राहुल गांधी विदेश में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले LoP हैं: किरेन रिजिजू
राहुल गांधी ने कोलंबिया की यात्रा के दौरान मोदी सरकार की आलोचना की थी.
By IANS
Published : October 6, 2025 at 1:29 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान "देश के खिलाफ जहर उगलने" का आरोप लगाया हैं. साथ ही रिजिजू ने राहुल गांधी से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर रहते हुए भारत के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करने से बचने का आग्रह किया.
हाल ही में राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की यात्रा के दौरान मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि "आज भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा उसकी लोकतांत्रिक नींव पर व्यवस्थित हमला है".
न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए रिजिजू ने सोमवार को कहा, "हमारे देश ने कांग्रेस और भाजपा दोनों से कई विपक्षी नेता देखे हैं. कांग्रेस ने कई प्रमुख नेता दिए हैं और हमारी तरफ से भी लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह और अरुण जेटली जैसे महान नेता हुए हैं, लेकिन किसी ने विदेश में रहते हुए इस तरह के बयान नहीं दिए."
गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद करते हुए रिजिजू ने कहा, "जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तो एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा कि सरकार द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में वह क्या कहना चाहती हैं. इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वह विदेश में अपने देश या उसकी सरकार के बारे में नहीं बोलेंगी - वह भारत लौटने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगी. लेकिन राहुल विदेश जाकर देश के खिलाफ जहर उगलते हैं. मुझे इससे दुख होता है."
संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जोर देकर कहा कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं, तो वह भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए." उन्होंने कहा, "राहुल गांधी बार-बार गुप्त रूप से विदेश यात्रा करते रहते हैं; मुझे इससे कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं है, न ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है. लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में, जब वह विदेश में भाषण देते हैं, तो हम ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वह संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं."
रिजिजू ने कहा, "जब हमारे विपक्ष के नेता देश के बारे में, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय व्यवस्था के खिलाफ नकारात्मक बातें करते हैं, तो यह किसी को भी पसंद नहीं आ सकता. वह (राहुल गांधी) कहते हैं कि भारत वैश्विक नेतृत्व नहीं दे सकता; वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह सही नहीं है."
राहुल गांधी की टिप्पणियों की वैश्विक धारणा पर चिंता जताते हुए, रिजिजू ने कहा, "चिंता यह है कि लोग यह सोचने लग सकते हैं कि भारत में राहुल गांधी जैसे नेता हैं, हालांकि ऐसी सोच केवल एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है. यहां भारत में लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ज्यादातर आबादी की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोलंबिया के लोग यह कैसे जानेंगे? वे यह सोचने लग सकते हैं कि पूरा भारत उनकी तरह सोचता है. राहुल को समझदारी से बात करनी चाहिए. मुझे उनके बयानों पर गंभीर चिंता है."
यह भी पढ़ें- राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, BJP के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार