बेगूसराय में आज कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी निकालेंगे 2KM की पदयात्रा - RAHUL GANDHI KANHAIYA PADYATRA

राहुल गांधी का बिहार दौरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 7, 2025 at 12:08 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 7:38 AM IST 2 Min Read

बेगूसराय : 'पलायन रोको नौकरी दो यात्रा' के तहत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय पहुंचने वाले हैं. इस यात्रा में वह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ कदमताल करेंगे. राहुल गांधी की इस पदयात्रा को लेकर बेगूसराय में व्यापक तैयारियां चल रही हैं. कन्हैया और राहुल गांधी की पदयात्रा: राहुल गांधी के आगमन को लेकर बेगूसराय शहर कांग्रेस के बैनर और पोस्टर से पटा पड़ा है. हर चौराहे और मुख्य मार्ग पर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की तस्वीरें लगी हुई हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश साफ दिखाई दे रहा हैं. कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की जोड़ी बिहार में करेगी कमाल? (ETV Bharat) प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई पुष्टि: रविवार को बेगूसराय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की यात्रा की पुष्टि की गई. कांग्रेस जिला अध्यक्ष सार्जन सिंह ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर करीब 1:30 बजे बेगूसराय पहुंचेंगे और 2 किलोमीटर की पदयात्रा में भाग लेंगे. यात्रा की शुरुआत सुबह 9:00 बजे आईटीआई मैदान से की जाएगी. इसमें छात्र, किसान, महिलाएं और आम नागरिक भारी संख्या में शामिल होंगे.

