राहुल गांधी ने IPS पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात, बोले- "दलितों के साथ ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं"

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में दिवंगत IPS वाई पूरन के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने सरकार पर निशाना साधा.

Rahul Gandhi Met IPS Family (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे. सुबह-सुबह एयरपोर्ट पर हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी सीधे दिवंगत वरिष्ठ IPS वाई. पूरन कुमार के आवास पर गए. वहां उन्होंने पूरन की IAS पत्नी अमनीत पूरन कुमार और उनकी बेटी अमूल्या से करीब आधे घंटे तक बातचीत की. इस मुलाकात में उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उनकी बात सुनी.

'दलितों से ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं': राहुल गांधी ने कहा कि "दलितों के साथ ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं है. ये साफ है कि 10-15 दिन से नहीं, बल्कि सालों से सिस्टेमेटिक भेदभाव था. करियर डैमेज करने के लिए सिस्टम के साथ दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे. ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं. उसमें गलत मैसेज जा रहा है कि आप कितने ही सफल और इंटेलिजेंट हो. अगर आप दलित हो, तो आपको दबाया-कुचला जा सकता है. जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता."

राहुल गांधी का सरकार पर निशाना: राहुल गांधी ने कहा "विपक्ष का नेता होने के नाते मैं पीएम, सीएम हरियाणा से अनुरोध करता हूं कि अपना कमिटमेंट पूरा करें. पीएम को कहूंगा कि एक्शन किया जाए और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए. परिवार पर प्रेशर खत्म किया जाए. आरोपी अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए."

'परिवार को रिस्पेक्ट मिले': राहुल गांधी ने कहा "परिवार पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है. उसे हटाया जाए. परिवार न्याय और सम्मान चाहता है. उनके पति का अपमान किया गया, लेकिन अब उनको न्याय दिया जाए"

IPS पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला: IPS वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास के साउंडप्रूफ बेसमेंट में आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने अपनी पत्नी अमनीत के नाम वसीयत और आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा था. इस नोट में उन्होंने हरियाणा DGP शत्रुजीत कपूर, रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया समेत 13 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए. नोट में उन्होंने लिखा कि वे इस उत्पीड़न को और सहन नहीं कर सकते.

परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार: पूरन कुमार की पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पूरन कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया. परिवार ने आरोपी अधिकारियों को FIR में नामजद करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. परिवार ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. इस मामले ने हरियाणा पुलिस और प्रशासन में हलचल मचा दी है. परिवार का कहना है कि पूरन की मौत के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार हैं.

