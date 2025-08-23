ETV Bharat / bharat

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज सातवां दिन, कटिहार से राहुल और तेजस्वी भरेंगे हुंकार - VOTER ADHIKAR YATRA

बिहार में SIR को लेकर चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आज सातवां दिन है. ये यात्रा कटिहार से शुरू होगी.

वोटर अधिकार यात्रा का आज सातवां दिन (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 8:23 AM IST

पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज सातवां दिन है. यात्रा की शुरुआत कटिहार से होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं.

8 बजे से यात्रा की शुरुआत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत कटिहार के कुर्सेला चौक से सुबह 8 बजे सुबह करेंगे. इसके बाद आज का लंच ब्रेक सिमरिया चौक कोरह कटिहार में होगा. शाम 4 बजे तक सभी लोग यहीं विश्राम करेंगे.

शाम 4 बजे से यात्रा होगी शुरू: शाम 4 बजे के बाद कोर्ट के नजदीक मिरचाईबाड़ी कटिहार से फिर यात्रा की शुरुआत होगी. उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी, जो देर शाम तक चलेगी. शाम 7:30 बजे यात्रा का ब्रेक कटिहार के कदवा के कुम्हारी के पास होगा.

राहुल गांधी का रात्रि विश्राम: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नेताओं का रात्रि विश्राम बीरपुर खकखरेली पूर्णिया में होगा, जहां सारे नेता अस्थाई शिविर में रात्रि विश्राम करेंगे.

SIR को लेकर हो रही वोटर अधिकार यात्रा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है.

मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप: बिहार के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम साजिश के तहत हटाने का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया जा रहा है. इसी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकारी यात्रा पर निकले हुए हैं.

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा: बता दें कि 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत रोहतास के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई थी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था.

एक दिन का लिया गया था ब्रेक: बता दें कि बीते दिन यात्रा कटिहार पहुंची थी. तीन दिनों की यात्रा के बाद चौथे दिन वोटर अधिकार यात्रा को एक दिन का ब्रेक दिया गया था. 16 दिनों के इस यात्रा में दो और ब्रेक होंगे. जिसमें दूसरा ब्रेक 25 अगस्त और तीसरा ब्रेक 31 अगस्त को होगा.

