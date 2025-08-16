ETV Bharat / bharat

बिहार में राहुल गांधी का हेलीपैड बाइक की रोशनी में तैयार, लापरवाही पर उठे सवाल - RAHUL GANDHI BIHAR VISIT

राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले हेलीपैड निर्माण में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. बाइक की रोशनी में देर रात हेलीपैड तैयार किया गया-

राहुल के हेलीपैड पर प्रकाश डालती बाइक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2025 at 11:12 PM IST

3 Min Read

रोहतास : बिहार के रोहतास में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा कार्यक्रम से पहले हेलीपैड निर्माण को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद आनन-फानन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक की रोशनी में हेलीपैड बनाने का काम शुरू कर दिया. यह स्थिति सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

राहुल गांधी का दौरा और विवाद : भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता व सांसद राहुल गांधी रविवार को वोट अधिकार यात्रा के तहत रोहतास पहुंचने वाले हैं. लेकिन कार्यक्रम स्थल को लेकर लगातार असमंजस बना रहा. अनुमति नहीं मिलने और भट्ठे से ईंट आने में देरी की वजह से हेलीपैड बनने में देरी हुई.

ETV Bharat
अंधेरे में बाइक रोशनी और हेलीपैड निर्माण (ETV Bharat)

सुधाकर सिंह का गंभीर आरोप : बक्सर से राजद सांसद और कन्वीनर सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए अनुमति नहीं दी. उन्होंने कहा कि अगर हेलीपैड और हवाई अड्डे पर सभा की अनुमति नहीं मिली तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पैदल मार्च करेंगे.

बाइक की रोशनी में बना हेलीपैड : जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने और देरी से ईंट पहुंचने के कारण एसपी जैन कॉलेज परिसर में रात के अंधेरे में बाइक की हेडलाइट जलाकर हेलीपैड बनाया जा रहा है. ऐसे में ये कितना गुणवत्ता युक्त होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

बाइक की लाइट में बनता राहुल गांधी का हेलीपैड
बाइक की लाइट में बनता राहुल गांधी का हेलीपैड (ETV Bharat)

''देर से ईंट पहुंचने और अनुमति विवाद के कारण मजबूरी में बाइक की लाइट में हेलीपैड का निर्माण करना पड़ा.''- दामोदर सिंह, ठेकेदार

प्रशासन और कार्यकर्ता आमने-सामने : कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन बार-बार स्थल बदल रहा है, जिससे कार्यक्रम की तैयारी बाधित हो रही है. वहीं अधिकारी देर रात भी मौके पर मौजूद थे और कार्य को देख रहे थे.

सुरक्षा पर सवाल : बाइक की रोशनी में बनाए जा रहे हेलीपैड की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. लोग आशंका जता रहे हैं कि जल्दबाजी में बनी व्यवस्था से सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो सकती है.

राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा : राहुल गांधी वोट रविवार को अधिकार यात्रा के तहत बिहार आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ी को उजागर करना, वोटरों के अधिकारों की रक्षा करना और आम जनता से सीधा संवाद कर विपक्ष को मजबूत करना है.

