मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर हादसे में गंभीर रूप से घायल, सलामती की दुआ कर रहे फैंस

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा अपनी टीम के साथ शिमला जा रही है. हिमाचल प्रदेश में उनका एक्सीडेंट हो गया है.

Punjabi singer Rajvir Jawanda severely injured in road accident while riding bike towards Shimla
मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर हादसे में गंभीर रूप से घायल, सलामती की दुआ कर रहे फैंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 6:24 PM IST

चंडीगढ़: मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया गया है कि वह अपनी टीम के साथ शिमला जा रहे थी. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में हादसे का शिकार हो गए. उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

भीषण हादसे के बाद रास्ते में उन्हें प्रारंभिक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और फिर फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है. उन्होंने केवल इतना कहा कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

इस बीच, इस दुखद दुर्घटना की खबर फैलते ही पंजाबी संगीत और फिल्म उद्योग ने दुख व्यक्त किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है. फैंस सलामती की दुआ कर रहे हैं. गायक के करीबी सहयोगी अस्पताल पहुंच चुके हैं.

बताया जा रहा है कि यह भीषण हादसा शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ जब कुछ आवारा जानवर अचानक उनकी बाइक के सामने आ गए, जिससे जोरदार टक्कर हुई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, पुलिस टीमों के अनुसार, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी से संकेत मिलता है कि राजवीर जवंदा को सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी हालत गंभीर है.

जवंदा ने दिए कई सुपरहिट गाने
राजवीर जवंदा का जन्म लुधियाना जिले के पूना जगराओं गांव में हुआ. उन्होंने वहीं अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में डीएवी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की. उन्होंने सबसे पहले अपने गांव के नगर कीर्तन में साहिबजादा अजीत सिंह का गीत गाया, जिसे गांव वालों ने खूब सराहा.

इसके बाद राजवीर जवंदा काफी मशहूर हो गए. उन्होंने अब तक पंजाबी संगीत को कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जो लोगों के बीच काफी चर्चित हैं. कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक गीत लिखा था जो काफी लोकप्रिय हुआ और इसी गीत ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. कमल ग्रेवाल, जोबन संधू और कुलविंदर बिल्ला भी उनके बैचमेट थे.

