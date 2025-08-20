मसूरी (सुनील सोनकर): जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो आंखों के सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की तस्वीर उभरती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस लड़ाई में एक ऐसा अंग्रेज वकील भी शामिल था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीयों की आवाज बनने में लगा दी. अंत में भारत की ही मिट्टी में दफन हो गया. आज एडवोकेट जॉन लैंग की 161वीं पुण्य तिथि है.
रानी लक्ष्मीबाई को वकील थे जॉन लैंग: इस वीर अंग्रेज का नाम था, जॉन लैंग. पेशे से वकील, दिल से क्रांतिकारी और लेखनी से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ धारदार हथियार थे जॉन लैंग. मसूरी के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जॉन लैंग का जन्म 19 दिसंबर 1816 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ. वह ऑस्ट्रेलिया के पहले उपन्यासकारों में से एक थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें भारत की मिट्टी से जोड़ दिया.
झांसी के उत्तराधिकारी के लिए लड़ी कानूनी लड़ाई: लैंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (इंग्लैंड) से कानून की पढ़ाई की थी. शुरुआती जीवन में ही ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों से असहमति जताने पर उन्हें देश निकाला दे दिया गया था. इसके बाद उन्होंने भारत का रुख किया. यहां उनकी असली लड़ाई शुरू हुई. गोपाल भारद्वाज ने बताया कि-
साल था 1854. अंग्रेज़ झांसी की रानी के राज्य को छीनने की तैयारी में थे. उनके गोद लिए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया. अंग्रेज़ों की इस नीति के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने अदालत में लड़ने का फैसला किया और जॉन लैंग को अपना वकील नियुक्त किया. एडवोकेट लैंग ने कोलकाता हाईकोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमा लड़ा. हालांकि मुकदमा हार गए, लेकिन उन्होंने अदालत में अंग्रेजी शासन की डालहौजी की डाक्टराइन ऑफ लैप्स की नीति की बखिया उधेड़ दी. इस मुकदमे के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और लैंग की पहली और आखिरी मुलाकात हुई थी.
-गोपाल भारद्वाज, इतिहासकार-
जॉन लैंग की झांसी की रानी से हुई थी मुलाकात: जॉन लैंग ने अपनी किताब वांडरिंग इन इंडिया में उस ऐतिहासिक मुलाकात का ज़िक्र करते हुए लिखा कि-
रानी बेहद सुंदर, गरिमामयी और आत्मविश्वासी थीं. बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी. मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि कहा कि अगर गवर्नर जनरल भी आपको देखते, तो झांसी लौटा देते. यह वही रानी थीं जिन्होंने कुछ ही सालों बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में वीरगति पाई और इतिहास में अमर हो गईं.
जॉन लैंग मसूरी में बस गए थे: मुकदमों के अलावा, लैंग ने 1845 में मफसिलाइट नामक अखबार शुरू किया, जो भारतीयों की आवाज़ बना. उन्होंने इस अखबार के ज़रिए ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ धारदार लेख लिखे. मेरठ और मसूरी से निकलने वाला यह अखबार आज भी प्रकाशित होता है, जिसका संपादन इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी कर रहे हैं.
आज है जॉन लैंग की पुण्यतिथि: अंग्रेजों की नजर में लैंग अब खतरा बन चुके थे. उनको कई बार धमकियां मिलीं, उत्पीड़न झेला, लेकिन उन्होंने कभी कलम नहीं छोड़ी. अंततः वे मसूरी आकर बस गए. हिमालय की वादियों से उन्हें गहरा लगाव था. वे पिक्चर पैलेस के पास हिमालय क्लब में रहते थे.
20 अगस्त 1864 को 48 वर्ष की आयु में उनका रहस्यमयी निधन हो गया. मसूरी पुलिस में हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जांच दबा दी. उनकी मौत आज भी एक अनसुलझा रहस्य है.
रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी जॉन लैंग की कब्र: जॉन लैंग को भुला दिया गया था, लेकिन 1964 में लेखक रस्किन बॉन्ड ने उनकी कब्र की तलाश शुरू की. जब लैंग की सौवीं पुण्यतिथि पर ऑस्ट्रेलिया से कुछ दस्तावेज मिले, तो उन्होंने खोज शुरू की और कैमल्स बैक रोड स्थित कब्रिस्तान में उनकी कब्र खोज निकाली.
जॉन लैंग सिर्फ वकील नहीं थे, वे एक सच्चे मित्र थे उस भारत के, जो आज़ादी के लिए तड़प रहा था. उन्होंने कई उपन्यास लिखे.
मसूरी में जॉन लैंग ने की थी दूसरी शादी: गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जॉन लैंग की मसूरी गांधी चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में दूसरी शादी भी हुई थी, जिसके प्रमाण आज भी क्राइस्ट चर्च में मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि एक विदेशी होकर भी जॉन लैंग ने भारतीयों की तरह सोचा और लड़े. वे सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में दफन हैं, जिसे उन्होंने अपनी आत्मा से अपनाया था.