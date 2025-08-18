बोंगाईगांव: भारत में भगवान राम को समर्पित अनगिनत मंदिर हैं. उनकी मूर्तियां आमतौर पर पत्थर, संगमरमर या नीले रंग की चमकती हैं. लेकिन असम के बोंगाईगांव जिले के श्रीजनग्राम (Srijangram) गांव में एक ऐसा मंदिर है जो एक ऐसे चमत्कार को संजोए हुए है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं- देश में भगवान राम की एकमात्र हरे रंग की मूर्ति.
यहां की अलौकिक घटनाएं (किंवदंतियां) किताबों में नहीं, बल्कि गांववालों की वाणी में रची-बसी हैं. वे सास्तर गांव (Sastar) के एक साधारण ग्रामीण नीलकंठ राजबंशी की कहानी याद करते हैं, जिसने एक बार सपने में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को नदी में तैरते हुए देखा था. उस स्वप्न में, राम ने उसे मूर्तियों को बचाकर उन्हें स्थापित करने का आदेश दिया था.
अगले ही दिन, आस्था से प्रेरित होकर, नीलकंठ अपने पड़ोसियों के साथ गंगई नदी पर गए. उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें तीनों मूर्तियां बिल्कुल वैसी ही मिलीं जैसी उन्होंने सपने में देखी थीं. पूरे गांव के सहयोग से, मूर्तियां को किनारे पर लाया गया और एक छोटा सा मंदिर बनाया गया. इस प्रकार रघुनाथ बिग्रह मंदिर का जन्म हुआ, जो लगभग छह शताब्दियों से एक पवित्र केंद्र है.
मंदिर की मुख्य मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है. यहां भगवान राम हाथ में धनुष लिए विराजमान हैं, और उनका शरीर एक दुर्लभ हरे रंग की आभा से दमक रहा है. असम की सबसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक, स्वर्गीय डॉ. मामोनी रईसोम गोस्वामी ने एक बार कहा था कि इस रंग के राम भारत में कहीं और लगभग दुर्लभ हैं. उन्होंने बताया कि केरल की मूर्तियों में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी मूर्तियां हरे रंग की नहीं, बल्कि नीले रंग की हैं. भक्तों के लिए, यह अद्भुत है. भक्तों का मानना है कि जो लोग इस मंदिर में प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं स्वयं भगवान राम पूरी करते हैं.
इसके रहस्य को और बढ़ाते हुए, इस मंदिर में संचितपत्र (पेड़ों की छाल के कागज) पर लिखी पांडुलिपियों के 43 पृष्ठ संरक्षित हैं, जिनमें भक्ति रत्नावली और श्यामंतक हरण नट भी शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय लोग वैष्णव विद्वान विष्णुपुरी संन्यासी की कृतियां मानते हैं. हालांकि शोधकर्ताओं ने इन ग्रंथों की जांच की है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता पर अभी भी विवाद है.
मंदिर को तूफानों का सामना करना पड़ा
मंदिर ने भी, इंसानों की तरह कई तूफानों का सामना किया है. ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन कभी गौरीपुर के जमींदार ने दान की थी, लेकिन कटाव के कारण मंदिर को उसके मूल स्थान से हटाना पड़ा. हाल के दशकों में, जीर्णोद्धार ने मंदिर में नई जान फूंक दी है.
मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पबित्रा कुमार रॉय बताते हैं, "सार्वजनिक दान से हमने सबसे पहले एक मामूली मंदिर बनाया. बाद में, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मणिकुट के नवीनीकरण में मदद की. मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने असोम माला योजना के तहत 6 करोड़ रुपये मंजूर किए.
मंदिर में मनाया जाता है डोल उत्सव
अगर आप डोल उत्सव के दौरान यहां आएं, तो आप इस मंदिर को अपनी सबसे जीवंत अवस्था में पाएंगे. मंदिर प्रबंधन समिति के महासचिव गिरिन किशोर रॉय कहते हैं, "यह निचले असम का दूसरा सबसे बड़ा डोल उत्सव है, जिसे राज डोल के रूप में मनाया जाता है."
'सुवोरी' (वसंत उत्सव) के दिन, आसपास के इलाकों के ग्रामीण भव्य जुलूसों में इकट्ठा होते हैं और राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों को औपचारिक रूप से ले जाते हैं. सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, केवल नीलकंठ बर्मन के वंशज ही लक्ष्मण की मूर्ति को अपने कंधों पर धारण करते हैं. यहां, वातावरण नाम-प्रसंग, भक्ति गीतों, ढोल-नगाड़ों, नृत्यों और रंगों से भर जाता है, जिससे एक ऐसा उत्सव बनता है जो आध्यात्मिकता और आनंदमय उत्सव का मिश्रण है, बिल्कुल प्रसिद्ध बारपेटा मंदिर की तरह.
हाल ही में सड़कों की मरम्मत होने से श्रीजनग्राम गांव पहुंचना अब आसान हो गया है. श्रद्धालु या पर्यटक तुलुंगिया-तुरतुरी हिल्स-चारिपुनिया-बरघोला होते हुए या अभयपुरी-बरघोला मार्ग से यात्रा कर सकते हैं.
रघुनाथ बिग्रह मंदिर एक तीर्थस्थल और एक सांस्कृतिक संग्रह है. यह आस्था, लोककथाओं और असमिया विरासत की जीवंत कहानी है. राम की हरे रंग की मूर्ति इसे अद्भुत बनाती है. एक दिव्य रहस्य जो तीर्थयात्रियों, विद्वानों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करता रहता है, जो इसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं.
