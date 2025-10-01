दिसंबर में भारत आ सकते हैं पुतिन, यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद होगी देश की पहली यात्रा
भारत और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों तय करने को लेकर काम कर रहे हैं.
Published : October 1, 2025 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए 5-6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं. यह फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा होगी.
न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों तय करने को लेकर काम कर रहे हैं. यह यात्रा दिसंबर की शुरुआत में होने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई मिनिस्टर के भारत आ सकते हैं.
India and Russia are working on dates for Russian President Vladimir Putin's visit to India. The visit is likely to be in early December. Russian Foreign Minister Sergey Minister is expected to visit India before President Putin's visit - Sources pic.twitter.com/qiYvt7rPmo— ANI (@ANI) October 1, 2025
अमेरिका-भारत के रिश्तों में खटास
बता दें कि दिसंबर में पुतिन की यात्रा की खबर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आई है. बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच पुतिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है. अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में भी हाल के दिनों में तनाव आया है, जबकि रूस और चीन के साथ उसके संबंध और गहरे हुए हैं.
भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. अमेरिकी अधिकारियों ने नई दिल्ली पर मास्को से कच्चे तेल की खरीद के जरिए यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है.
अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच भारत को एक नई धमकी देते हुए ट्रंप प्रशासन के कॉमर्स सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि नई दिल्ली को सुधार की जरूरत है और चेतावनी दी कि अगर वह अमेरिकी उपभोक्ताओं को सामान बेचना चाहता है, तो उसे राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाना होगा.
भारत ने किया विरोध
भारत सरकार ने वाशिंगटन के रुख को कड़ा विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कच्चे तेल का आयात बाजार की सोच से प्रेरित है और देश के हितों को प्राथमिकता दी जाती है.
भारत ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है और बताया है कि यूरोप की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं. रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने मास्को के साथ अपने तेल व्यापार को रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है.
