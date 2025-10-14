ETV Bharat / bharat

कतर एयरवेज के विमान में आई तकनीकी खराबी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की

अहमदाबाद: दोहा से हांगकांग जा रहे कतर एयरवेज के एक विमान को मंगलवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी. विमान में तकनीकी खराबी के कारण सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SVPIA) पर सफल आपातकालीन लैंडिंग हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने बताया, "दोहा (DOH) से हांगकांग (HKG) जा रहे विमान में तकनीकी खराबी के कारण, 14 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 2:12 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया ताकि विमान उतर सके. विमान दोपहर 2:32 बजे सुरक्षित रूप से उतर गया और दोपहर 2:38 बजे पूर्ण आपातकाल हटा लिया गया. हवाई अड्डे के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. SVPIA सुरक्षित संचालन और यात्रियों व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है." सभी यात्री सुरक्षित

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, सफल लैंडिंग के बाद विमान में बैठे सभी यात्री खुश थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं. तकनीकी टीम वर्तमान में विमान की स्थिति की समीक्षा कर रही है.