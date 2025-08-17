पटना: बिहार की राजनीति में एक समय लालू प्रसाद यादव की निर्णायक भूमिका हुआ करती थी. जहां महागठबंधन की दिशा वही तय करते थे और कांग्रेस एक सहयोगी दल भर थी, लेकिन समय के साथ परिदृश्य बदला है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी अब सहयोगी भूमिका में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रमुख मुद्दों पर सक्रिय होकर ड्राइविंग सीट पर पहुंच गए हैं.

बदल रही बिहार की सियासत: महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक में बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस दो प्रमुख घटक दल हैं. हालांकि राज्य में राजद की राजनीतिक पकड़ और जनाधार अधिक रहा है और कांग्रेस लंबे समय से सहयोगी की भूमिका में रही है. 1990 के बाद से कांग्रेस, राजद की नेतृत्व क्षमता और रणनीति पर निर्भर रही. जहां लालू प्रसाद यादव गठबंधन की नीति और दिशा दोनों तय करते थे.

बिहार में कांग्रेस की सियासत (ETV Bharat)

दलित, पिछड़े को साधने में जुटे राहुल गांधी: सीटों के बंटवारे में भी कांग्रेस को अक्सर राजद की शर्तें माननी पड़ीं. लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब अधिक दिख रही है और बदलते राजनीतिक समीकरणों में नई भूमिका की ओर अग्रसर हो रही है. बिहार में दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों को साधने में जुटे राहुल गांधी ने राज्य को सियासी बैटलफील्ड में तब्दील कर दिया है.

वोटर अधिकार रैली में कार को ड्राइव करते तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

आक्रामक रणनीति अपना रही कांग्रेस: वर्षों से खोई जमीन वापस पाने के लक्ष्य के साथ कांग्रेस अब आक्रामक रणनीति अपना रही है. राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर नेतृत्व किया, चाहे वो दलित उत्पीड़न हो, सामाजिक न्याय या बेरोजगारी. वहां तेजस्वी यादव सहयोगी की भूमिका में नजर आए. राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए कांग्रेस को फिर से मजबूती दिलाने की कोशिश में लगे हैं.

संविधान बचाओ यात्रा के समर्थन में आए तेजस्वी: बिहार में महागठबंधन की राजनीति अब राहुल गांधी के एजेंडे पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. जहां कभी लालू प्रसाद यादव गठबंधन की दिशा और दशा तय करते थे. आज उस भूमिका में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं. 'संविधान बचाओ' अभियान इसका स्पष्ट उदाहरण है.

तेजस्वी कदम मिलाकर दे रहे साथ: राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श बनाया और जन-जन तक पहुंचाने की मुहिम छेड़ी. इस मुहिम में तेजस्वी यादव भी कदम से कदम मिलाते नजर आए. उन्होंने न सिर्फ साथ दिया. बल्कि राहुल गांधी के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया. यह संकेत है कि अब तेजस्वी यादव कांग्रेस की लीड को फॉलो करने को मजबूर हैं.

SIR में लीड रोल में दिखे राहुल गांधी: एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने बिहार की सियासत में बड़ा हस्तक्षेप किया है. इस मुद्दे पर उन्हें तेजस्वी यादव का पूरा साथ मिला. विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी राहुल गांधी ने लीड रोल निभाया. पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च कर उन्होंने इसे जन आंदोलन का रूप दिया.

सासाराम में वोटर अधिकार रैली के दौरान में मंच पर महागठबंधन (ETV Bharat)

महागठबंधन के तमाम घटक दल का मिला साथ: इस दौरान तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल राहुल गांधी के साथ नजर आए. खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने इस अभियान को केवल समर्थन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर तीखे हमले बोले और मुद्दे को जिंदा रखा.

