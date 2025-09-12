ETV Bharat / bharat

पितृपक्ष मेले में पंजाबी लंगर: 11 साल से परोस रहे 10 राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन, दिलचस्प है कहानी

पंजाब के पांच दोस्तों ने गया पितृपक्ष मेले में लंगर शुरू किया. जिसमें हजारों तीर्थयात्री भोजन कर तृप्त होते हैं, पढ़ें पूरी खबर-

पंजाब के पांच दोस्तों ने शुरू की थी पहल
पंजाब के पांच दोस्तों ने शुरू की थी पहल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 8:42 PM IST

गया : अगर आप कहीं जाएं और वहां आपका बटुआ गुम हो जाए, कई दिनों तक भूखा रहना पड़े, तो हो सकता है कि आप उस जगह पर दोबारा न जाएं. लेकिन पंजाब से आए पांच दोस्तों के साथ ऐसा होने के बावजूद वो न सिर्फ बिहार के गयाजी आए बल्कि उन्होंने हर साल पितृपक्ष मेले में पंजाबी लंगर चलाने का संकल्प ले लिया. ताकि किसी को उनकी तरह भूखा न रहना पड़े.

पंजाबी लंगर में पहुंचते हैं हजारों तीर्थयात्री : यही वजह है कि गया जी के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में पंजाबी लंगर हर किसी का ध्यान खींच रहा है. यहां रोजाना 10 से 15 हजार तीर्थयात्री भोजन करते हैं. खास बात यह है कि शादियों जैसी मिठाई और भोजन की व्यवस्था यहां की जाती है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पंजाब के पांच दोस्तों ने शुरू की थी पहल : इस लंगर की शुरुआत वर्ष 2014 में पंजाब के भटिंडा के पांच दोस्तों ने की थी. हालांकि इनमें से कुछ दोस्त अब नहीं रहे, लेकिन बाकी दोस्तों ने उनकी सेवा को आगे बढ़ाया और यह सिलसिला इस बार भी चल रहा है.

"वर्ष 2012-13 में 17 दिन का श्राद्ध करने पांच दोस्तों और परिवार के साथ गया जी आए थे. रुपए गुम हो गए थे और हमें भूखा रहना पड़ा. अपने कष्ट को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि किसी को ऐसी मुश्किलें न हों, इसलिए पितृपक्ष मेले में लंगर लगाएंगे और अब 11 सालों से ऐसा कर रहे हैं."- विजय गुप्ता, पांच दोस्तों में से एक

ETV Bharat
पांच दोस्तों ने शुरु किया चल पड़ा सिलसिला (ETV Bharat)

मुश्किल हालात से जन्मी सेवा की भावना : वर्ष 2012-13 में पांचों दोस्त अपने परिवार के साथ गया जी पिंडदान करने आए थे. इस दौरान उनके पैसे गुम हो गए और भूखे रहने की नौबत आ गई. लौटकर उन्होंने निश्चय किया कि अब हर साल पितृपक्ष मेले में लंगर लगाएंगे ताकि कोई भूखा न रहे.

2014 से विशाल लंगर की शुरुआत : पहले छोटे स्तर पर लंगर लगाया गया, लेकिन 2014 से विशाल स्तर पर लंगर शुरू हुआ. पंजाबी धर्मशाला से शुरुआत हुई और यह तीर्थयात्रियों के लिए संजीवनी बन गया. खासकर गरीब और जरूरतमंद पिंडदानियों को इसका सीधा लाभ मिला.

ETV Bharat
सेवा भाव से भोजन कराते लोग (ETV Bharat)

10 राज्यों के व्यंजन, हर दिन नया मेन्यू : इस पंजाबी लंगर में पंजाब ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत तकरीबन 10 राज्यों के व्यंजन परोसे जाते हैं. गुलाब जामुन, खीर, पराठा, खिचड़ी, पुलाव, मीठा-नमकीन समोसा और कई तरह की सब्जियां यहां मिलती हैं. हर दिन अलग मेन्यू तैयार होता है.

दिन में तीन बार मिलता है भोजन : यहां सुबह चाय-बिस्किट से शुरुआत होती है. दोपहर का भोजन और फिर शाम 7 बजे से देर रात तक भोजन परोसा जाता है. शादियों जैसी सजी-धजी व्यवस्था हर किसी को प्रभावित करती है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

लाखों लोगों तक पहुंचती है सेवा : पिछले साल इस लंगर में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री आए थे. इस साल भी अनुमान है कि ढाई लाख लोग यहां भोजन करेंगे. पिंडदानी, स्थानीय पुजारी और आम श्रद्धालु सभी इस लंगर का हिस्सा बनते हैं.

महिला-पुरुष मिलकर चला रहे हैं लंगर : आज यह लंगर केवल पांच दोस्तों तक सीमित नहीं रहा. अब कई महिलाएं और स्थानीय लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं. वे पूरे 17 दिन तक रुककर इस सेवा में अपना योगदान देते हैं.

ETV Bharat
लंगर में आते श्रद्धालु (ETV Bharat)

सेवा भावना का जीवंत उदाहरण : पंजाब के भटिंडा का यह पंजाबी लंगर पितरों को मोक्ष दिलाने वाली भूमि गया जी में सेवा भावना का जीवंत उदाहरण बन गया है. यहां सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि आस्था और मानवीय संवेदना भी परोसी जाती है.

