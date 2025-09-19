ETV Bharat / bharat

केरल कांग्रेस में सियासी हलचल: वायनाड में सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों जुटे

मिली जानकारी के अनुसार सोनिया और राहुल सुबह 10 बजे करीपुर हवाई अड्डे पर उतरे. हेलीकॉप्टर से वायनाड के पडिंजरेथरा स्थित सरकारी स्कूल के मैदान पहुंचे. वहां से सड़क मार्ग से होटल पहुंचे. सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने उनका स्वागत किया. स्थानीय विधायक टी. सिद्दीकी ने ईटीवी भारत को बताया कि कोई आधिकारिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं था.

वायनाड: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शुक्रवार 19 सितंबर को दो दिवसीय यात्रा पर वायनाड पहुंचे. इस हाई-प्रोफाइल यात्रा को आधिकारिक तौर पर को निजी बताया गया है. वायनाड सांसद प्रियंका गांधी यहां पहले से मौजदू है. केरल में कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक विवादों के बीच इस यात्रा ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है.

उनके साथ आने वाले वरिष्ठ नेताओं में के.सी. वेणुगोपाल और दीपा दास मुंशी जैसे राष्ट्रीय नेता और शफी परमबिल जैसे राज्य के नेता शामिल हैं. यात्रा निजी होने के बावजूद, राहुल गांधी राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ से मिलने वाले हैं.

वायनाड के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के लिए कलपेट्टा डीसीसी कार्यालय में के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक भी प्रस्तावित है. इस बैठक में अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और अप्रैल में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इस दौरे को पार्टी के भीतर लगातार चल रहे आंतरिक विवादों को सुलझाने के लिए आलाकमान द्वारा एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

पूर्व डीसीसी कोषाध्यक्ष एम.एन. विजयन और उनके बेटे, तथा ग्राम पंचायत सदस्य जोस नेलेदथ की हाल ही में हुई मौतों सहित इन स्थानीय विवादों ने कथित तौर पर प्रियंका गांधी के हालिया निर्वाचन क्षेत्र के दौरे को प्रभावित किया है. समझा जाता है कि उन्होंने इन मामलों पर स्थानीय नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा था. राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई यह बैठक राज्य में कांग्रेस के सामने मौजूद चुनौतियों की गंभीरता को रेखांकित करती है.

