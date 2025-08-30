भोजपुर : बिहार के भोजपुर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जोरदार विरोध हुआ. भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए. हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने खुद विरोध कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपने पास बुलाया और प्रदर्शन और नाराजगी की वजह पूछी.

राहुल गांधी को दिखाए काले कपड़े : वीडियो में कार्यकर्ता राहुल गांधी से कुछ कहते हुए दिख रहे हैं. जिसपर राहुल गांधी ने अपनी पॉकेट से टॉफी निकाला और बात कर रहे प्रदर्शनाकारी युवक की ओर बढ़ाकर बोले- 'ये लो', लेकिन नाराज कार्यकर्ता रुके नहीं और नारेबाजी करते हुई गाड़ी से नीचे उतर गए. कार्यकर्ताओं की मांग थी राहुल गांधी माफी मांगे. अचानक हुए विरोध प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया.

'माफी मांगे राहुल गांधी' : विरोध करने वाले भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है. प्रदर्शनकारियों में विभु जैन, जिला उपाध्यक्ष हर्ष राज मंगलम, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, महाराणा प्रताप और विकास तिवारी शामिल थे. उनका कहना था कि राहुल गांधी को इस घटना पर माफी मांगनी चाहिए.

'राहुल सबको सुनने को तैयार' : इस विरोध के दौरान राहुल गांधी ने शांत रुख अपनाया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि वे किस वजह से विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी जनता की हर बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं और यही इस यात्रा का उद्देश्य है.

विरोधियों को सुनते राहुल गांधी (ETV Bharat)

विपक्ष की बड़ी राजनीतिक मुहिम : राहुल गांधी की यह वोट अधिकार यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की बड़ी राजनीतिक मुहिम का हिस्सा है. संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के बाद अब कांग्रेस और महागठबंधन के दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं. इस यात्रा में कांग्रेस के अलावा राजद और अन्य दल भी शामिल हैं.

