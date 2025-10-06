ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी विदेश में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले LoP हैं: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ( File / PTI )

Published : October 6, 2025

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान "देश के खिलाफ जहर उगलने" का आरोप लगाया हैं. साथ ही रिजिजू ने राहुल गांधी से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर रहते हुए भारत के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करने से बचने का आग्रह किया. हाल ही में राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की यात्रा के दौरान मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि "आज भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा उसकी लोकतांत्रिक नींव पर व्यवस्थित हमला है". न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए रिजिजू ने सोमवार को कहा, "हमारे देश ने कांग्रेस और भाजपा दोनों से कई विपक्षी नेता देखे हैं. कांग्रेस ने कई प्रमुख नेता दिए हैं और हमारी तरफ से भी लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह और अरुण जेटली जैसे महान नेता हुए हैं, लेकिन किसी ने विदेश में रहते हुए इस तरह के बयान नहीं दिए." गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद करते हुए रिजिजू ने कहा, "जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तो एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा कि सरकार द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में वह क्या कहना चाहती हैं. इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वह विदेश में अपने देश या उसकी सरकार के बारे में नहीं बोलेंगी - वह भारत लौटने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगी. लेकिन राहुल विदेश जाकर देश के खिलाफ जहर उगलते हैं. मुझे इससे दुख होता है."