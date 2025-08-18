ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के पुत्र को सौंपी नए घर की चाबी, डेढ़ महीने में बनवाया पक्का मकान - GAYA RAHUL GANDHI

राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी को नए चार कमरे वाले पक्के मकान की चाबी सौंपी-

राहुल गांधी ने सौंपी नए घर की चाबी
राहुल गांधी ने सौंपी नए घर की चाबी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 9:47 PM IST

गया : पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के परिवार को राहुल गांधी ने बड़ा तोहफा दिया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी को नए मकान की चाबी सौंपी है.

राहुल गांधी ने सौंपी नए घर की चाबी : गया शहर के खलीश पार्क में आयोजित सभा के दौरान राहुल गांधी ने मंच पर भगीरथ मांझी को अपने पास बैठाया. पहले उनसे हाथ मिलाया और गले लगाया. इसके बाद बेटी अंशु ने पैर छुए तो राहुल ने आशीर्वाद दिया. सभा में तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता मौजूद रहे.

डेढ़ महीने में बनवाया पक्का घर : राहुल गांधी ने जून महीने में गहलौर गांव जाकर मांझी परिवार से मुलाकात की थी. मिट्टी के घर को देखने के बाद दिल्ली लौटने पर उन्होंने टीम को भेजकर सर्वे कराया और मकान का निर्माण शुरू करवाया. सिर्फ डेढ़ महीने में नया घर तैयार हो गया.

एक कट्ठा पर चार कमरे का मकान : नए पक्के घर का निर्माण एक कट्ठा जमीन पर हुआ है. इसमें चार कमरे, एक किचन और बड़ा बाथरूम बनाया गया है. अब मांझी परिवार को पक्के घर की सौगात मिली है.

राहुल गांधी ने सौंपी नए घर की चाबी
नए घर की चाबी सौंपते राहुल गांधी (ETV Bharat)

परिवार ने जताया आभार : भगीरथ मांझी और उनके दामाद मिथुन मांझी ने मंच से राहुल गांधी को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी के परिवार के लिए ऐसा काम आज तक किसी नेता ने नहीं किया.

''मेरे पिता को राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान नए मकान की चाबी सौंप दी है. राहुल गांधी ने ही इस मकान का निर्माण कराया था. परिवार मकान मिलने से खुश है, हमारे परिवार ने राहुल गांधी को मंच से ही धन्यवाद दिया है. राहुल गांधी ने मेरे परिवार के लिए वह काम किया है जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया था.''- मिथुन मांझी, दशरथ मांझी के परिजन

दशरथ मांझी महोत्सव के बाद मिला तोहफा : 17 अगस्त को बिहार सरकार ने दशरथ मांझी महोत्सव का आयोजन किया था. उसके अगले ही दिन राहुल गांधी ने मांझी परिवार को पक्का मकान सौंप दिया.

5 जून को मांझी के घर गए थे राहुल : कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 5 जून 2025 को बिहार के गया और राजगीर के एक दिवसीय दौरे पर आए थे. उसी समय राजगीर जाने के क्रम में उन्होंने दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात भी की थी, राहुल गांधी ने जिस मिट्टी के मकान में बैठकर परिवार के लोगों से मुलाकात की थी, उस मकान को उन्हों ने पक्का मकान बनवा दिया.