10 दिनों तक चलेगी वोटर अधिकार यात्रा: राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की जो 10 दिनों तक चलेगी. इस यात्रा को महागठबंधन के सभी घटक दलों का समर्थन मिला है. तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सहित कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ नजर आए. यह यात्रा न सिर्फ कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश है, बल्कि बिहार की राजनीति में नई दिशा तय करने का प्रयास भी है.

दलित वोट बैंक पर नजर: राहुल गांधी दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बिहार में सक्रिय हैं. पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जगलाल चौधरी की स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए, दरभंगा के दलित छात्रावास में छात्रों से मिले और सावित्रीबाई फुले फिल्म देखने के बाद पटना में लोगों से बातचीत की. साथ ही उन्होंने दशरथ मांझी के टूटे घर की मरम्मत में भी मदद की.

बिहार में कई दलित सम्मेलन: राहुल गांधी की मुहिम के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सक्रिय हुए और कई दलित सम्मेलन किए. उन्होंने पासी समुदाय के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो तड़ीपार पर से प्रतिबंध हटाकर टैक्स मुक्त करेंगे. तेजस्वी यादव ने विभिन्न दलित जातियों के सम्मेलन में भाग लिया और आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ाने की मांग की. इससे पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना मॉडल के तहत आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कही थी.

सासाराम में सभा को संबोधित करते लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

जातिगत जनगणना मसले को उठाया: राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मसले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है. बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान कराई गई जातिगत जनगणना को उन्होंने फर्जी बताया था और पूरे देश में सटीक जातिगत जनगणना की मांग की. इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव पर बढ़त बनाने की कोशिश की है जिससे वे दलित-पिछड़ा वोट बैंक को साधने में आगे बढ़ सकें.

माई बहन योजना: माई बहन योजना को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच संघर्ष जारी है. राजद इस मुद्दे को लेकर सक्रिय है, वहीं कांग्रेस भी जनता के बीच योजना को मजबूती से पहुंचा रही है. कांग्रेस कार्यकर्ता फार्म भरवाने में लगे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो माई बहन योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. दोनों दल इस योजना को सियासी प्रभाव बढ़ाने का माध्यम बना रहे हैं.

खड़गे बोले-राहुल गांधी लीड रोल: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सासाराम में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी लीड रोल में हैं, जबकि तेजस्वी यादव सहयोगी की भूमिका में हैं. खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी आपका रक्षक बनकर आए हैं और तेजस्वी यादव उनके साथ देने आए हैं.

1980 के बाद कमजोर हुई कांग्रेस: राजनीतिक चिंतक प्रेम कुमार मणि के अनुसार, कांग्रेस पार्टी 1980 के बाद कमजोर हुई क्योंकि उस समय तक पार्टी में सभी जाति और धर्मों की भागीदारी थी, लेकिन धीरे-धीरे यह कुछ विशेष जातियों तक सिमट गई. 1980 के बाद बिहार में पांच मुख्यमंत्री हुए जो सभी अगड़ी जाति से थे. इससे पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को दूसरे दलों ने जोड़ना शुरू किया. जिसमें लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व खास रहा.

सासाराम में वोटर अधिकार रैली के दौरान में मंच पर महागठबंधन (ETV Bharat)

"बदलती परिस्थितियों में कांग्रेस फिर से बिहार की राजनीति की ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए पार्टी को अपने अंदर सुधार करना होगा. वर्तमान में बिहार से दो सदस्य कांग्रेस के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में हैं, जो दोनों अगड़ी जाति से हैं." - प्रेम कुमार मणि, राजनीतिक चिंतक

लालू तय करते थे बिहार राजनीति दिशा: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के दौर में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर थी, जिसके कारण लालू ही बिहार की राजनीति की दिशा तय करते थे. अब कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्षरत है. राहुल गांधी दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने में पूरी ताकत लगा रहे हैं.

"वर्तमान स्थिति में राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल उनकी योजनाओं का समर्थन करते हुए पीछे चलने को मजबूर हैं. अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी अपनी रणनीतियों में कितने सफल होते हैं." -डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

ये भी पढ़ें