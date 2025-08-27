ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम में फाजिलपुरिया को मारने आए शूटर्स का एनकाउंटर, पांच गैंगस्टर गिरफ्तार, चार के पैरों में लगी गोली - ENCOUNTER IN GURUGRAM

गुरुग्राम में सिंगर फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश नाकाम, STF और क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ में 5 शूटर गिरफ्तार, चार घायल, विदेशी गैंगस्टरों से जुड़े.

ENCOUNTER IN GURUGRAM
ENCOUNTER IN GURUGRAM (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read

गुरुग्राम: फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के बाद अब बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को मारने की सुपारी दी गई थी. STF और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में इस साजिश को नाकाम कर दिया. वजीरपुर इलाके में हुए एनकाउंटर में पांच शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें से चार के पैरों में गोली लगी है.

एनकाउंटर में चलीं 18 गोलियां: इस कार्रवाई के दौरान दोनों ओर से 18 राउंड फायरिंग हुई. बदमाशों की गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के चलते उनकी जान बच गई. सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं.

विदेश से मिली थी हत्या की सुपारी: पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सरधानिया, रोहित शौकीन की हत्या के बाद अब फाजिलपुरिया को भी मारने की साजिश रच रहे हैं. इसी आधार पर पुलिस ने पटौदी रोड के वजीरपुर इलाके में जाल बिछाया.

फायरिंग के बाद दबोचे गए आरोपी: जैसे ही पुलिस ने बिना नंबर की इनोवा कार को रोकने की कोशिश की, कार में बैठे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में चार बदमाशों (विनोद पहलवान, पदम, शुभम और आशीष) के पैरों में गोली लगी. पांचवां आरोपी गौतम बिना घायल हुए गिरफ्तार कर लिया गया.

हरियाणा के झज्जर और सोनीपत से ताल्लुक: STF के डीएसपी प्रितपाल सिंह के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी गैंगस्टर रोहित सरधानिया और दीपक नांदल के शार्प शूटर हैं. इनमें विनोद और पदम झज्जर जिले के लोवा माजरा गांव के हैं, जबकि आशीष, गौतम और शुभम सोनीपत के रहने वाले हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ये आरोपी किन-किन घटनाओं में शामिल रह चुके हैं.

आरोपियों की पहचान:

  1. विनोद उर्फ पहलवान, पुत्र राजपाल निवासी लोहा माजरा, झज्जर
  2. पदम उर्फ राजा, पुत्र साहिब सिंह गांव लोहा माजरा, झज्जर
  3. आशीष उर्फ आशु पुत्र श्री देव गांव जिला, सोनीपत
  4. गौतम उर्फ गोगी पुत्र अमन सिंह वाशी दिपालपुर, सोनीपत
  5. शुभम उर्फ काला पुत्र रोहतास गांव जाजल जिला, सोनीपत

पहले भी हो चुका है फाजिलपुरिया पर हमला: बता दें कि 14 जुलाई को साउथ पेरिफेरियल रोड से फाजिलपुर गांव की ओर जाते समय फाजिलपुरिया पर हमला किया गया था, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे. इसके कुछ ही दिन बाद 4 अगस्त को उनके करीबी रोहित शौकीन की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी.

इन दोनों मामलों की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने ली थी. गैंगस्टर सुनील सरधानिया रोहतक का रहने वाला है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वो 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था. फाजिलपुरिया और रोहित शौकीन की घटनाओं में उसका नाम सामने आने के बाद वह फिर से चर्चा में आ गया है. हाल ही में उसने भिवानी की मनीषा की मौत के मामले में दोषियों पर इनाम घोषित किया था.

हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद: गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को अत्याधुनिक हथियार और कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं. यह गैंग लगातार फाइनेंसरों और मशहूर हस्तियों को निशाना बना रहा था. पुलिस अब इस गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है.

