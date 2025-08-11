नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से चुनाव आयोग (ईसीआई) मुख्यालय तक मार्च निकाला. हालांकि बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोक दिया. बाद में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया.
दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय राउत और सागरिका घोष समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों को हिरासत में ले लिया. वे एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे थे. दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया.
VIDEO | Delhi: Opposition MPs Priyanka Gandhi Vadra, Dimple Yadav, KC Venugopal, and Mauha Maji were seen sloganeering after being stopped by police barricades at Transport Bhawan, preventing their march towards the Election Commission headquarters.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/idfCBWa2wd
पुलिस ने पहले ही कहा था कि संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च को लेकर कोई स्वीकृति नहीं ली गई. सांसदों को रोके जाने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसमें शशि थरूर भी इस मार्च में शामिल हुए. प्रियंका गांधी भी ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करतीं नजर आईं. सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग से कूदते नजर आए.
VIDEO | Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh ) was seen jumping over the police barricade, protesting with banners in hand as protesting opposition MPs were stopped by police barricades at Transport Bhawan while marching towards the Election Commission headquarters.… pic.twitter.com/OtvYEM3NgS— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
इस बीच संसद मार्ग पर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चुनाव आयोग कार्यालय की ओर विपक्षी सांसदों के मार्च को रोके जाने के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गईं. राहुल गांधी ने उनकी मदद की और उन्हें कार में बिठाया.
VIDEO | During the Opposition MPs’ march towards the Election Commission’s office, which was stopped by security officials at Sansad Marg, TMC MP Mitali Bag fainted. Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) assisted her and helped her into a car.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/ioc5gSKhV2
विपक्षी गठबंधन के इस मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी थी. यह मार्च आज सुबह लगभग 11:30 बजे संसद भवन से शुरू हुआ और चुनाव आयोग कार्यालय तक लगभग एक किलोमीटर की दूरी तय करने वाला था.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The reality is that they cannot talk. The truth is in front of the country. This fight is not political. This fight is to save the Constitution. This fight is for One Man, One Vote. We want a clean, pure voters… pic.twitter.com/Aj9TvCQs1L— ANI (@ANI) August 11, 2025
यह प्रदर्शन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करने और कथित चुनावी गड़बड़ियों पर चिंता जताने के लिए किया गया. इस दौरान विपक्षी गठबंधन ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया.
#WATCH | Delhi: "... They are using the police to stop us...," says Samajwadi Party Chief and MP Akhilesh Yadav as he sits down to protest as police stop the opposition MPs from marching towards the Election Commission of India. pic.twitter.com/u3ScvbxWiX— ANI (@ANI) August 11, 2025
यह संविधान बचाने की लड़ाई: राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'हकीकत यह है कि वे बोल नहीं सकते. सच्चाई देश के सामने है. यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है. यह संविधान बचाने की लड़ाई है. यह लड़ाई एक व्यक्ति, एक वोट की है. हम एक साफ-सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं.'
#WATCH | Congress MP Shashi Tharoor says, "As long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be… https://t.co/BaEU00fr0Y pic.twitter.com/OBx9dSps3s— ANI (@ANI) August 11, 2025
मार्च को बीच में रोका गया: जयराम रमेश
इस दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'चुनाव आयोग को लिखा गया मेरा पत्र सीधा था और मैंने साफ लिखा था कि सभी विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे. सभी सांसद चुनाव आयोग को एसआईआर के बारे में एक दस्तावेज देना चाहते हैं.
यही हमारी मांग थी. मैंने कल शाम को यह पत्र लिखा था और 'चुनाव आयोग', जो अब 'चुराओ आयोग' बन गया है. इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ 30 सांसद ही आ सकते हैं. हम चाहते थे कि सभी विपक्षी सांसद सामूहिक रूप से चुनाव आयोग को एक दस्तावेज़ दें. हमें यहीं रोक दिया गया है. हमें चुनाव आयोग नहीं जाने दिया जा रहा है.'
VIDEO | During the Opposition MPs protest march to the Election Commission of India office from Makar Dwar of Parliament over the alleged “poll fraud” issue, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) and Congress General Secretary KC Venugopal (@kcvenugopalmp) were seen talking… pic.twitter.com/EyMJEdq3Ks— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
चुनाव आयोग का हित इन सवालों के समाधान में है:शशि थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है. अगर ये संदेह दूर हो जाते हैं, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर से हासिल की जा सकती है. चुनाव आयोग का अपना हित इन सवालों का समाधान करने में है.'