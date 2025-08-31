पटना: बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर अपनी खोई हुई चमक लौटाने के लिए मैदान में है. राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली वोटर अधिकार यात्रा ने सिर्फ मतदाता सूची के सवाल को नहीं उठाया, बल्कि राज्य के राजनीतिक समीकरणों को भी हिला कर रख दिया है. 23 जिलों से गुजरती यह यात्रा अब सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जहां हर कदम पर सत्ता की जंग और जनादेश की लड़ाई साफ दिख रही है.

खोई जमीन वापस पाने की कवायद में कांग्रेस: बिहार की राजनीति में कभी निर्णायक भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी अब राज्य में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कवायद में जुट गई है. विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं. 1990 के दशक तक बिहार में कांग्रेस का जबरदस्त जनाधार था, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति के उभार और क्षेत्रीय नेताओं की लोकप्रियता ने पार्टी को हाशिये पर पहुंचा दिया.

लोकतंत्र बचाने सड़क पर उतरे राहुल: खासकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक प्रभुत्व के बाद कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ता गया. 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसे महज 19 सीटों पर ही सफलता मिली.राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली यह यात्रा मतदाता सूची से स्थानीय लोगों के नाम हटाने के कथित षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है. राहुल ने यात्रा की शुरुआत में ही नारा दिया "लोकतंत्र तभी बचेगा, जब हर वोट सुरक्षित रहेगा".

23 जिलों की यात्रा: राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली वोटर अधिकार यात्रा अब तक 23 जिलों और 60 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर चुकी है, जिसका समापन कल पटना में होगा. यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेता जनसभाओं और रोड शो के जरिए मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची से स्थानीय लोगों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं.कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने वोटर अधिकार यात्रा' को लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की लड़ाई बताया है.

"राहुल गांधी की यात्रा ने पूरे बिहार में राजनीतिक माहौल बना दिया है. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस का पुराना गौरव लौटेगा और महागठबंधन इस बार दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगा."-शिशिर कौंडिल्य, कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस का जनाधार हुआ कमजोर: बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर आधारित रही है. एक दौर में कांग्रेस का राज्य की सत्ता पर मजबूत प्रभाव था, जहां दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण इसके प्रमुख वोट बैंक माने जाते थे. लेकिन, 1990 के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति के उभार के साथ कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ता गया. बीते तीन दशकों से पार्टी राजद के सहारे बिहार में राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखे हुए है.

अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस की वोट बैंक की वापसी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को फिर से जोड़ने के साथ-साथ अति पिछड़े और दलित तबकों में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है. यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार-बार कहा है कि सत्ता पर कुछ जातियों का कब्जा है और गरीब, कमजोर तबकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है.

बिहार के राजनीतिक दलों का वोटबैंक: 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में जुटे हुए हैं. आरजेडी जदयू भाजपा के अलावा कांग्रेस भी अब अपने जन आधार को फिर से वापस लाने के लिए मेहनत कर रहा है. यही कारण है कि इस साल राहुल गांधी के बिहार के 6 दौरा के बाद बिहार के 23 जिलों में वोटर अधिकार यात्रा पूरी कर रहे हैं. वर्तमान में बिहार की राजनीति में राजनीतिक दलों का अपना अलग-अलग वोट बैंक है.

बिहार में कांग्रेस की पकड़ कमजोर: 1985 में बहुमत की सरकार बनाने वाली कांग्रेस का ग्राफ 1990 के बाद गिरा। लालू प्रसाद के उभार के बाद पार्टी का जनाधार सिकुड़ता गया. 2015 में महागठबंधन के तहत 27 सीटें जीतीं, जबकि 2020 में 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई. कांग्रेस तब से 27 सीटों के आंकड़े को नहीं पार कर सकी है.

राहुल गांधी पर जदयू का हमला: जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब बिहार की राजनीति से पूरी तरह दूर हो चुकी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल राजनीतिक लाभ के लिए बिहार आते हैं और कल फिर दिल्ली लौट जाएंगे.