ये भी पढ़ें- सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की रैकी करने वाला बदमाश धरा गया, मानेसर एनकाउंटर में पैर में लगी गोली - ENCOUNTER IN GURUGRAM

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में युवक की हत्या, हमलावरों ने 6 से ज्यादा गोली मारी, फूड डिलीवरी बॉय बनकर आए थे आरोपी - YOUTH SHOT DEAD IN GURUGRAM

गुरुग्राम: फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के बाद अब बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को मारने की सुपारी दी गई थी. STF और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में इस साजिश को नाकाम कर दिया. वजीरपुर इलाके में हुए एनकाउंटर में पांच शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें से चार के पैरों में गोली लगी है.

एनकाउंटर में चलीं 18 गोलियां: इस कार्रवाई के दौरान दोनों ओर से 18 राउंड फायरिंग हुई. बदमाशों की गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के चलते उनकी जान बच गई. सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं.

विदेश से मिली थी हत्या की सुपारी: पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सरधानिया, रोहित शौकीन की हत्या के बाद अब फाजिलपुरिया को भी मारने की साजिश रच रहे हैं. इसी आधार पर पुलिस ने पटौदी रोड के वजीरपुर इलाके में जाल बिछाया.

फायरिंग के बाद दबोचे गए आरोपी: जैसे ही पुलिस ने बिना नंबर की इनोवा कार को रोकने की कोशिश की, कार में बैठे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में चार बदमाशों (विनोद पहलवान, पदम, शुभम और आशीष) के पैरों में गोली लगी. पांचवां आरोपी गौतम बिना घायल हुए गिरफ्तार कर लिया गया.

हरियाणा के झज्जर और सोनीपत से ताल्लुक: STF के डीएसपी प्रितपाल सिंह के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी गैंगस्टर रोहित सरधानिया और दीपक नांदल के शार्प शूटर हैं. इनमें विनोद और पदम झज्जर जिले के लोवा माजरा गांव के हैं, जबकि आशीष, गौतम और शुभम सोनीपत के रहने वाले हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ये आरोपी किन-किन घटनाओं में शामिल रह चुके हैं.

आरोपियों की पहचान:

  1. विनोद उर्फ पहलवान, पुत्र राजपाल निवासी लोहा माजरा, झज्जर
  2. पदम उर्फ राजा, पुत्र साहिब सिंह गांव लोहा माजरा, झज्जर
  3. आशीष उर्फ आशु पुत्र श्री देव गांव जिला, सोनीपत
  4. गौतम उर्फ गोगी पुत्र अमन सिंह वाशी दिपालपुर, सोनीपत
  5. शुभम उर्फ काला पुत्र रोहतास गांव जाजल जिला, सोनीपत

पहले भी हो चुका है फाजिलपुरिया पर हमला: बता दें कि 14 जुलाई को साउथ पेरिफेरियल रोड से फाजिलपुर गांव की ओर जाते समय फाजिलपुरिया पर हमला किया गया था, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे. इसके कुछ ही दिन बाद 4 अगस्त को उनके करीबी रोहित शौकीन की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी.

इन दोनों मामलों की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने ली थी. गैंगस्टर सुनील सरधानिया रोहतक का रहने वाला है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वो 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था. फाजिलपुरिया और रोहित शौकीन की घटनाओं में उसका नाम सामने आने के बाद वह फिर से चर्चा में आ गया है. हाल ही में उसने भिवानी की मनीषा की मौत के मामले में दोषियों पर इनाम घोषित किया था.

हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद: गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को अत्याधुनिक हथियार और कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं. यह गैंग लगातार फाइनेंसरों और मशहूर हस्तियों को निशाना बना रहा था. पुलिस अब इस गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है.

ये भी पढ़ें- सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की रैकी करने वाला बदमाश धरा गया, मानेसर एनकाउंटर में पैर में लगी गोली - ENCOUNTER IN GURUGRAM

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में युवक की हत्या, हमलावरों ने 6 से ज्यादा गोली मारी, फूड डिलीवरी बॉय बनकर आए थे आरोपी - YOUTH SHOT DEAD IN GURUGRAM

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL FAZILPURIAENCOUNTER IN GURUGRAMराहुल फाजिलपुरियागुरुग्राम पुलिसENCOUNTER IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.