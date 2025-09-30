राहुल गांधी ने की पत्रकार राजीव प्रताप की 'रहस्यमयी मौत' की जांच की मांग, बीजेपी पर लगाया ये आरोप
राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कि बीजेपी शासन में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है.
Published : September 30, 2025 at 10:31 PM IST
नई दिल्ली/उत्तरकाशी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर उत्तराखंड का एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है. राहुल गांधी ने उत्तरकाशी में रहस्यमयी तरीके से हुई पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है. राजीव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में जिले को जोशियाड़ा की झील से बरामद हुआ था.
राहुल गांधी ने पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की पारदर्शी जांच की मांग की: लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मांग की कि पीड़ित राजीव प्रताप सिंह के परिवार को बिना किसी देरी के न्याय मिले. राजीव प्रताप सिंह 18 सितंबर से लापता थे. उनका शव 28 सितंबर को जोशियाड़ा झील से निकाला गया था.
उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप जी का लापता होना और फिर मृत पाया जाना सिर्फ़ दुखद नहीं, भयावह है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 30, 2025
इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके साथ खड़ा हूं।
BJP राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है। जो सच… pic.twitter.com/NkKlBswsWA
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर राजीव प्रताप मामले को लेकर पोस्ट किया. उन्होंने कहा-
युवा उत्तराखंड पत्रकार राजीव प्रताप सिंह का लापता होना और उसके बाद उनकी मृत्यु न केवल दुखद बल्कि भयावह है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस कठिन समय में उनके साथ हूँ।"
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा-
राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया ये आरोप: राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कि बीजेपी शासन में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है. उन्होंने दावा किया कि जो लोग सच लिखते हैं, जनता के लिए बोलते हैं और सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा के ज़रिए चुप कराया जा रहा है.
राहुल गांधी ने कहा कि राजीव प्रताप सिंह से जुड़ी पूरी घटना, ऐसी ही किसी साज़िश की ओर इशारा करती है. राहुल ने कहा-
राजीव प्रताप सिंह की मौत की तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना किसी देरी के न्याय मिलना चाहिए।
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा-
राहुल गांधी ने स्क्रीन शॉट साझा किया: राहुल गांधी ने पत्रकार की मौत पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, इस रिपोर्ट में कहा गया था, "सरकारी अस्पताल की बदहाली उजागर करने वाले पत्रकार की रहस्यमय मौत"।
#WATCH | Dehradun | DGP Uttarakhand Deepam Seth says, " in uttarkashi, on 19th september, information was received about the disappearance of rajeev pratap singh since the night of 18 september. as soon as the information was received, uttarkashi police launched a search operation… pic.twitter.com/V6sawzcl3W— ANI (@ANI) September 30, 2025
18 सितंबर को लापता हुए थे राजीव, 28 को मिला शव: बताते चलें कि उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह 18 सितंबर से रहस्यमयी ढंग से लापता चल रहे थे. उनकी पत्नी ने उनकी हत्या की आशंका जताई थी. 19 सितंबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी. 28 सितंबर को जोशियाड़ा के तालाब में उनकी डेड बॉडी मिली थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजीव की मौत पर दुख व्यक्त किया था. सीएम धामी ने राजीव की मौत की गहन और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे.
राजीव मिसिंग/अपहरण प्रकरण अपडेट पर SP उत्तरकाशी, श्रीमती सरिता डोबाल की बाईट।https://t.co/ofXzpSsWy3 pic.twitter.com/rmRoPK2RNZ— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) September 30, 2025
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है मौत का कारण: मंगलवार को उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल ने राजीव प्रताप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौत के कारण बताए थे. एसपी ने कहा था कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह सीने और पेट की अंदरूनी चोटें थी. राजीव के परिवारजनों ने भी कुछ तथ्य दिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने भी कहा था कि जल्द की जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी.
