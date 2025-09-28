ETV Bharat / bharat

विश्व रेबीज दिवस विशेष: झारखंड में कुत्तों के काटने के डराने वाले आंकड़े, जानें रेबीज से जुड़े अहम सवालों के जवाब

झारखंड में कुत्तों द्वारा लोगों के काटे जाने का मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जिससे रेबिज का खतरा बना रहता है.

Dog bites in Jharkhand
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 5:30 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 5:58 PM IST

रांची: जानलेवा बीमारी रेबीज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जा जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 21वीं सदी में अफ्रीका और एशिया में रेबीज के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं. रेबिज मुख्य रूप से कुत्तों के काटने से होता है. भारत में डॉग बाइट के केस लगातार सामने आते हैं, इनके कारण रेबिज के मरीजों की संख्या भी देश भर में बढ़ रही है. हाल ही में रेबिज और डॉग बाइट से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ इलाकों के लिए निर्देश जारी पड़ा है. झारखंड में भी लोग लगातार कुत्तों के काटने के शिकार हो रहे हैं. आंकड़े चौंकाने वाले हैं. कुत्तों के आतंक से रेबिज का खतरा भी बढ़ गया है.

रेबीज क्या है?

इंटरनल मेडिसिन चिकित्सक डॉ. हरीश चंद्रा का कहना है कि रेबीज एक वायरल बीमारी है, जो मनुष्यों सहित स्तनधारियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व रेबीज दिवस की थीम "एंड रेबीज नाउ" है और इसका उद्देश्य रेबीज को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है.

डॉ. हरीश चंद्रा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया और अफ्रीका में हर साल लगभग 55,000-60,000 लोग रेबीज से मरते हैं. उन्होंने कहा कि वैसे तो रेबीज संक्रमित बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, सियार के काटने से भी हो सकता है, लेकिन यह सच है कि रेबीज के लगभग 90 प्रतिशत मामलों में, मनुष्य संक्रमित कुत्ते के काटने से ही रेबीज का शिकार होता है. उन्होंने कहा कि भारत के लिए इस दिन का महत्व और लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में से एक बड़ी संख्या (लगभग 30-35%) भारत में होती है. डॉ. हरीश चंद्र के अनुसार, भारत में रेबीज से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों वाले राज्यों में केरल, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य शीर्ष पर हैं.

जानकारी देते डॉक्टर्स (Etv Bharat)

झारखंड में कुत्तों का आतंक

संक्रामक रोगों पर कड़ी नजर रखने वाली आईडीएसपी से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड में बड़ी संख्या में लोग लगातार कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं. इस साल यानी 2025 में अगस्त तक ही 30 हजार से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं, जबकि सितंबर से दिसंबर तक के चार महीने अभी बाकी हैं.

झारखंड में सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन, झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) के अध्यक्ष और रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह का कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं. 2021 से अब तक लगभग 1,50,000 लोग कुत्तों के काटने से प्रभावित हुए हैं और इस दौरान विभिन्न जिलों में रेबीज से चार लोगों की मौत हो चुकी है.

उन्होंने बताया कि रेबीज का टीका 24 घंटे उपलब्ध है. इसलिए, अगर हम जागरूक हों और कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी या सियार जैसे जानवरों के काटने के बाद झाड़-फूंक का सहारा लेने के बजाय रेबीज का टीका लगवा लें, तो रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या शून्य हो सकती है. इस दिन का महत्व यही है कि हम सभी जागरूक हों.

जिला2021 में डॉग बाइट के मामले2022 में डॉग बाइट के मामले2023 में डॉग बाइट के मामले2024 में डॉग बाइट के मामले2025 में डॉग बाइट के मामलेएंटी रेबीज वैक्सीन(ARV) की उपलब्धता
बोकारो15506661817220218939432
चतरा18942188214608245458
देवघर14514202081243191018164
धनबाद131284112519265539279
दुमका1206625987064553785
गढ़वा33278994254258327161011
गिरिडीह90416273878582924961018
गोड्डा13762494289969795693
गुमला17412515313728014316
हजारीबाग257911864144601939582132
जामताड़ा36115179885958713504
खूंटी14874725436321512348
कोडरमा11924411643211315572570
लातेहार332335514261765242325475
लोहरदगा2981155295119915423769
पाकुड़3600077629596363
पलामू1186287263324765453
प.सिंहभूम177154322129896300
पूर्वी सिंहभूम2596791553341822232472
रामगढ़1563683568368932553850
रांची57422203658988445852
साहिबगंज8416058894158810210
सरायकेला171724338913153463
सिमडेगा1057 1552269251114300
कुल3170810441312514387433251172217

