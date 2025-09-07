ETV Bharat / bharat

पुरी जगन्नाथ मंदिर: कार्तिक माह में महाप्रसाद पर आ सकता संकट, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

मंदिर में प्रतिदिन 30 से 40 हज़ार भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है. पर्व के दौरान यह दोगुना हो जाता है.

Mahaprasad in Jagannath temple
जगन्नाथ मंदिर में तैयार महाप्रसाद. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 7:19 PM IST

4 Min Read

पुरीः पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद तैयार करने के लिए लकड़ी की भारी कमी हो रही है. इससे कार्तिक माह में महाप्रसाद की मांग पूरी न होने की आशंका है. महाप्रसाद तैयार करने के लिए जिम्मेदार सेवकों के प्रमुख संघ, सुअर महासुआर निजोग ने इस समस्या को तुरंत हल करने की मांग की है. मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज को इस मुद्दे को जल्द सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कार्तिक माह में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है. इस दौरान हजारों भक्त मंदिर में कार्तिक व्रत के लिए आते हैं. इस दौरान महाप्रसाद की मांग बढ़ जाती है. त्योहारों और विशेष दिनों पर महाप्रसाद की जरूरत सामान्य से अधिक होती है. लेकिन, लकड़ी की कमी के कारण महाप्रसाद तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, जिससे भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

"भक्तों की संख्या दिन-बदिन बढ़ रही है। कार्तिक माह में हविष्याली माताएं भी आएंगी। महाप्रसाद की मांग बहुत होगी। मंदिर प्रशासन को महासुआर के साथ मिलकर लकड़ी की समस्या जल्द हल करनी चाहिए, ताकि भक्तों को महाप्रसाद के लिए परेशानी न हो."- हिमांशु मिश्रा, श्रद्धालु

महासुआर नियोक्ता के अनुसार, मंदिर की रसोई को रोजाना 120 क्विंटल लकड़ी की जरूरत होती है. त्योहारों के दौरान यह 150 क्विंटल तक पहुंच जाती है. लेकिन वन विभाग केवल 35 क्विंटल लकड़ी की आपूर्ति कर रहा है, जो बहुत कम है. इस कमी को पूरा करने के लिए महासुआर को बाहर से महंगी लकड़ी खरीदनी पड़ रही है. फिर भी, लकड़ी की कमी बनी रहती है.

रोजाना 30 से 40 हजार भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है. त्योहारों के दौरान यह मात्रा दोगुनी हो जाती है. श्री मंदिर प्रशासन कोठ भोग (प्रभु के लिए भोग) के लिए लकड़ी उपलब्ध कराता है, लेकिन आनंद बाजार में बिकने वाले बरडी महाप्रसाद के लिए महासुआर को खुद लकड़ी जुटानी पड़ती है. 2024 से वन विभाग 35 क्विंटल लकड़ी दे रहा है, जो काफी नहीं है. इसके चलते महासुआर को मंदिर के पास के लकड़ी के गोदाम से लकड़ी लेनी पड़ती है.

"डीएफओ की निगरानी में ओएफसी श्री मंदिर के महासुआर को लकड़ी दे रहा है. हम जिला वन विभाग से लगातार संपर्क में हैं. बरडी भोग के लिए लकड़ी की समस्या को हल करने के लिए वन विभाग को पत्र लिखा जाएगा. जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा."- देबव्रत साहू, श्री मंदिर विकास प्रशासक

महासुआर नियोक्ता ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को इस समस्या से अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने इसे हल करने का वादा किया था, लेकिन एक साल बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया. महासुआर ने चेतावनी दी है कि अगर लकड़ी की समस्या हल नहीं हुई, तो कार्तिक माह में अतिरिक्त महाप्रसाद तैयार नहीं किया जाएगा.

"वन विभाग हमें केवल 35 क्विंटल लकड़ी देता है, जबकि रोजाना 120 क्विंटल और खास दिनों में 150 क्विंटल लकड़ी चाहिए. कार्तिक माह में भक्तों की भीड़ बढ़ेगी और हविष्याली योजना के तहत भी महाप्रसाद की मांग होगी. अगर मंदिर प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं किया, तो हम विरोध करेंगे. हम बाहर से लकड़ी ला रहे हैं, लेकिन कमी बनी रहती है. मुख्यमंत्री को सूचित किया गया, पर कोई कदम नहीं उठा. अगर जल्द हल नहीं हुआ, तो हम कार्तिक में महाप्रसाद बनाना बंद कर देंगे."- नारायण महासुआर, श्री मंदिर सुआर महासुआर नियोक्ता के प्रमुख

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

पुरी जगन्नाथ मंदिरWORLD LARGEST KITCHENWOOD SHORTAGE FOR MAHAPRASADजगन्नाथ मंदिर में महाप्रसादJAGANNATH TEMPLE MAHAPRASAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.