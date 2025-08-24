पटना: बिहार की राजनीति में अररिया से एक बड़ा संकेत सामने आया है. वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मंच से 'जननायक' और 'भाई' कहकर संबोधित किया. लंबे समय से विपक्ष पर हमलावर रहे पप्पू यादव के इस बदले तेवर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को कहा 'जननायक': आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे संभावित गठबंधन का संकेत माना जा रहा है. हालांकि पप्पू यादव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा है, लेकिन उन्होंने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. पप्पू यादव भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने शुरुआत ही तेजस्वी यादव की खुलकर तारीफ से की. उन्होंने कहा कि जननायक और मेरे भाई तेजस्वी यादव जो नफरत और आतंक को खत्म करने में लगे हैं.

राहुल, तेजस्वी के साथ एक मंच पर दिखे पप्पू यादव: पप्पू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ एक ही गाड़ी पर नजर आए. इसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा नफरत और आतंक को मिटाने का नाम है राहुल गांधी जी. आइए लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए उनके हाथों को मजबूत करें।” पोस्ट के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

कभी पप्पू को नहीं मिली थी जगह: 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए. आज उनकी यात्रा पूर्णिया से निकलकर अररिया पहुंची. आज इस यात्रा के दौरान पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी नजर आए. गौरतलब है कि 9 जुलाई को SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन के बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी पर पप्पू यादव को जगह नहीं दी गई थी, जिससे सियासत में कई सवाल उठे थे.

पप्पू यादव ने किया पोस्ट: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ एक गाड़ी पर नजर आए पप्पू यादव. पप्पू यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि - नफरत और आतंक को मिटाने का नाम है राहुल गांधी जी. आइए लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए उनके हाथों को मजबूत करें.

अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन: पप्पू यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी पर भाषण देते हुए कई नारे लगाए. उन्होंने पूछा नफरत और आतंक को मिटाने वाला कौन है?, समर्थकों ने जोर से जवाब दिया कांग्रेस. फिर पप्पू यादव ने पूछा आपकी उम्मीद कौन है?, समर्थकों ने कहा पप्पू यादव. जब पूछा आपका विश्वास कौन है?, फिर जवाब मिला पप्पू यादव और आपका सपना कौन है? तो समर्थकों ने फिर कहा कि पप्पू यादव. अंत में आपकी तकदीर कौन है? जवाब था पप्पू यादव.

अररिया में वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी (ETV Bharat)

राहुल गांधी की तारीफ: पप्पू यादव ने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ की है जो देश में इंसानियत और लोकतंत्र के मजबूत संरक्षक के रूप में उभरे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक देश में नफरत और भेदभाव की जगह प्यार और समानता ही राज करेगी. राहुल गांधी गरीबों, किसानों, छात्रों, महिलाओं और आदिवासियों के सच्चे सिपाही हैं, जो हर वर्ग की आवाज़ को उठाते हैं.

संविधान की सुरक्षा की गारंटी: पप्पू यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि राहुल गांधी की मौजूदगी देश और संविधान की सुरक्षा की गारंटी है. उन्होंने इस यात्रा को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की नीतियों के खिलाफ एक जागरूक आंदोलन बताया जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही हैं. राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को पप्पू यादव ने जनता के लिए आशा की किरण माना है.

अररिया में वोटर अधिकार रैली में संविधान के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव की तारीफ: भले ही पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच पहले राजनीतिक विरोध रहा हो, लेकिन राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की खुले दिल से तारीफ कर उन्हें जननायक कहा. यह न केवल बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत है, बल्कि यह दिखाता है कि जब बात गरीबों और वंचितों के हक की हो, तो राजनीतिक सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं.

बिहार बंद के दौरान गाड़ी पर नहीं मिली थी जगह: सियासी मंच पर कभी-कभी छोटी-छोटी घटनाएं भी बड़ी चर्चाओं का कारण बन जाती हैं. 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान, जब इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना में एक ही गाड़ी पर नजर आए तब पप्पू यादव को उसी गाड़ी में जगह नहीं मिल पाई. इस बात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और सियासत गर्मा गई.

