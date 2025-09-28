ETV Bharat / bharat

विश्व रेबीज दिवस विशेष: झारखंड में कुत्तों के काटने के डराने वाले आंकड़े, जानें रेबीज से जुड़े अहम सवालों के जवाब

रांची: जानलेवा बीमारी रेबीज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जा जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 21वीं सदी में अफ्रीका और एशिया में रेबीज के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं. रेबिज मुख्य रूप से कुत्तों के काटने से होता है. भारत में डॉग बाइट के केस लगातार सामने आते हैं, इनके कारण रेबिज के मरीजों की संख्या भी देश भर में बढ़ रही है. हाल ही में रेबिज और डॉग बाइट से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ इलाकों के लिए निर्देश जारी पड़ा है. झारखंड में भी लोग लगातार कुत्तों के काटने के शिकार हो रहे हैं. आंकड़े चौंकाने वाले हैं. कुत्तों के आतंक से रेबिज का खतरा भी बढ़ गया है.

रेबीज क्या है?

इंटरनल मेडिसिन चिकित्सक डॉ. हरीश चंद्रा का कहना है कि रेबीज एक वायरल बीमारी है, जो मनुष्यों सहित स्तनधारियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व रेबीज दिवस की थीम "एंड रेबीज नाउ" है और इसका उद्देश्य रेबीज को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है.

डॉ. हरीश चंद्रा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया और अफ्रीका में हर साल लगभग 55,000-60,000 लोग रेबीज से मरते हैं. उन्होंने कहा कि वैसे तो रेबीज संक्रमित बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, सियार के काटने से भी हो सकता है, लेकिन यह सच है कि रेबीज के लगभग 90 प्रतिशत मामलों में, मनुष्य संक्रमित कुत्ते के काटने से ही रेबीज का शिकार होता है. उन्होंने कहा कि भारत के लिए इस दिन का महत्व और लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में से एक बड़ी संख्या (लगभग 30-35%) भारत में होती है. डॉ. हरीश चंद्र के अनुसार, भारत में रेबीज से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों वाले राज्यों में केरल, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य शीर्ष पर हैं.

जानकारी देते डॉक्टर्स (Etv Bharat)

झारखंड में कुत्तों का आतंक

संक्रामक रोगों पर कड़ी नजर रखने वाली आईडीएसपी से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड में बड़ी संख्या में लोग लगातार कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं. इस साल यानी 2025 में अगस्त तक ही 30 हजार से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं, जबकि सितंबर से दिसंबर तक के चार महीने अभी बाकी हैं.

झारखंड में सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन, झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) के अध्यक्ष और रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह का कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं. 2021 से अब तक लगभग 1,50,000 लोग कुत्तों के काटने से प्रभावित हुए हैं और इस दौरान विभिन्न जिलों में रेबीज से चार लोगों की मौत हो चुकी है.

उन्होंने बताया कि रेबीज का टीका 24 घंटे उपलब्ध है. इसलिए, अगर हम जागरूक हों और कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी या सियार जैसे जानवरों के काटने के बाद झाड़-फूंक का सहारा लेने के बजाय रेबीज का टीका लगवा लें, तो रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या शून्य हो सकती है. इस दिन का महत्व यही है कि हम सभी जागरूक हों.

जिला 2021 में डॉग बाइट के मामले 2022 में डॉग बाइट के मामले 2023 में डॉग बाइट के मामले 2024 में डॉग बाइट के मामले 2025 में डॉग बाइट के मामले एंटी रेबीज वैक्सीन(ARV) की उपलब्धता बोकारो 1550 666 1817 2202 1893 9432 चतरा 189 421 882 1460 824 5458 देवघर 1451 420 2081 2431 910 18164 धनबाद 1312 841 1251 926 553 9279 दुमका 1206 62 598 706 455 3785 गढ़वा 3327 899 4254 2583 2716 1011 गिरिडीह 904 1627 3878 5829 2496 1018 गोड्डा 1376 249 428 996 979 5693 गुमला 174 125 153 137 280 14316 हजारीबाग 2579 1186 4144 6019 3958 2132 जामताड़ा 361 151 798 859 587 13504 खूंटी 1487 47 254 363 215 12348 कोडरमा 1192 441 1643 2113 1557 2570 लातेहार 3323 355 1426 1765 2423 25475 लोहरदगा 2981 155 295 1199 1542 3769 पाकुड़ 36 00 07 762 959 6363 पलामू 11 86 287 2633 2476 5453 प.सिंहभूम 177 154 322 129 89 6300 पूर्वी सिंहभूम 259 679 1553 3418 2223 2472 रामगढ़ 156 368 3568 3689 3255 3850 रांची 5742 220 365 898 844 5852 साहिबगंज 841 60 588 941 588 10210 सरायकेला 17 172 433 891 315 3463 सिमडेगा 1057 155 226 925 1114 300 कुल 31708 10441 31251 43874 33251 172217

झारखंड में रेबीज से मौतें