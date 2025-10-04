ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, BJP के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है.

Rahul Gandhi always speaks about strengthening democracy in India, Congress on BJP attacks
राहुल गांधी (File/ IANS)
By Amit Agnihotri

Published : October 4, 2025 at 6:38 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस इस बात से नाराज है कि भाजपा हर बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाती है, जब भी वह विदेशी धरती पर यह कहते थे कि भगवा पार्टी के शासन में भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.

राहुल गांधी ने हाल ही में कोलंबिया के ईटीए विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि भारतीय लोकतंत्र पर भाजपा द्वारा 'बड़े पैमाने पर हमला' किया जा रहा है, जो 2014 से सत्ता में है. इसके बाद भाजपा ने निशाना साधे हुए कहा कि राहुल गांधी को हमेशा देश के विश्वविद्यालयों से नहीं, बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों से ही ऐसे निमंत्रण क्यों मिलते हैं. भाजपा ने कहा कि विदेश यात्राओं के दौरान भगवा पार्टी और केंद्र सरकार की उनकी आलोचना किसी प्रकार की साजिश का संकेत देती है.

इससे पहले, राहुल गांधी की अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की यात्राओं को भाजपा के इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर भाजपा की आलोचना की थी, चाहे वह 2024 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हो, 2022 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान हो या 2018 में ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा के दौरान हो.

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर राहुल गांधी की चेतावनी का मजाक उड़ाया, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमेशा सही साबित हुए, चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड हो, चीन द्वारा सीमा पर घुसपैठ हो या फिर अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ हों. सूत्रों ने आगे कहा कि दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने ही यह कहकर विदेश में भारत को बदनाम किया था कि 2014 से पहले भारतीयों को यहां पैदा होने में शर्म आती थी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी बीएम संदीप के अनुसार, भाजपा को अपनी नाकामियों के लिए कांग्रेस को दोष देने की आदत है, जिससे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है. उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई वही रहती है, चाहे वह कोलंबिया में कही जाए या देश के भीतर.

संदीप ने ईटीवी भारत से कहा, "केंद्र सरकार हमारी अर्थव्यवस्था की विशाल क्षमता का दोहन करने में विफल रही है और जनसांख्यिकीय लाभांश को खत्म कर रही है. हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भाजपा द्वारा हाईजैक किया जा रहा है और इससे दुनिया भर में हमारी बदनामी हुई है."

एआईसीसी पदाधिकारी ने आगे कहा कि भगवा पार्टी आधारहीन आरोपों के जरिये पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पुरानी रणनीति का सहारा ले रही है. संदीप ने कहा, "राहुल गांधी पर सच बोलने के लिए हमला करना भाजपा तंत्र की एक घिसी-पिटी और गलत रणनीति है. अगर वे उनके बयानों पर गौर करें और 2014 से उनके द्वारा उजागर की जा रही स्पष्ट खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाएं, तो यह उनके लिए बेहतर होगा."

एआईसीसी पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेश में बदनाम करने के अभियान में शामिल होने का आरोप लगाया. संदीप ने कहा, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और उसके बाद भी कई वर्षों तक नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं का इस्तेमाल न सिर्फ कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया, बल्कि भारत और उसके लोगों का अपमान भी किया. इसलिए अब भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर सवाल उठाना साफ तौर पर पाखंड है, जो सिर्फ भगवा पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार और अलोकतांत्रिक चरित्र को उजागर कर रहे हैं."

कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के अनुसार, भाजपा की ओर से यह आरोप लगाना कि राहुल गांधी ‘भारत विरोधी ताकतों के सेवक’ हैं, भगवा पार्टी के पाखंड की पराकाष्ठा है, क्योंकि भाजपा के वैचारिक संरक्षक आरएसएस ने पूर्व ब्रिटिश शासकों का समर्थन किया था, जब राहुल गांधी के परदादा देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे.

टैगोर ने ईटीवी भारत से कहा, "भाजपा द्वारा विपक्ष के नेता को भारत विरोधी कहना पाखंड की पराकाष्ठा है. जब राहुल गांधी के परदादा भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब आरएसएस ही ब्रिटिश सेना के साथ खड़ा था. राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए दो प्रधानमंत्रियों- इंदिरा गांधी और राजीव गांधी- का बलिदान दिया."

एआईसीसी पदाधिकारी ने कहा कि कोलंबिया में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी, भारत को कमजोर करने की नहीं, लेकिन हमेशा की तरह भाजपा ने झूठ को तोड़-मरोड़ कर पेश किया.

कांग्रेस सांसद टैगोर ने कहा, "असल में भारत-विरोधी ताकतों की सेवा कौन करता है - वे जो भारतीयों को जाति और धर्म के आधार पर बांटते हैं, वे जो सत्ता के लिए संस्थाओं को नष्ट करते हैं और वे जो देश की संपत्ति अपने पूंजीपति मित्रों को बेचते हैं. राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें भारत-विरोधी कहना वैसा ही है जैसे अंग्रेज महात्मा गांधी को भारत-विरोधी कहते थे. यह केवल उनके (भाजपा) सत्य के प्रति भय और लोकतंत्र के प्रति उनकी घृणा को उजागर करता है."

यह भी पढ़ें- 'पीएम मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक...' बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया हमला

