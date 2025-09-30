ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने की पत्रकार राजीव प्रताप की 'रहस्यमयी मौत' की जांच की मांग, बीजेपी पर लगाया ये आरोप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कि बीजेपी शासन में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है.

RAJIV PRATAP DEATH CASE
राहुल गांधी की मांग (Photo@RahulGandhiSocialMedia+RajivFilePhoto)
By PTI

Published : September 30, 2025 at 10:31 PM IST

नई दिल्ली/उत्तरकाशी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर उत्तराखंड का एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है. राहुल गांधी ने उत्तरकाशी में रहस्यमयी तरीके से हुई पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है. राजीव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में जिले को जोशियाड़ा की झील से बरामद हुआ था.

राहुल गांधी ने पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की पारदर्शी जांच की मांग की: लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मांग की कि पीड़ित राजीव प्रताप सिंह के परिवार को बिना किसी देरी के न्याय मिले. राजीव प्रताप सिंह 18 सितंबर से लापता थे. उनका शव 28 सितंबर को जोशियाड़ा झील से निकाला गया था.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर राजीव प्रताप मामले को लेकर पोस्ट किया. उन्होंने कहा-

युवा उत्तराखंड पत्रकार राजीव प्रताप सिंह का लापता होना और उसके बाद उनकी मृत्यु न केवल दुखद बल्कि भयावह है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस कठिन समय में उनके साथ हूँ।"
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा-

राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया ये आरोप: राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कि बीजेपी शासन में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है. उन्होंने दावा किया कि जो लोग सच लिखते हैं, जनता के लिए बोलते हैं और सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा के ज़रिए चुप कराया जा रहा है.

राहुल गांधी ने कहा कि राजीव प्रताप सिंह से जुड़ी पूरी घटना, ऐसी ही किसी साज़िश की ओर इशारा करती है. राहुल ने कहा-

राजीव प्रताप सिंह की मौत की तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना किसी देरी के न्याय मिलना चाहिए।
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा-

राहुल गांधी ने स्क्रीन शॉट साझा किया: राहुल गांधी ने पत्रकार की मौत पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, इस रिपोर्ट में कहा गया था, "सरकारी अस्पताल की बदहाली उजागर करने वाले पत्रकार की रहस्यमय मौत"।

18 सितंबर को लापता हुए थे राजीव, 28 को मिला शव: बताते चलें कि उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह 18 सितंबर से रहस्यमयी ढंग से लापता चल रहे थे. उनकी पत्नी ने उनकी हत्या की आशंका जताई थी. 19 सितंबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी. 28 सितंबर को जोशियाड़ा के तालाब में उनकी डेड बॉडी मिली थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजीव की मौत पर दुख व्यक्त किया था. सीएम धामी ने राजीव की मौत की गहन और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है मौत का कारण: मंगलवार को उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल ने राजीव प्रताप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौत के कारण बताए थे. एसपी ने कहा था कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह सीने और पेट की अंदरूनी चोटें थी. राजीव के परिवारजनों ने भी कुछ तथ्य दिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने भी कहा था कि जल्द की जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी.
संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

