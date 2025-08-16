पटना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' 17 अगस्त से बिहार में शुरू होने जा रही है, जो 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी. यह यात्रा बिहार में उनकी अबतक की सबसे बड़ी जनसंपर्क पहल मानी जा रही है, जो 23 जिलों और 60 विधानसभा सीटों को कवर करेगी. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर जागरूक करना है.

गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन: वोटर अधिकार यात्रा INDIA गठबंधन की बिहार में एकजुटता का प्रतीक भी है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ बिहार में गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसका हिस्सा होंगे. इसके अलावा इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता भी इसमें अपनी सहभागिता देंगे.

विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दो सबसे बड़े चेहरे एक साथ बिहार में नजर आएंगे. इस यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को यह संदेश देने का प्रयास होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी दल मिलकर बिहार की एनडीए के सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ना है.

यात्रा का उद्देश्य और राजनीतिक महत्व: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह यात्रा मुख्य रूप से मतदाता सत्यापन, वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर है. राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पिछले चुनावों में मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़कर और EVM हैकिंग के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है. इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस और आरजेडी जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि INDIA गठबंधन चुनावी निष्पक्षता के लिए जनता की लड़ाई लड़ रही है.

यात्रा के क्रेडिट का सवाल: एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस, आरजेडी को इस यात्रा का पूरा क्रेडिट लेने देगी? बिहार में आरजेडी का मजबूत जनाधार है और तेजस्वी यादव युवाओं और पिछड़े वर्गों में लोकप्रिय हैं. कांग्रेस चाहती है कि इस यात्रा को INDIA गठबंधन के साझा एजेंडे के रूप में पेश किया जाए, न कि केवल आरजेडी के नेतृत्व वाली पहल के रूप में.

जारी किए गए अलग-अलग वीडियो: यही कारण है की यात्रा को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अलग-अलग वीडियो के माध्यम से इसे प्रचारित कर रही है. कांग्रेस के वीडियो में राहुल गांधी को प्रमुख रूप से दिखाया गया है तो राष्ट्रीय जनता दल के वीडियो में तेजस्वी यादव को लीड करते हुए दिखाया गया है.

कहां-कहां से गुजरेगी यात्रा?: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी, जिसमें प्रमुख जिले और विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. 17 अगस्त को राहुल की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम में हुंकार भरेगी. उसके बाद 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया और नालंदा और 20 अगस्त का दिन विश्राम का होगा.

21 अगस्त को यात्रा शेखपुरा और लखीसराय, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार, 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया में रहेगी. 25 अगस्त को यात्रा नहीं होगी. 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी, 27 अगस्त से दरभंगा और मुजफ्फरपुर,

28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान में यात्रा है. वहीं 30 अगस्त को छपरा और आरा, 31 अगस्त को विश्राम और 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन हो जाएगा.

कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला: राहुल गांधी का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का कहना है कि यह प्रमाणिक सत्य हो गया है कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से बिहार के मतदाताओं के वोट की डकैती की जा रही है. बिहार के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटकर बाहर के लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है.

"राहुल गांधी की यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह बिहार के मतदाताओं के सबसे बड़े अधिकार वोट देने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. वह बिहार के लोगों से मिलकर उन्हें वोट के ताकत का एहसास करने का प्रयास कर रहे हैं."- असितनाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस

कांग्रेस-आरजेडी में तालमेल: विधानसभा चुनाव से पहले राजद और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा पर भले ही सहमत नहीं बन सकी हो, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा को राजद बिहार की राजनीति का क्रांतिकारी कदम मान रही है. राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है यह बिहार की राजनीति को बदलने का काम करेगी.

"बिहार की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रही है. बिहार में महागठबंधन की सरकार में लोगों के लिए जो काम किए गए, वह भी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया जाएगा."-एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

बीजेपी का पलटवार: बीजेपी पहले से ही इस यात्रा को राजनीतिक ड्रामा बता रही है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह तथाकथित 'वोटर अधिकार यात्रा' कुछ और नहीं, बल्कि दो असफल वंशवादी जोकरों का सर्कस है, जो बिहार की जनता को फिर से जंगलराज और भ्रष्टाचार की याद दिलाने आ रहे हैं.

