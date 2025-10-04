ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, BJP के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

नई दिल्ली: कांग्रेस इस बात से नाराज है कि भाजपा हर बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाती है, जब भी वह विदेशी धरती पर यह कहते थे कि भगवा पार्टी के शासन में भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.

राहुल गांधी ने हाल ही में कोलंबिया के ईटीए विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि भारतीय लोकतंत्र पर भाजपा द्वारा 'बड़े पैमाने पर हमला' किया जा रहा है, जो 2014 से सत्ता में है. इसके बाद भाजपा ने निशाना साधे हुए कहा कि राहुल गांधी को हमेशा देश के विश्वविद्यालयों से नहीं, बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों से ही ऐसे निमंत्रण क्यों मिलते हैं. भाजपा ने कहा कि विदेश यात्राओं के दौरान भगवा पार्टी और केंद्र सरकार की उनकी आलोचना किसी प्रकार की साजिश का संकेत देती है.

इससे पहले, राहुल गांधी की अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की यात्राओं को भाजपा के इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर भाजपा की आलोचना की थी, चाहे वह 2024 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हो, 2022 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान हो या 2018 में ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा के दौरान हो.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर राहुल गांधी की चेतावनी का मजाक उड़ाया, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमेशा सही साबित हुए, चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड हो, चीन द्वारा सीमा पर घुसपैठ हो या फिर अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ हों. सूत्रों ने आगे कहा कि दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने ही यह कहकर विदेश में भारत को बदनाम किया था कि 2014 से पहले भारतीयों को यहां पैदा होने में शर्म आती थी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी बीएम संदीप के अनुसार, भाजपा को अपनी नाकामियों के लिए कांग्रेस को दोष देने की आदत है, जिससे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है. उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई वही रहती है, चाहे वह कोलंबिया में कही जाए या देश के भीतर.

संदीप ने ईटीवी भारत से कहा, "केंद्र सरकार हमारी अर्थव्यवस्था की विशाल क्षमता का दोहन करने में विफल रही है और जनसांख्यिकीय लाभांश को खत्म कर रही है. हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भाजपा द्वारा हाईजैक किया जा रहा है और इससे दुनिया भर में हमारी बदनामी हुई है."

एआईसीसी पदाधिकारी ने आगे कहा कि भगवा पार्टी आधारहीन आरोपों के जरिये पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पुरानी रणनीति का सहारा ले रही है. संदीप ने कहा, "राहुल गांधी पर सच बोलने के लिए हमला करना भाजपा तंत्र की एक घिसी-पिटी और गलत रणनीति है. अगर वे उनके बयानों पर गौर करें और 2014 से उनके द्वारा उजागर की जा रही स्पष्ट खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाएं, तो यह उनके लिए बेहतर होगा."