पप्पू ने दी थी सफाई: इस पर पप्पू यादव को सफाई देनी पड़ी कि वास्तव में वे गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहते थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी. सुरक्षा कर्मी उनका ध्यान रख रहे थे. यह घटना इस बात का सबूत है कि राजनीति में कभी-कभी दिखने वाली छोटी-छोटी बातें भी बड़े संदेशों और अफवाहों को जन्म दे सकती हैं.

"आज की राजनीति में सिद्धांत और स्थिर विचारधारा की कमी है. वे पप्पू यादव की राजनीति को भी इसी नजरिए से देखते हैं, जहां कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि वे कब क्या कहेंगे या करेंगे. कौशलेंद्र के अनुसार, पप्पू यादव की राजनीति 'जब जैसा तब तैसा' वाली हो गई है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

अररिया में वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी (ETV Bharat)

राजनीतिक मजबूरी: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी ने बताया कि बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी में जगह न मिलने के बाद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने से इनकार किया था, लेकिन आज वे उसी तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यही राजनीतिक मजबूरी है जिसने उन्हें कभी तेजस्वी को खलनायक और कभी जननायक कहने पर मजबूर किया है.

अलग अंदाज में दिखे राहुल: आज वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक अनोखा और जबरदस्त नजारा देखने को मिला, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर निकले. करीब 2 किलोमीटर तक दोनों नेताओं ने बाइक रैली निकाली, जिसमें राहुल गांधी खुद बुलेट चला रहे थे और उनके पीछे बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे. वहीं तेजस्वी यादव के पीछे भी एक समर्थक उनके साथ था.

अररिया में वोटर अधिकार रैली के दौरान ऑटोग्राफ देते राहुल गांधी (ETV Bharat)

राहुल के बुलेट रैली पर सवाल: भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुई बुलेट रैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि ये दोनों नेता बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बिना सुरक्षा नियमों का पालन किए रैली कर रहे हैं. पूर्णिया में राहुल गांधी बुलेट चला रहे थे, जबकि उनके पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बिना हेलमेट पहने हाथ लहरा रहे थे.

कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़: इसी तरह तेजस्वी यादव की गाड़ी में बैठे उनके समर्थक भी हेलमेट नहीं पहने थे. कई अन्य गाड़ियों में तो बच्चों को भी बिना हेलमेट के बैठाकर चलाया गया. नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि इन घटनाओं की गंभीरता को समझते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और प्राथमिकी दर्ज की जाए.

"यह आपका पिताजी का जंगल राज नहीं है, यहां कानून का राज है. आप दोनों वंशवादी राजनीति करते हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी." -नीरज कुमार, भाजपा प्रवक्ता

पप्पू यादव और प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

जदयू का तंज: जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा और पूर्णिया में उनकी बुलेट रैली को लेकर कि राहुल गांधी आजकल बिहार की यात्रा पर हैं और पूर्णिया में बुलेट पर घूमते हुए नजर आए. अभिषेक झा ने इस बात का भी अंदेशा जताया कि संभवतः पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के दबाव में राहुल गांधी तेजस्वी यादव को छोड़कर अकेले बुलेट पर घूमने लगे हैं.

राहुल गांधी का कटेगा चालान: जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के साथ गाड़ी के पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं दिखाई गई. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के नियमों की खुलेआम अवहेलना करते हुए बिना हेलमेट के उन्हें गाड़ी पर बैठाकर घुमाया गया जो कि कानून का उल्लंघन है.

"राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन बिहार में कानून टूटने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा. चाहे वह कोई भी हो, कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी और चालान कटेगा." -अभिषेक झा, जदयू प्रवक्ता

बीजेपी और जदयू के नेता बेचैन: राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मोटरसाइकिल के जरिए वोटर अधिकार यात्रा को सीधे आम जनता से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और जदयू के नेता बेचैन हो गए हैं. एजाज ने कहा कि जनमत का जो जोर इस यात्रा में बन रहा है, वह बीजेपी और जदयू को परेशान कर रहा है, इसलिए वे तरह-तरह की अनर्गल बातें फैला रहे हैं.

"बीजेपी और जदयू के नेता हमेशा ऐसे विवाद खड़े करते रहते हैं जबकि इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वास्तव में जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. लोकतंत्र को मजबूत करने में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि इसी कारण से निर्वाचन आयोग के साथ-साथ बीजेपी और जदयू के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है." - एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद

ये भी पढ़ें: