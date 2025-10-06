ETV Bharat / bharat

बिहार में बनेगी NDA की सरकार, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाएंगे 'दो बालक': केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे

'बूथ पर मजबूत संगठन खड़ा कर रहे हैं' केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम दो चरणों वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर बूथ पर मजबूत संगठन खड़ा कर रहे हैं. युवाओं, महिलाओं और किसानों के बीच जाकर हम अपनी योजनाओं का हिसाब देंगे."

दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पिछले पांच साल में बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है. विपक्ष वाले महागठबंधन की बातें खोखली हैं. वे तो बस सत्ता की भूखे हैं, लेकिन जनता ने देख लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैसे बदला.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और एनडीए की जीत का दावा किया. दुबे ने कहा कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता के लिए एनडीए को फिर से सत्ता सौंपेगी. उन्होंने कहा कि NDA चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

'बाल दिवस मनाएंगे दो बालक'

इस सवाल पर कि आप 56 इंच सीने की बात कर रहे जबकि बिहार का रिजल्ट 14 नवंबर को है और ये चाचा नेहरू के जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस पर उन्होंने कहा कि दो बालक चुनाव लड़ रहे हैं. एक 56 साल के बालक राहुल गांधी हैं, जो विदेश जाकार भारत की बुराई करते हैं और दूसरे तेजस्वी यादव. दोनों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाएंगे और एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी.

ईटीवी भारत से बात केंद्रीय कोयला और खान मंत्री सतीश चंद्र दुबे (ETV Bharat)

'पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी'

उन्होंने कहा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन आएगा, लेकिन सवाल यह है कि लालू प्रसाद के राज में क्या परिवर्तन आया था? अपराध, भ्रष्टाचार और जंगलराज ही तो था. कांग्रेस वाले राहुल गांधी की यात्राओं की बात करते हैं, लेकिन बिहार की जनता को पता है कि केंद्र में मोदी की सरकार ने कितना कुछ दिया है. हम कहते हैं, एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी. यह 'धमाकेदार' जीत होगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि विपक्ष की हवा निकल चुकी है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से बिहार में लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं. आईआईटी, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक पार्कों का विस्तार हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है. सीमांचल क्षेत्र में यह मुद्दा बड़ा है.

दुबे ने यह भी दावा किया कि एनडीए में एकता है. जेडीयू, भाजपा और अन्य सहयोगी मिलकर लड़ेंगे. सीटों का बंटवारा आपसी सहमति से होगा, जैसा हर बार होता है.

यह भी पढ़ें- Explainer: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित, जानिए क्या हैं राजनीतिक समीकरण?