैं लेकिन जमीनी हकीकत नील बट्टा सन्नाटा है.'
मछुआरों से भी मिले राहुल: नेता प्रतिपक्ष ने मखाना किसानों के साथ-साथ मछुआरों से भी मुलाकात की. उनसे भी मत्स्य पालन की बारीकी और उससे जुड़ी समस्याओं को समझने की कोशिश की. इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से हाथ मिलाया. अपने बीच राहुल गांधी को पाकर मखाना किसान और मछुआरे काफी खुश दिखे.
कटिहार से पूर्णिया जाएंगे राहुल: 'वोटर अधिकार यात्रा' के सातवें दिन राहुल का कारवां बरारी से निकला और कुर्सेला से कोढ़ा होते हुए कटिहार पहुंचा है. वहां से वह शाम तक पूर्णिया पहुंचेंगे. जहां उनका रात्रि विश्राम होगा. रविवार को वह पूर्णिया से अररिया और नरपतगंज के लिए निकलेंगे.
महागठबंधन के नेता भी साथ: राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, सीपीआई माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत महागठबंधन के तमाम घटक दलों नेता भी शामिल हो रहे हैं. कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ राहुल गांधी 17 अगस्त से एक सितंबर तक बिहार की यात्रा करेंगे.
