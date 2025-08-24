अररिया: बिहार में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. उनको जबर्दस्त रिस्पॉन्स भी मिल रहा है लेकिन अब तक गठबंधन में चेहरे को लेकर तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है. आज भी अररिया में जब सीएम उम्मीदवारी पर राहुल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर इसे टाल दिया. अहम सवाल है कि जब तेजस्वी उनको देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर चुके हैं तो फिर राहुल को उन्हें मुख्यमंत्री प्रत्याशी मानने से परहेज क्यों है?

सीएम उम्मीदवारी पर क्या बोले राहुल?: वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन अररिया में तेजस्वी यादव की मौजूदगी जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सीएम कैंडिडेट को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बातें तो खूब की लेकिन असल सवाल का जवाब नहीं दिया. कांग्रेस नेता ने कहा कि तेजस्वी के साथ उनकी ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हमलोगों के बीच कोई तनाव नहीं है और आपसी सम्मान भी है.

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

'एकजुट हैं हम, रिजल्ट बेहतर होगा': पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी यादव और घटक दलों के अन्य नेताओं के साथ वैचारिक रूप से हम एकजुट हैं. साथ ही राजनीतिक रूप से उनके साथ हमारी एकजुटता है. राहुल ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे आएंगे लेकिन हमें मिलकर वोट की चोरी को रोकना होगा.

"हमारे बीच एक बहुत अच्छी साझेदारी बनी है, हम सभी दल एक साथ काम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, आपसी सम्मान है, वैचारिक रूप से हम एकजुट हैं, राजनीतिक रूप से हम एकजुट हैं, बहुत अच्छे परिणाम होंगे लेकिन वोट चोरी को रोकना होगा."- राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस

पूर्णिया में यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी (ETV Bharat)

राहुल को पीएम बनाने पर तेजस्वी तैयार: भले ही राहुल गांधी अभी भी तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं लेकिन तेजस्वी उनकी पीएम उम्मीदवारी पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं. नवादा में यात्रा के तीसरे दिन उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए लोगों से राहुल को अगला प्रधानमंत्री बनाने की अपील की थी.

"इस बार बिहार से एनडीए को उखाड़ फेकेंगे और अगली बार जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे. बोलिए आपलोग बनाएंगे ना."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

तेजस्वी के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

सीएम उम्मीदवारी पर संशय क्यों?: असल में इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति है. जानकार मानते हैं कि जबतक सीट शेयरिंग पर मुहर नहीं लगेगी, तबतक कांग्रेस तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर सस्पेंस बनाए रखना चाहती है. इससे आरजेडी पर प्रेशर बना रहेगा. जिसका फायदा ये होगा कि कांग्रेस की 70 सीटों की पुरानी दावेदारी और मनपसंद सीटों के चयन पर तेजस्वी से डील करना आसान हो जाएगा.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी ही महागठबंधन का फेस: तेजस्वी यादव को भले ही सीएम कैंडिडेट के तौर पर अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया गया हो लेकिन ये साफ है कि वही महागठबंधन का चेहरा होंगे. फिलहाल वह महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा.