झारखंड में रेबीज से मौतें

झारखंड में, 2023 में रामगढ़ जिले में रेबीज से एक मौत हुई, 2024 में बोकारो में एक रेबीज से मौत हुई, और इस साल, 2025 तक, गढ़वा में एक और हजारीबाग में एक रेबीज से मौत हुई है. 2021 से अब तक उपलब्ध सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, रेबीज से चार मौतें हुई हैं.10441

रेबीज के बारे में भ्रम और तथ्य जानना जरूरी

  • भ्रम: क्या रेबीज केवल कुत्तों के काटने से ही फैलता है?
  • तथ्य: चूंकि कुत्तों और मनुष्यों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता है, इसलिए कुत्ते आमतौर पर रेबीज के सबसे आम वाहक होते हैं, लेकिन यह बीमारी अन्य जानवरों जैसे बिल्लियों, नेवले, लोमड़ियों, सियार, चमगादड़ आदि से भी फैल सकती है.
  • भ्रम: क्या रेबीज का संक्रमण केवल जानवरों के काटने से होता है?
  • तथ्य: रेबीज तब हो सकता है जब किसी संक्रमित जानवर की लार किसी खुले घाव में चली जाए, या वायरस किसी व्यक्ति की आंखों, नाक, कान या मुंह में प्रवेश कर जाए.

रेबीज के बारे में कुछ सवाल और जवाब

  • सवाल: क्या रेबीज एक गंभीर बीमारी है?
  • जवाब: रेबीज एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है. एक बार लक्षण दिखाई देने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है.
  • सवाल: क्या किसी जानवर के व्यवहार से यह पता लगाया जा सकता है कि उसे रेबीज है या नहीं?
  • जवाब: नहीं, आप किसी जानवर को देखकर यह पता नहीं लगा सकते कि उसे रेबीज है या नहीं. ऐसा इसलिए है क्योंकि रेबीज से ग्रस्त जानवर हमेशा उत्तेजित या आक्रामक नहीं होते; वे कभी-कभी बहुत शांत भी रह सकते हैं. हालांकि जानवर के लक्षणों और व्यवहार में कुछ बदलाव आम हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं हैं.
  • सवाल: क्या पालतू जानवरों को रेबीज का टीका लगाना जरूरी नहीं है?
  • जवाब: गलत! पालतू जानवरों को रेबीज का टीका लगाने से न सिर्फ जानवर सुरक्षित रहता है, बल्कि रेबीज को इंसानों में फैलने से भी रोकता है.

एंटी रेबीज वैक्सीन ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय

रेबीज को जानलेवा बताते हुए डॉ हरीश चंद्र कहते हैं कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में रेबीज से बचाव का टीका मुफ्त में उपलब्ध है. कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने पर सबसे पहले घाव वाले हिस्से को डेटॉल और पानी से देर तक धोएं और अस्पताल जाकर डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की पूरी डोज लगवाएं.

उन्होंने कहा कि कई बार कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने से दिमाग के पास जैसे हाथ और गर्दन के पास काटने के मामले सामने आते हैं, ऐसे में देरी नहीं करें. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में एआरवी यानी एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है. उन्होंने कहा कि रांची सदर अस्पताल में दोनों उपलब्ध हैं.

डॉ हरीश चंद्र ने खुलासा किया कि अपने मेडिकल करियर में उन्हें कुत्ते द्वारा नोचे जाने के बाद रेबीज का एक मामला देखने को मिला था. उन्होंने बताया कि ऐसा तब हो सकता है जब संक्रमित कुत्ते के नाखून में रेबीज वायरस हो. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुत्ते का पैर किसी तरह कुत्ते के मुंह में चला गया हो और वहां से यह कुत्ते के नाखून में पहुंचा हो.

उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की कि अगर कुत्ते या किसी अन्य जानवर ने काट लिया है, तो वे कोई भी जोखिम न लें या टोने-टोटके का सहारा न लें. उन्हें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और टीका लगवाना शुरू कर दें.

कुछ महीने पहले एक कबड्डी खिलाड़ी की रेबीज से हुई मौत के बाद, लोगों में रेबीज को लेकर डर और जागरूकता दोनों बढ़ी है. हाल ही में, कुत्तों, खासकर गली के कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले सुर्खियां बने हैं, और लोग रेबीज और उसके खतरों को समझने लगे हैं. ऐसे में, विश्व रेबीज दिवस तभी प्रासंगिक होगा जब हम अपने और अपने समाज के बीच कुत्तों के काटने के मामलों को कम करने और रेबीज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ा सकें.