"एनडीए के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों पर है, जबकि ये लोग चुनावी हार की खिसियाहट में सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं. जनता इन्हें फिर से ठुकरा देगी."- नीरज कुमार, प्रवक्ता, भाजपा

यात्रा की क्रेडिट पर जानकारों की राय: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि बिहार में SIR को लेकर बिहार बंद के दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कुछ घंटे के लिए एक मंच पर नजर आए थे. लेकिन पहली बार एक पखवाड़े के लिए राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और उनके साथ हर दिन तेजस्वी यादव साथ दिखेंगे. वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस और राजद के तरफ से वीडियो रिलीज जारी किया गया है.

"दोनों दल SIR को लेकर वोटरों के अधिकार की लड़ाई की बात करते हैं लेकिन जहां तक क्रेडिट लेने का सवाल है तो 2 दिन पहले SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था. उसी दिन तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी लड़ाई का क्रेडिट खुद लिया. उन्होंने आरजेडी की लड़ाई में सहयोग देने के लिए राहुल गांधी सोनिया गांधी सहित विपक्ष के सभी नेताओं को धन्यवाद दिया था."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

वहीं SIR के मुद्दे पर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई का क्रेडिट राहुल गांधी को देने का प्रयास कर रही है. भले ही दोनों राजनीतिक दल के नेता इस मामले में खुलकर कुछ ना बोले लेकिन इतना तो साफ है कि इसके क्रेडिट की लड़ाई दोनों दल के बीच है, यह साफ दिख रहा.

एकता का मैसेज देने का प्रयास: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि कांग्रेस बिहार में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है, लेकिन आरजेडी के बिना उसकी स्थिति कमजोर है. क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और अभी तक राजद और कांग्रेस में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है. यही कारण है कि SIR के बहाने दोनों प्रमुख दल एक साथ बिहार में मतदाताओं के बीच जाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है.

"राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ 15 दिनों तक बिहार के विभिन्न भागों में एक साथ घूम कर मतदाताओं के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों एवं मतदाताओं के हक की लड़ाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं. दोनों का एक साथ यात्रा वोट में कितना तब्दील हो पाएगा, यह विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा. लेकिन एक मैसेज देने में दोनों नेता जरूर कामयाब होंगे कि बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई में तेजस्वी और राहुल साथ-साथ हैं."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

क्या यह यात्रा चुनावी समीकरण बदल पाएगी: वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का मानना है कि बिहार में INDIA गठबंधन के लिए यह यात्रा एक बड़ा मौका है. तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थके हुए मुख्यमंत्री के रूप में जनता के बीच पेश कर रहे हैं. वह बिहार में हर जगह जाकर बदलाव की बात कह रहे हैं.

कांग्रेस भी बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है. यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक को बदला गया. राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं. अगर यह वोटर अधिकार यात्रा सफल रही, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को फायदा मिल सकता है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

राहुल गांधी की बिहारवासियों से बड़ी अपील: राहुल गांधी ने बिहार आने से पहले लोगों से अपील करते हुए कहा है कि, " 17 अगस्त से हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई शुरू कर रहे हैं. यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए निर्णायक लड़ाई है.

"हम पूरे देश में एक साफ-सुथरी मतदाता सूची सुनिश्चित करेंगे. युव, किसान, मजदूर, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन में शामिल हो. इस बार वोट चोरों की हार जनता की जीत, संविधान की जीत. मैं बिहार के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि इस यात्रा में आएं और समर्थन दें."- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

क्यों हो रहा SIR का विरोध: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है. विपक्ष इसकी टाइमिंग और जिन दस्तावेजों की मांग की गई है, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कर रहा है. विपक्ष का सत्ता पक्ष पर वोट चोरी और फर्जी मतदाता को बढ़ावा देने का आरोप है.