कांग्रेस लीडरलेस हो चुकी है: निषाद ने राहुल को राजनीतिक पर्यटक बताते हुए कहा कि उन्हें न बिहार की समस्याओं की जानकारी है, न सामाजिक संरचना की समझ. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरलेस हो चुकी है और अब सिर्फ सहयोगी दलों की पिछलग्गू बनकर रह गई है.

"पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और आगे भी उसे मौका नहीं मिलेगा. यह यात्रा केवल एक समुदाय को लुभाने की कोशिश है, लेकिन बिहार के समझदार लोग ऐसे झांसे में नहीं आने वाले."-अरविंद निषाद, जदयू प्रवक्ता

वोटर अधिकार यात्रा बनाम न्याय यात्रा: 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार में पहली बार न्याय यात्रा निकाला था. अब 30 वर्षों के बाद बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है. दोनों यात्राओं का राजनीतिक लक्ष्य बिहार की सत्ता में आना है.

नीतीश कुमार का न्याय यात्रा: 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई, जिससे लालू-राबड़ी के 15 साल के शासन का अंत हुआ. मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने जुलाई 2005 में न्याय यात्रा शुरू की, जो सभी जिलों में गई. इस यात्रा के जरिए उन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय का भरोसा दिलाया. यही यात्रा उनकी राजनीति में जनसंपर्क की नई शैली की शुरुआत बनी. 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार अब तक 15 राजनीतिक यात्राएं निकाल चुके हैं.

SIR पर कांग्रेस का हमला: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो गई है. यह यात्रा SIR के नाम पर 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के विरोध में निकाली गई है. कांग्रेस का दावा है कि यह कदम मतदाता अधिकारों का उल्लंघन है. यात्रा 23 जिलों के 60 विधानसभा क्षेत्रों से होकर 1300 किमी की दूरी तय करेगी. इसका समापन कल गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से शुरू होकर अंबेडकर पार्क, पटना में होगा.

"नीतीश कुमार की 2005 की न्याय यात्रा लालू-राबड़ी शासन के 15 वर्षों के अनुभवों के आधार पर सभी वर्गों को न्याय का भरोसा देने की एक पहल थी. इसके पीछे सामाजिक और प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य था. वहीं, वोटर अधिकार यात्रा को वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी और कांग्रेस को फिर से मजबूती देने की रणनीति मानते हैं." -अमरनाथ आनंद, वरिष्ठ पत्रकार

वोटर अधिकार यात्रा का कांग्रेस ने लिया पूरा क्रेडिट: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को कुछ हद तक राजनीतिक लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगा कि पार्टी सत्ता तक पहुंच पाएगी. कांग्रेस बीते तीन दशकों से राजद के पीछे रहकर राजनीति कर रही है और उसका स्वतंत्र वोट बैंक लगभग समाप्त हो चुका है.

यात्री पूरी तरह हाईजैक: उन्होंने कहा कि यही वजह है कि राहुल गांधी बिहार में पार्टी को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं. पांडेय के अनुसार, SIR मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने यह यात्रा निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह हाईजैक कर लिया.

"राहुल गांधी इस यात्रा के केंद्र में रहे, जिससे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भी यात्रा में शामिल हुए. कांग्रेस इस रणनीति में सफल रही कि यात्रा का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी और पार्टी को मिले." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस को मिलेगा चुनावी लाभ: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कई मायनों में लाभ पहुंचा सकती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला.

SIR मुद्दे पर मिली मजबूती: उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन की राजनीति पर मजबूर हुई, ठीक उसी तर्ज पर राहुल गांधी अब बिहार में SIR मुद्दे पर अपनी यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूती देने में जुटे हैं. राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के गढ़ सासाराम से की और यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरी जहां एनडीए की पकड़ मजबूत मानी जाती है, खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण.

"राहुल गांधी अब बीजेपी को उसी के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं और पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और राजद को बैकफुट पर आना पड़ सकता है."-रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

