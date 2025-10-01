ETV Bharat / bharat

दिसंबर में भारत आ सकते हैं पुतिन, यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद होगी देश की पहली यात्रा

भारत और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों तय करने को लेकर काम कर रहे हैं.

Putin
दिसंबर में भारत आ सकते हैं पुतिन (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए 5-6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं. यह फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा होगी.

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों तय करने को लेकर काम कर रहे हैं. यह यात्रा दिसंबर की शुरुआत में होने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई मिनिस्टर के भारत आ सकते हैं.

अमेरिका-भारत के रिश्तों में खटास
बता दें कि दिसंबर में पुतिन की यात्रा की खबर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आई है. बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच पुतिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है. अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में भी हाल के दिनों में तनाव आया है, जबकि रूस और चीन के साथ उसके संबंध और गहरे हुए हैं.

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. अमेरिकी अधिकारियों ने नई दिल्ली पर मास्को से कच्चे तेल की खरीद के जरिए यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है.

अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच भारत को एक नई धमकी देते हुए ट्रंप प्रशासन के कॉमर्स सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि नई दिल्ली को सुधार की जरूरत है और चेतावनी दी कि अगर वह अमेरिकी उपभोक्ताओं को सामान बेचना चाहता है, तो उसे राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाना होगा.

भारत ने किया विरोध
भारत सरकार ने वाशिंगटन के रुख को कड़ा विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कच्चे तेल का आयात बाजार की सोच से प्रेरित है और देश के हितों को प्राथमिकता दी जाती है.

भारत ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है और बताया है कि यूरोप की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं. रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने मास्को के साथ अपने तेल व्यापार को रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है.

यह भी पढ़ें- DA Hike: दशहरा, दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात, 3 फीसदी बढ़ गया महंगाई भत्ता

For All Latest Updates

TAGGED:

PUTINPUTIN LIKELY TO VISIT INDIAPUTIN VISIT DATEUKRAINE WARVLADIMIR PUTIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.