दिसंबर में भारत आ सकते हैं पुतिन, यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद होगी देश की पहली यात्रा

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 1, 2025 at 5:09 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए 5-6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं. यह फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा होगी. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों तय करने को लेकर काम कर रहे हैं. यह यात्रा दिसंबर की शुरुआत में होने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई मिनिस्टर के भारत आ सकते हैं. अमेरिका-भारत के रिश्तों में खटास

बता दें कि दिसंबर में पुतिन की यात्रा की खबर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आई है. बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच पुतिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है. अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में भी हाल के दिनों में तनाव आया है, जबकि रूस और चीन के साथ उसके संबंध और गहरे हुए हैं.