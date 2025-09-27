ETV Bharat / bharat

मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर हादसे में गंभीर रूप से घायल, सलामती की दुआ कर रहे फैंस

चंडीगढ़: मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया गया है कि वह अपनी टीम के साथ शिमला जा रहे थी. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में हादसे का शिकार हो गए. उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

भीषण हादसे के बाद रास्ते में उन्हें प्रारंभिक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और फिर फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है. उन्होंने केवल इतना कहा कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

इस बीच, इस दुखद दुर्घटना की खबर फैलते ही पंजाबी संगीत और फिल्म उद्योग ने दुख व्यक्त किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है. फैंस सलामती की दुआ कर रहे हैं. गायक के करीबी सहयोगी अस्पताल पहुंच चुके हैं.

बताया जा रहा है कि यह भीषण हादसा शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ जब कुछ आवारा जानवर अचानक उनकी बाइक के सामने आ गए, जिससे जोरदार टक्कर हुई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, पुलिस टीमों के अनुसार, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.