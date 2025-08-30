पुरीः भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान उपयोग किए जाने वाले तीनों रथों के पवित्र पहिये जल्द ही नई दिल्ली स्थित संसद परिसर में रखे जाएंगे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है जिसमें पुरी रथ यात्रा के रथों के तीन पहिये (तीनों पवित्र रथों का एक-एक पहिया) संसद परिसर में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में रथ के तीन पहिये रखने का श्रीमंदिर प्रशासन का प्रस्ताव लाने के लिए श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी के प्रति आभार व्यक्त किया है. एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरबिंद के पाधी ने यह जानकारी दी. श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. इससे पहले रथ को ओडिशा विधानसभा भवन और राज्य अतिथि गृह में रखा गया था.

रथ का विघटन किया जा रहा. (ETV Bharat)

पाधी ने सुझाव दिया कि दिव्य चक्रों को भारत की विरासत में ओडिशा के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान के स्थायी प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए. जहां तालध्वज (भगवान बलभद्र का रथ) और दर्पदलन (देवी सुभद्रा का रथ) के विखंडन का कार्य पूरा हो चुका है, वहीं नंदीघोष (भगवान जगन्नाथ का रथ) के विखंडन की प्रक्रिया अभी चल रही है. विखंडन के बाद, पहियों को सुरक्षित रखा जाएगा और बाद में स्थापना के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा.

मंदिर के सेवकों ने दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में रथ के तीनों पहिए रखे जाने के फैसले का स्वागत किया है. श्रीमंदिर के देवापति सेवक बिनायक दास महापात्र ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "महाप्रभु के रथ के पहिए संसद भवन परिसर में रखे जाने का फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य है." अगर महाप्रभु के रथ के पहिये वहां रखे जाएं, तो जगन्नाथ संस्कृति का और अधिक प्रचार-प्रसार होगा.

एक अन्य सेवक अनत दास महापात्र ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ओडिशा के विभिन्न मठों, मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर रथ के पहिए पहले से ही रखे हुए हैं. रथ के पहियों को एक जुलूस के माध्यम से ले जाया गया और सभी रीति-रिवाजों और नियमों का पालन करते हुए रथ के पहियों को वहां रखा गया. हम रथ के पहियों को ठाकुर का अंग मानते हैं. इसलिए, जिस स्थान पर रथ के पहिए रखे जाते हैं, वहां सभी प्रकार की पवित्रता बनाए रखने की परंपरा है.

श्री मंदिर सेवायत गौरहरि प्रधान ने फोन पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "महाप्रभु का रथ चक्र दिल्ली स्थित संसद भवन में स्थापित किया जाएगा. यह एक स्वागत योग्य कदम है. इससे महाप्रभु की संस्कृति का और अधिक प्रसार होगा. वहां सभी को रथ चक्र तक पहुंच मिलेगी. सभी लोग रथ यात्रा के बारे में और अधिक जान सकेंगे. महाप्रभु की संस्कृति का और अधिक प्रसार होना चाहिए. इसलिए, सेवायत इस कदम का स्वागत करते हैं."

चूंकि महाप्रभु स्वयं रथ पर विराजमान होते हैं, इसलिए रथ का पहिया अत्यंत पवित्र माना जाता है. कई भक्त इसे अपने घर में भी रखते हैं. नंदीघोष रथ के 16 पहिये, तालध्वज रथ के 14 पहिये और देवदलन रथ के 12 पहिये बनाए जाते हैं. तीनों रथों के लिए कुल 42 पहिये बनाए जाते हैं. महाराणा विश्वकर्मा रथ के पहिये बनाते हैं. रथ के पहिये की ऊंचाई 7 फीट होती है. सभी 42 पहिये लकड़ी के बने होते हैं.

रथ यात्रा के बाद, श्री मंदिर प्रशासन भक्तों को रथ के पहिये बेचता है. इसके लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित होता है. भक्त श्री मंदिर कार्यालय आकर श्री मंदिर कार्यालय से संपर्क करते हैं और निर्धारित मूल्य पर रथ के अन्य भागों के साथ रथ के पहिये खरीदने की व्यवस्था करते हैं. श्री मंदिर प्रशासन के अनुसार, नंदीघोष रथ के एक पहिये की कीमत 3 लाख रुपये है. इसी तरह, तालध्वज रथ के पहिये की कीमत 2 लाख रुपये और देवी दलन रथ के पहिये की कीमत 1.5 लाख रुपये है.

हालांकि, महाप्रभु ने जिन रथों को विराजमान किया था, वे अत्यंत पवित्र हैं. इसलिए, रथ के अलग होने के बाद, कई भक्त रथ के विभिन्न पुर्जे और लकड़ी लेने में रुचि रखते हैं. परंपरा के अनुसार, हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए लकड़ी से तीन बिल्कुल नए रथ बनाए जाते हैं. पुराने रथ को रखना परंपरा के विरुद्ध है. श्री जीउ के तीनों रथों के लिए कुल 865 नगों की आवश्यकता होती है. इसलिए हर साल खोरधा, नयागढ़, दसपल्ला, भंजनगर, घुमुसर आदि के जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं. विभिन्न प्रकार की लकड़ियां लाकर तीनों रथ बनाए जाते हैं.

रथ के टुकड़े-टुकड़े होने के बाद बची हुई लकड़ी का उपयोग महाप्रभु के मंदिर में दैनिक प्रसाद बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है. रथ के पुर्जे, घुड़सवार, प्रभा और पहिए भक्तों को बेचे जाते हैं. इसे खरीदने के लिए पहले मंदिर प्रशासन के पास आवेदन करना होता है. स्वीकृति मिलने के बाद, राशि जमा करनी होती है. इसे मंदिर कार्यालय में जमा करना होता है.

फिर रथ सामग्री लेने वाले व्यक्ति के लिए नियम हैं. जहां रथ का पहिया या अन्य सामग्री रखी जाती है, वहां कोई भी अमीश (नव-शाकाहारी) व्यवसाय नहीं होगा. वह रथ के पहिये और अन्य सामग्री की पूजा करेगा. इसे कोई भी ले जा सकता है. इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. फिर रथ सामग्री लेने वाला व्यक्ति इसकी पवित्रता बनाए रखेगा. इस वर्ष नंदीघोष रथ के पहिये की कीमत 3 लाख रुपये है.

