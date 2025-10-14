ETV Bharat / bharat

कतर एयरवेज के विमान में आई तकनीकी खराबी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की

कतर एयरवेज का विमान दोहा से हांगकांग जा रहा थी. तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी.

Qatar Airways Doha-Hong Kong Flight made emergency landing at Ahmedabad Airport
कतर एयरवेज के विमान में आई तकनीकी खराबी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 4:50 PM IST

अहमदाबाद: दोहा से हांगकांग जा रहे कतर एयरवेज के एक विमान को मंगलवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी. विमान में तकनीकी खराबी के कारण सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SVPIA) पर सफल आपातकालीन लैंडिंग हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने बताया, "दोहा (DOH) से हांगकांग (HKG) जा रहे विमान में तकनीकी खराबी के कारण, 14 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 2:12 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया ताकि विमान उतर सके. विमान दोपहर 2:32 बजे सुरक्षित रूप से उतर गया और दोपहर 2:38 बजे पूर्ण आपातकाल हटा लिया गया. हवाई अड्डे के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. SVPIA सुरक्षित संचालन और यात्रियों व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है."

सभी यात्री सुरक्षित
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, सफल लैंडिंग के बाद विमान में बैठे सभी यात्री खुश थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं. तकनीकी टीम वर्तमान में विमान की स्थिति की समीक्षा कर रही है.

चार दिन पहले पुणे-दिल्ली उड़ान से टकराया था पक्षी
बता दें, चार दिन पहले पुणे से दिल्ली जा रही अकासा एयर की एक उड़ान से पक्षी टकराने की घटना हुई थी, हालांकि विमान ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी. प्रवक्ता ने बताया कि 10 अक्टूबर, 2025 को पुणे से दिल्ली जा रही अकासा एयर की एक उड़ान एक पक्षी से टकरा गई थी. विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया. पक्षी से टकराने वाला विमान दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरने वाला था. हालांकि, सुरक्षा कारणों से उस सेवा को कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया था, और फिर उस मार्ग पर एक अन्य उड़ान का संचालन किया गया.

QATAR AIRWAYS FLIGHT
FLIGHT EMERGENCY LANDING
QATAR AIRWAYS

