मोगा: अपने जनप्रतिनिधियों से लोग आमतौर पर सड़क, नाली और पानी जैसी सुविधाओं की मांग करते हैं. लेकिन, पंजाब के मोगा में कुछ युवाओं ने सरपंच के सामने अनोखी डिमांड रख दी. उनका कहना था-'उम्र 30 पार हो गई, दुल्हन नहीं मिल रही… अब आप ही हमारी शादी करवा दीजिए'. उनलोगों ने बकायदा सरपंच को पत्र लिखा. इनदिनों उनके लिखे पत्र की चारों तरफ खूब चर्चा हो रही है.

कहां का है मामलाः

मोगा के हिमंतपुरा गांव का मामला है. गांव के युवाओं द्वारा सरपंच को दिए गए इस अनोखे मांग पत्र चर्चा का विषय बन गया है. ईटीवी के संवाददाता ने मोगा जिले के हिम्मतपुरा गांव के सरपंच बादल सिंह से युवाओं की इस डिमांड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "गांव के लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे सरपंच बनाया है. मैं लोगों के लिए काम तो कर ही रहा हूं. युवाओं के लिए रिश्ते करवाने की ज़िम्मेदारी भी लेता हूं"

पत्र कैसे चर्चा में आयाः

सरपंच ने बताया कि गांव के युवाओं द्वारा लिखा गया यह पत्र करीब डेढ़ से दो महीने पहले दिया था. उस युवक ने मुझे यह पत्र एक मांग पत्र के रूप में दिया था. तब उन्होंने उसे संभाल कर रख लिया. बाद में जब पत्र खोला तो लगा कि यह मज़ाक है. उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया. बाद में एक दिन उन्होंने अपने एक दोस्त को वह पत्र दिखाया. उन्होंने इसकी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिसके बाद चर्चा में आया.

क्या लिखा है पत्र मेंः

सरपंच को दिये गये पत्र में लिखा है, "हम 30 वर्षीय युवा शादी करना चाहते हैं, कोई हमारी शादी नहीं करवा रहा है. हम बहुत दुखी हैं, सब हमें हारा हुआ कहकर परेशान कर रहे हैं. हम सभी पंचायत सरपंच बादल सिंह हिम्मतपुरा से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए रिश्ता ढूंढें और हमारी शादी करवाएं. अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम उग्र संघर्ष करने पर मजबूर होंगे. हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हमारा कोई हल निकालें, अन्यथा सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे."

क्यों नहीं हो रही शादीः

सरपंच से लड़कों की शादी न होने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने जवाब कहा कि लड़कियों की संख्या कम है, इस वजह से लड़कों की शादी होने में परेशानी हो रही है. इसके अलावा, बड़ी संख्या में परिवार विदेश जाकर बस गये हैं, इसीलिए यहां रहने वाले युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है.

सरपंच ने बताया कि जो लड़कियां विदेश में रहती हैं, वे विदेश में रहने वाले लड़कों से ही शादी करना चाहती है. इस वजह से शादी में देरी हो रही है. युवा 30 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और अपनी बराबरी की लड़कियां न मिलने के कारण शादी से वंचित रह जाते हैं.

इसे भी पढ़ेंः